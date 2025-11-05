Sallai RolandVictor OsimhenBajnokok LigájaGalatasarayAjax Amszterdam

Osimhen és Sallai a mennyekbe repítette a Galatát Amszterdamban

Amszterdamban szerepelt a Galatasaray szerda este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában. A tét egyik csapat számára sem volt kicsi, hiszen a hollandoknak mindenképpen nyerniük kellett, ha még szeretnének továbbjutni az egyenes kieséses szakaszba, míg a Sallai Rolandot is a kezdőbe nevező török bajnok sikere esetén már-már továbbjutónak számított volna. Nos, a Galatasaray semmit nem bízott a véletlenre, és Victor Osimhen vezetésével 3-0-ra verte az Ajaxot, amivel elképesztően nehéz helyzetbe hozta a holland csapatot.

Molnár László
2025. 11. 05. 23:05
Osimhen a triplájával elintézte az Ajaxot a BL-alapszakasz 4. fordulójában
Osimhen a triplájával elintézte az Ajaxot a BL-alapszakasz 4. fordulójában Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Szinte hihetetlen, de már a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában élet-halál harcra kényszerült a korábbi BEK-, illetve BL-győztes Ajax. A hollandok ugyanis az előző három találkozón még pontot sem szereztek, így számukra kötelező volt a Sallai Rolanddal a kezdőben pályára lépő Galatasarayt. A török bajnoknak sokkal kedvezőbb volt a helyzete, hiszen a Frankfurt ellenében elszenvedett kiütéses vereséget követően (1-5) kétszer nyerni tudott – előbb a Liverpoolt (1-0), majd a norvég Bodo/Glimt csapatát (3-1) győzték le –, így amennyiben Amszterdamból is három pontot szerezne, szinte biztos lehetne abban, hogy a legjobb 24 gárda között végez, azaz továbbjut az alapszakaszból.

Sallai Roland ismét a kezdőcsapatban kapott helyett a Galatasarayban az amszterdami BL-meccsen
Sallai Roland ismét a kezdőcsapatban kapott helyett a Galatasarayban az amszterdami BL-meccsen     Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Sallai és csapata főpróbája nem sikerült

A Galatasaray nem a legjobb formában érkezett Hollandiába, ugyanis hazai pályán nemcsak pontokat veszített a bajnokságban a Trabzonspor ellen, de gólt sem tudtak rúgni, holott a világ egyik legjobb csatára, a nyáron 80 millió euróért végleg megvásárolt Victor Osimhen is ott volt a csapatban. Sallaiék ezzel együtt veretlenül, 4 pont előnnyel vezetik a bajnokságot, és a klub feltett szándéka, hogy annyi sikertelen próbálkozás után végre a BL-ben is maradandót alkosson.

Az Ajax szintén egy döntetlennel fordult rá a szerda esti. létfontosságú meccsére – a Heerenween gárdájával játszottak szintén hazai pályán 1-1-et –, és az amszterdamiak a 4. helyen állnak a bajnokságban. Mindenesetre a hazaiak nagyon bíztak abban, hogy végre megszakad a negatív sorozatuk, ennek ellenére a meccs első félidejében finoman szólva sem támadták le a Galatasarayt, melyben Sallai ezúttal nem igazi jobbhátvédként, hanem inkább szélsőként kapott szerepet.

A Galatasaray ultrái Amszterdamban is bizonyították félelmetes hírnevüket:

Nyomasztó török fölény az első félidőben

Noha vélhetően sem az Ajax játékosai, sem pedig a szakmai stábjuk nem úgy tervezte, hogy a holland csapat hazai pályán kénytelen lesz a kontrákra apellálni. A Galatasaray egy-másra vezette a támadásait – a legnagyobb ziccert Osimhen hagyta ki a 14. percben –, játékában ott volt a gól lehetősége, és az első 20 perc statisztikája alapján 78 százalékban birtokolta a labdát. Bármilyen hihetetlen, de az első valamirevaló Alax-támadásra egészen a 37. percig kellett várni: Oscar Gloukh elé pattant a labda a török 16-oson belül, aki kapásból lőtt, de a labda elkerülte a Galata kapujának jobb sarkát. A hazaiak ezután maximum azt könyvelhették el sikernek az első félidőt követően, hogy megúszták kapott gól nélkül.

Ajax-Galatasaray 0-0 (az első félidő statisztikája)

  • várható gólok (xG) 0.12 – 0.24
  • labdabirtoklás: 41% – 59%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 2/1 – 6/2
  • szögletek: 1 – 2
  • passzok: 87%-os hatékonyság (216-ból 187 jó) – 92% (308/283)
  • szabálytalanságok: 5 – 5
  • szerelések: 40%-os hatékonyság (4 sikeres 10 kísérletből) – 50% (2/4)
  • beívelések: 17%-os hatékonyság (1 sikeres 6 kísérletből) – 31% (5/16)
  • megnyert párharcok: 21 – 25
  • labdaszerzés: 5 – 2
  • védések: 2 – 2

Sallai sallagmentesen játszott, egyáltalán nem lógott ki a csapatából, hiszen 77 százalékosan passzolt, 21-szer ért labdához és hét párharcot nyert meg az első 45 perc, illetve a hosszabbítás miatt 47 perc alatt.

Sallai hozta a tőle megszokott harcos futballját az Ajax ellen
Sallai hozta a tőle megszokott harcos futballját az Ajax ellen     Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Sallai még kihagyta a helyzetét, Osimhen viszont már nem

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz továbbra is a török bajnok lépett fel támadólag. Sallai egyre többször jelent meg az Ajax kapujánál, és ha van egy kis szerencséje a magyar válogatott szélsőjének, akkor megszerezhette volna a vezetést a csapatának. Ugyanis az 51. percben Sallai  hatalmas lövést eresztett meg a 16-os vonaláról, amely gyönyörű ívet írt le a kapu jobb oldala fel, ám az Ajax kapusa, Pasveer hatalmas bravúrral ki tudta ütni a labdát. A török bajnok nem sokáig búslakodott a magyar játékos helyzete után, ugyanis Osimhen az 59. percben fejjel, majd a 66. és a 78. percben büntetőből is betalált az Ajax kapujába, mintegy eldöntve a meccs sorsát. Majd a nigériai csatárzseni mintha jól végezte a dolgát – de még milyen jól –, a 81. percben a török szurkolók vastapsától kísérve átadta a helyét Icardinak.

Sallai végigjátszotta a mérkőzést, mégpedig jó teljesítménnyel: 2 lövés fűződött a nevéhez, 76 százalékos volt a passzhatékonysággal játszotta végig a találkozót, 39 alkalommal találkozott a labdával és sszesen  párharcot nyert meg. A Galatasaray ezzel a győzelmével már a 9. helyet foglalja el a tabellán, és a megszerzett 9 pontjával szinte az egyenes kieséses szakaszban érezheti magát, míg az Ajax továbbra is az utolsó helyen áll pont nélkül.

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 4. forduló, szerda: 

