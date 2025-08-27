Rendkívüli

Közelebb a BL-álmokhoz! Máris vezet a Fradi

FTCRobbie KeaneQarabagplayoff

Közelebb a BL-álmokhoz! Máris vezet a Fradi

Miként arra számítani lehetett, a Ferencváros vezetőedzője változtatott az egy héttel ezelőtti első meccshez képest a felálláson. Méghozzá három poszton is, Robbie Keane a Qarabag Bajnokok Ligája-playoff visszavágójára Cissét, Keitát és Levit is a kezdőcsapatba jelölte, kimaradt Tóth Alex is. Nem kellett sok, máris a hazai drukkerek arcára fagyott a mosoly, hiszen a 12. percben Joseph máris betalált az azeriek hálójába.

Novák Miklós
2025. 08. 27. 17:39
Robbie Keane csak a továbbjutást, a Bajnokok Ligája főtáblájának elérését tartja elfogadható eredménynek
Robbie Keane csak a továbbjutást, a Bajnokok Ligája főtáblájának elérését tartja elfogadható eredménynek Fotó: Ladóczki Balázs
Robbie Keane még a mérkőzés napján, szerda délben is kiegyensúlyozottnak tűnt. Ebédnél nem csak a játékosokat, a küldöttség valamennyi tagját derűsen üdvözölte. Pedig belül nyilván feszült volt, a keddi sajtótájékoztatón magasra tette a mércét, amikor kimondta: nem érdekli az Európa-liga, csak a Bajnokok Ligájával foglalkozik. Az FTC-nek a BL-főtábla eléréséhez 3-1-es hátrányt kell ledolgoznia a Qarabag vendégeként. Addigra már nyilván eldöntötte, hogyan állítja össze a kezdőtizenegyet.

Ibrahim Cissé idén olykor hajmeresztő dolgokat művelt, de Robbie Keane most mellette tette le a voksát, kezdő lesz a Qarabag-FTC BL-playoff meccsen
Ibrahim Cissé idén olykor hajmeresztő dolgokat művelt, de Robbie Keane most mellette tette le a voksát, kezdő lesz a Qarabag-FTC BL-playoff meccsen Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nos, Robbie Keane alaposan felforgatta a csapatot, kimaradt Gartenmann, Szalai Gábor és meglepetésre Tóth Alex is, bekerült Ibrahim Cissé, Naby Keita és Jonathan Levi is. Úgy tudjuk, Tóth Alex gyengélkedik, azért nem játszhat. A névsor arra utal, a Ferencváros négyhátvédes rendszerben játszik majd, egész pontosan 4-2-3-1-es felállásban.

  • Cissé az új idényben hajmeresztő megoldásokkal hívta fel magára a figyelmet, de Robbie Keane bízik benne.
  • Naby Keita, noha egészséges, eddig kevés lehetőséget kapott, most itt az esély.
  • Jonathan Levi az első meccsen csereként állt be, a hajrában volt egy ziccere, a gólérzékenységével győzhette meg az FTC ír edzőjét.

Az FTC kezdőcsapata a Qarabag elleni BL-visszavágón

Mindezek ismeretében tehát így áll fel a Fradi:

Dibusz – Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda – Ötvös, Keita – Joseph, Kanichowsky Levi – Varga B.

A Qarabag–FTC BL-selejtező visszavágóját magyarországi idő szerint szerdán 18.45-től játsszák.

Életkép Bakuból:

A kezdés előtt kihasználva a pillanatnyi csendet, a maroknyi (állítólag 25 fős) Fradi-tábor belekiabálta a bakui estébe: Mindent bele! Fülsüketítő füttyszó volt a válasz. Aztán újra csak a maroknyi magyar hallathatta a hangját, ugyanis egy remek akció végén Joseph betalált a Qarabag hálójába. Az esetet a VAR is ellenőrizte, ám szó sem volt lesről, így máris eggyel csökkentette hátrányát a Fradi.

