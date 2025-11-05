Bajnokok LigájaBarcelonaManchester CityBorussia Dortmund

Csak úgy potyogtak a gólok a Barca kapujába, a City sima sikerrel üzent Liverpoolba

Háromszor is vezetést szerzett a házigazda Club Brugge a Barcelona ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában, de a katalánoknak minden gólra volt válaszuk, így a 3-3-as döntetlen után egy ponttal távoztak Belgiumból. A Borussia Dortmund viszont pont nélkül maradt Manchesterben, a City 4-1-re kiütötte őket a BL szerdai játéknapján.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 23:07
Carlo Forbs megszerzi a Club Brugge második gólját a Barcelona elleni BL-meccsen Fotó: MARCEL VAN DORST Forrás: NurPhoto
A Barcelona a Newcastle elleni győzelemmel kezdte a BL idei kiírását, ezt a PSG elleni hazai vereség követte, majd az Olimpiakosz elleni kiütéses siker. A sorminta alapján szerdán ismét vereségnek kellett volna következnie, bár a katalánok reménykedtek benne, hogy a Club Brugge vendégeként többre viszik. A meccs azonban nem az ő kedvük szerint indult, ugyanis már a 6. percben hátrányba kerültek. Erre még gyorsan jött a Barca válasza, Ferrán Torres egyenlítette ki az állást, ám a 17. percben egy kontra végén a nagy lelkesedéssel játszó hazaiak ismét előnybe kerültek. 

Erling Haaland (jobbról a második) gólját ünneplik a manchesteriek a BL-ben
Erling Haaland (jobbról a második) gólját ünneplik a manchesteriek a BL-ben Fotó: ALEX LIVESEY / ANADOLU

A Barcelona és a Dortmund is szenvedett a BL-ben

A fordulás után záporoztak a lövések mindkét kapura, végül Lamine Yamal egyik próbálkozása „akadt be” a 61. percben. A Barcelonai öröm gyorsan elillant, három perccel később a Clube Brugge a meccs során harmadszor is előnybe került. Mondanunk sem kell, a katalánok harmadszor is egyenlítettek, egy öngóllal a 77. percben. A slusszpoén a 91. percben jöhetett volna, Romeo Vermant elcsente a labdát Wojciech Szczesnytől, és az üres kapuba vágta a belgák negyedik gólját. Azonban szabálytalannak látták a labdaszerzését, érvénytelenítették a győztes gólt. Megszakadt a sorminta, a Barca 3-3-as döntetlennel zárta a Club Brugge elleni összecsapást.

Sok sikerélménye nem volt a Borussia Dortmundnak a Manchester City ellen az elmúlt években. Legutóbb 2022-ben találkozott egymással a két csapat, akkor Németországban 0-0-s iksz született, előtte viszont háromszor az angolok győztek, minden egyes alkalommal 2-1-re. Jellemző volt ezekre a mérkőzésekre, hogy Erling Haaland vagy Phil Foden betalált. Szerdán sem szakadt meg ez a sorozat. Először az angol középpályás vette be Gregor Kobel kapuját a 22. percben, majd Haaland is beköszönt volt csapatának, így 52 BL-meccsen már 54 gólnál jár, és Foden vitte be az újabb ütést. Ezzel még nem volt vége, a Borussia Dortmund nem dobta be a törülközőt, s Waldemar Anton góljával szépített a 72. percben. Többre azonban nem futotta a németeknek, olyannyira nem, hogy a hajrában a Manchester City visszaállította a háromgólos különbséget, s 4-1-es győzelemmel hangolt a vasárnapi, Liverpool elleni rangadóra.

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 4. forduló, szerda: 

  • Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerző: Luckassen (47.)
  • Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2-2 (2-1), gólszerzők: Andrade (29.), Jankovic (39. – 11-esből), ill. Estevao (16.), Garnacho (53.)
  • Ajax Amsterdam (holland)–Galatasaray (török) 0-3 (0-0), gólszerző: Osimhen (59., 65., 78. – utolsó kettő 11-esből)
  • Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 3-3 (2-1), gólszerzők: Tresoldi (6.), Forbs (17., 64.), ill. Torres (8.), Yamal (61.), Tzolis (77., öngól)
  • Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2-1 (1-0), gólszerzők: Martínez (45.), Augusto (67.), ill. Arad (55.)
  • Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0), gólszerzők: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. Anton (72.)
  • Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2-0 (1-0), gólszerző: Burn (11.), Joelinton (49.)
  • Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0-1 (0-0), gólszerző: Samardzic (90.)
  • Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0-1 (0-0), gólszerző: Schick (65.)

A BL-tabella ide kattintva érhető el.

