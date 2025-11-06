LiverpoolManchester CityPep GuardiolaPhil Foden

Guardiola a Liverpoolról áradozott, majd egyértelmű üzenetet küldött

A Liverpool és a Manchester City is győzelemmel hangolt a hétvégi Premier League-rangadóra. Pep Guardiola együttese szerdán a német Borussia Dortmundot ütötte ki 4-1-re a Bajnokok Ligájában, a spanyol edző ezután a duplázó Phil Fodenről áradozott. A meccs utáni értékelésben Guardiola már a Liverpoolról is beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 7:40
Pep Guardiola Phil Fodenről és a Liverpoolról beszélt a Dortmund legyőzése után
Pep Guardiola Phil Fodenről és a Liverpoolról beszélt a Dortmund legyőzése után Fotó: ALEX LIVESEY Forrás: ANADOLU
A Chelsea kivételével – 2-2-es döntetlen Azerbajdzsánban a Qarabag ellen – tökéletes hetet zártak az angol csapatok a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A Liverpool, a Tottenham, az Arsenal, a Newcastle United és nem utolsó sorban a Manchester City is nyert . Pep Guardiola együttese szerdán 4-1-re mosta le a pályáról Borussia Dortmundot, s hosszú idő után nem Erling Haaland vitte el a showt, noha egy gólt ő is szerzett. Guardiola áradozott Phil Fodenről, az angol szélső a 22. és az 57. percben is betalált – mindkétszer a tizenhatoson kívülről, remek mozdulattal –, míg a hétvégén gólpasszt jegyzett. 

Pep Guardiola büszke lehet a játékosaira, a Man. City győzelemmel hangolt a Liverpool elleni rangadóra
Pep Guardiola büszke lehet a játékosaira, a Man. City győzelemmel hangolt a Liverpool elleni rangadóra  Fotó: OLI SCARFF / AFP

Pep Guardiola Phil Fodenről és a Liverpoolról beszélt a BL-győzelem után

– Foden erre a szezonra visszatért, amikor látszik az arcán az öröm, akkor sokat nem kell mondanom. Különleges játékos, a csapatnak nagy szüksége van az ő góljaira is, remélem ez még csak a kezdet – kezdte Guardiola a meccs utáni értékelését, aki ezután egy kis nyomást is helyezett Thomas Tuchelre, az angol szövetségi kapitányra, aki pénteken hirdet keretet a novemberi vb-selejtezőkre. – Nincs ember ebben az országban, senki az egész világon, aki ne ismerné a kvalitásait és a képességeit. De Anglia olyan szerencsés, hogy rengeteg jó játékosa van ezen a poszton, és ezért Philnek egyre jobbnak kell lennie.

Guardiola ezután pedig már a hétvégi, Liverpool elleni bajnoki rangadóról beszélt. A manchesteri együttes vasárnap 17.30-kor fogadja a címvédőt. 

– A Liverpool egy remek csapat, az előző szezonban Arne Slot vezetésével megnyerték a Premier League-et, nyáron pedig sok játékost vásároltak. Természetesen meglepetés, hogy ennyi mérkőzést veszítettek zsinórban. Őszintén szólva nagyon izgatott vagyok már most a hétvégi meccs kapcsán, alig várom, hogy vasárnap újra játszhassak a Liverpool ellen! – utalt arra Guardiola, hogy korábban pocsék formában voltak Szoboszlai Dominikék, akik októberben mindössze egy meccset nyertek meg, azt is a Bajnokok Ligájában. Ugyanakkor úgy néz ki, hogy ez már a múlt, ugyanis a Vörösök hétvégén az Aston Villát győzték le 2-0-ra, míg kedden a Real Madridot 1-0-ra

Guardiola azért is lehet különösen izgatott a hétvégi meccs kapcsán, mert még soha nem győzte le Arne Slotot. A holland az előző idényben hazai pályán és idegenben is 2-0-ra nyert az akkor gyengélkedő City ellen.

