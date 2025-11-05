Osimhen és Sallai a mennyekbe repítette a Galatát Amszterdamban

Szinte hihetetlen, de már a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában élet-halál harcra kényszerült a korábbi BEK-, illetve BL-győztes Ajax. A hollandok ugyanis az előző három találkozón még pontot sem szereztek, így számukra kötelező volt a Sallai Rolanddal a kezdőben pályára lépő Galatasarayt. A török bajnoknak sokkal kedvezőbb volt a helyzete, hiszen a Frankfurt ellenében elszenvedett kiütéses vereséget követően (1-5) kétszer nyerni tudott – előbb a Liverpoolt (1-0), majd a norvég Bodo/Glimt csapatát (3-1) győzték le –, így amennyiben Amszterdamból is három pontot szerezne, szinte biztos lehetne abban, hogy a legjobb 24 gárda között végez, azaz továbbjut az alapszakaszból.

Sallai Roland ismét a kezdőcsapatban kapott helyett a Galatasarayban az amszterdami BL-meccsen Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Sallai és csapata főpróbája nem sikerült

A Galatasaray nem a legjobb formában érkezett Hollandiába, ugyanis hazai pályán nemcsak pontokat veszített a bajnokságban a Trabzonspor ellen, de gólt sem tudtak rúgni, holott a világ egyik legjobb csatára, a nyáron 80 millió euróért végleg megvásárolt Victor Osimhen is ott volt a csapatban. Sallaiék ezzel együtt veretlenül, 4 pont előnnyel vezetik a bajnokságot, és a klub feltett szándéka, hogy annyi sikertelen próbálkozás után végre a BL-ben is maradandót alkosson.

Az Ajax szintén egy döntetlennel fordult rá a szerda esti. létfontosságú meccsére – a Heerenween gárdájával játszottak szintén hazai pályán 1-1-et –, és az amszterdamiak a 4. helyen állnak a bajnokságban. Mindenesetre a hazaiak nagyon bíztak abban, hogy végre megszakad a negatív sorozatuk, ennek ellenére a meccs első félidejében finoman szólva sem támadták le a Galatasarayt, melyben Sallai ezúttal nem igazi jobbhátvédként, hanem inkább szélsőként kapott szerepet.

A Galatasaray ultrái Amszterdamban is bizonyították félelmetes hírnevüket:

Nyomasztó török fölény az első félidőben

Noha vélhetően sem az Ajax játékosai, sem pedig a szakmai stábjuk nem úgy tervezte, hogy a holland csapat hazai pályán kénytelen lesz a kontrákra apellálni. A Galatasaray egy-másra vezette a támadásait – a legnagyobb ziccert Osimhen hagyta ki a 14. percben –, játékában ott volt a gól lehetősége, és az első 20 perc statisztikája alapján 78 százalékban birtokolta a labdát. Bármilyen hihetetlen, de az első valamirevaló Alax-támadásra egészen a 37. percig kellett várni: Oscar Gloukh elé pattant a labda a török 16-oson belül, aki kapásból lőtt, de a labda elkerülte a Galata kapujának jobb sarkát. A hazaiak ezután maximum azt könyvelhették el sikernek az első félidőt követően, hogy megúszták kapott gól nélkül.