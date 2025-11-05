Csak úgy potyogtak a gólok a Barca kapujába, a City sima sikerrel üzent Liverpoolba

A Barcelona a Newcastle elleni győzelemmel kezdte a BL idei kiírását, ezt a PSG elleni hazai vereség követte, majd az Olimpiakosz elleni kiütéses siker. A sorminta alapján szerdán ismét vereségnek kellett volna következnie, bár a katalánok reménykedtek benne, hogy a Club Brugge vendégeként többre viszik. A meccs azonban nem az ő kedvük szerint indult, ugyanis már a 6. percben hátrányba kerültek. Erre még gyorsan jött a Barca válasza, Ferrán Torres egyenlítette ki az állást, ám a 17. percben egy kontra végén a nagy lelkesedéssel játszó hazaiak ismét előnybe kerültek.

Erling Haaland (jobbról a második) gólját ünneplik a manchesteriek a BL-ben Fotó: ALEX LIVESEY / ANADOLU

A Barcelona és a Dortmund is szenvedett a BL-ben

A fordulás után záporoztak a lövések mindkét kapura, végül Lamine Yamal egyik próbálkozása „akadt be” a 61. percben. A Barcelonai öröm gyorsan elillant, három perccel később a Clube Brugge a meccs során harmadszor is előnybe került. Mondanunk sem kell, a katalánok harmadszor is egyenlítettek, egy öngóllal a 77. percben. A slusszpoén a 91. percben jöhetett volna, Romeo Vermant elcsente a labdát Wojciech Szczesnytől, és az üres kapuba vágta a belgák negyedik gólját. Azonban szabálytalannak látták a labdaszerzését, érvénytelenítették a győztes gólt. Megszakadt a sorminta, a Barca 3-3-as döntetlennel zárta a Club Brugge elleni összecsapást.

Sok sikerélménye nem volt a Borussia Dortmundnak a Manchester City ellen az elmúlt években. Legutóbb 2022-ben találkozott egymással a két csapat, akkor Németországban 0-0-s iksz született, előtte viszont háromszor az angolok győztek, minden egyes alkalommal 2-1-re. Jellemző volt ezekre a mérkőzésekre, hogy Erling Haaland vagy Phil Foden betalált. Szerdán sem szakadt meg ez a sorozat. Először az angol középpályás vette be Gregor Kobel kapuját a 22. percben, majd Haaland is beköszönt volt csapatának, így 52 BL-meccsen már 54 gólnál jár, és Foden vitte be az újabb ütést. Ezzel még nem volt vége, a Borussia Dortmund nem dobta be a törülközőt, s Waldemar Anton góljával szépített a 72. percben. Többre azonban nem futotta a németeknek, olyannyira nem, hogy a hajrában a Manchester City visszaállította a háromgólos különbséget, s 4-1-es győzelemmel hangolt a vasárnapi, Liverpool elleni rangadóra.