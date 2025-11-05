A Fradi hóhéra ismét lecsapott a BL-ben, angol sztárcsapat maradt szégyenben

A Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában nagy csatában maradt csak alul a Qarabaggal szemben, így a magyar bajnok az Európa-liga alapszakaszában, az azeri pedig a legjobbak között folytatta. Ekkor még csalódást jelentett a Fradi kiesése, de a Qarabag BL-ben való szereplését látva át lehet értékelni a történteket.
Az azeriek ugyanis nem a bokszzsák szerepét töltik be a sorozatban, mint amire sokan számítottak tőlük. Két forduló után még ott voltak a Bayern München, az Arsenal, a Real Madrid vagy éppen a címvédő PSG társaságában, azaz a hibátlan csapatok között, miután a Benficát idegenben, az FC Köbenhavnt pedig otthon legyőzték. A 3. fordulóban az Athletic Bilbao már túl nagy falatnak bizonyult, de az eddigi legnagyobb kihívás még csak ezután jött, hiszen szerdán a 2021-ben BL-győztes Chelsea látogatott el Bakuba.
A Chelsea vezetett, de fordított a Qarabag
És bizony az azeriek a neves ellenféltől sem ijedtek meg. Estevao révén ugyan még az angolok szereztek vezetést a 17. percben, de a Qarabag nem csüggedt, sokat próbálkozott, és ennek, illetve Jorrel Hato kezezésének és az ezért megítélt büntetőnek köszönhetően a 39. percre már a hazaiaknál volt az előny!
A Chelsea nem akart szégyenben maradni, emiatt Enzo Maresca már a szünetben hármat cserélt. Nagyobb fokozatra kapcsolt a sztárcsapat, és ennek gyorsan meglett az eredménye, Alejandro Garnacho az 53. percben kiegyenlítette az állást. A Chelsea ezután hiába hajtott, a Qarabag hősiesen védekezett, és a 2-2-es döntetlennel otthon tartott egy pontot. Innen nézve a Ferencváros még többet is elért az angoloknál Bakuban, hiszen a zöld-fehérek 3-2-re győztek idegenben... Az azeriek a 12., a londoniak a 10. helyről várják a folytatást a BL-ben.
A másik kora esti BL-mérkőzésen is meglepetés született: a ciprusi Pafosz 1-0-ra legyőzte a vendég Valenciát.
Bajnokok Ligája-alapszakasz, 4. forduló, szerda:
