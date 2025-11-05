A Fradi hóhéra ismét lecsapott a BL-ben, angol sztárcsapat maradt szégyenben

A Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában nagy csatában maradt csak alul a Qarabaggal szemben, így a magyar bajnok az Európa-liga alapszakaszában, az azeri pedig a legjobbak között folytatta. Ekkor még csalódást jelentett a Fradi kiesése, de a Qarabag BL-ben való szereplését látva át lehet értékelni a történteket.

Mateusz Kochalski kapus és a Qarabag védelme állta a sarat a Chelsea ellen. Fotó: AFP/Giorgi Arjevanidze

Az azeriek ugyanis nem a bokszzsák szerepét töltik be a sorozatban, mint amire sokan számítottak tőlük. Két forduló után még ott voltak a Bayern München, az Arsenal, a Real Madrid vagy éppen a címvédő PSG társaságában, azaz a hibátlan csapatok között, miután a Benficát idegenben, az FC Köbenhavnt pedig otthon legyőzték. A 3. fordulóban az Athletic Bilbao már túl nagy falatnak bizonyult, de az eddigi legnagyobb kihívás még csak ezután jött, hiszen szerdán a 2021-ben BL-győztes Chelsea látogatott el Bakuba.

A Chelsea vezetett, de fordított a Qarabag

És bizony az azeriek a neves ellenféltől sem ijedtek meg. Estevao révén ugyan még az angolok szereztek vezetést a 17. percben, de a Qarabag nem csüggedt, sokat próbálkozott, és ennek, illetve Jorrel Hato kezezésének és az ezért megítélt büntetőnek köszönhetően a 39. percre már a hazaiaknál volt az előny!

A Chelsea nem akart szégyenben maradni, emiatt Enzo Maresca már a szünetben hármat cserélt. Nagyobb fokozatra kapcsolt a sztárcsapat, és ennek gyorsan meglett az eredménye, Alejandro Garnacho az 53. percben kiegyenlítette az állást. A Chelsea ezután hiába hajtott, a Qarabag hősiesen védekezett, és a 2-2-es döntetlennel otthon tartott egy pontot. Innen nézve a Ferencváros még többet is elért az angoloknál Bakuban, hiszen a zöld-fehérek 3-2-re győztek idegenben... Az azeriek a 12., a londoniak a 10. helyről várják a folytatást a BL-ben.

A másik kora esti BL-mérkőzésen is meglepetés született: a ciprusi Pafosz 1-0-ra legyőzte a vendég Valenciát.

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 4. forduló, szerda: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerző: Luckassen (47.)

Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2-2 (2-1), gólszerzők: Andrade (29.), Jankovic (39. – 11-esből), ill. Estevao (16.), Garnacho (53.)

Ajax Amsterdam (holland)–Galatasaray (török) 21.00

Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 21.00 (Sport 1)

Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 21.00 (Sport 2)

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 21.00

Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00

Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 21.00

Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 21.00

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!