Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

Elmaradt a Fradi edzése Bakuban, Robbie Keane nem hagyja, hogy hülyének nézzék

A Ferencváros vezetőedzője roppant magabiztosan fogalmazott a Qarabag–FTC BL-selejtező visszavágója előtt. Robbie Keane határozottan kijelentette, hallani sem akar az Európa-ligáról, csak a Bajnokok Ligája foglalkoztatja. Az ír szakember szokása szerint ezúttal sem vezényelt edzést a mérkőzés helyszínén, a Tofik Bahramov Stadionban, s meg is indokolta, hogy miért.

Novák Miklós
2025. 08. 26. 19:49
Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező előtti sajtótájékoztatón
Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező előtti sajtótájékoztatón Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az FTC küldöttségét szállító repülő a tervezetthez képest bő félórás késéssel, valamivel kedden fél kettő után szállt fel. Ennek megfelelően Bakuban is több mint fél órát csúszott a program, a sajtótájékoztató és a pálya bejárása a Tofik Bahramov Stadionban . Robbie Keane nem volt ideges emiatt, a lényegen ugyanis ez semmit sem változtatott. A Fradi edzője ugyanis szokása szerint még odahaza, a Népligetben vezényelt edzést a mérkőzést megelőző napon, amitől a Qarabag elleni BL-visszavágó előtt sem tért el.

Robbie Keane a bakui Tofik Bahramov Stadionban a Qarabag-FTC BL-selejtező előtti napon
Robbie Keane a bakui Tofik Bahramov Stadionban a Qarabag-FTC BL-selejtező előtti napon

– Amióta edző vagyok, kupapárharcban még sohasem tartottam edzést az ellenfél pályáján. Hogyisne! Nem akarom, hogy megfigyeljenek – jelentette ki Robbie Keane.

Robbie Keane: Európa-liga? Hallani sem akarok róla!

Az ír szakember arra a kissé provokatív kérdésre, miszerint megnézte-e már a lehetséges ellenfelek lajstromát az Európa-ligában, ugyancsak felindultan felelt:

Nem érdekel az Európa-liga, csak a Bajnokok Ligájával foglalkozom!

Ennél határozottabb üzenet aligha kell annál, miszerint Robbie Keane teljesen komolyan gondolja, miszerint az FTC képes ledolgozni 3-1-es hátrányát. Szerinte a két gól nem vészesen nagy különbség, az egyik közismert példát emlegette fel.

– A Liverpool 2005-ben a szünetben 3-0-s hátrányban volt a Milan elleni BL-döntőben, mégis fordított. Játékosként több olyan mérkőzésen, párharcban szerepeltem, amikor kétgólos hátrányból fordítottunk. Most is ez a célunk, hiszünk benne, hogy sikerülhet – mondta Robbie Keane, hozzátéve, az első meccsen két gólt is pontrúgásból kapott a Fradi, ezt kell elkerülni a visszavágón.

Ötvös Bence dupla esélye: a Qarabag és a válogatott

Marco Rossi kedden hirdette ki a keretét az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre, s hat Ferencváros-játékost hívott be : Dibusz Dénes, Szalai Gábor, Tóth Alex, Ötvös Bence, Varga Barnabás, Gruber Zsombor.

Közülük Ötvös Bence most először tagja a keretnek, további jó hír a játékosnak, hogy Robbie Keane is megerősítette, a középpályás készen áll a játékra. Maga a játékos a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, titkon számított a meghívóra.

– Természetesen nagyon örülünk annak, hogy hat játékosunk is tagja a magyar válogatottnak. Amikor januárban ideérkeztem, akkor csak Dénes és Barna kapott meghívót, most pedig már hatan vannak.

Az a célunk, feladatunk, hogy elősegítsük a játékosok fejlődését, nekem és az egész stábnak büszkeség, hogy a válogatottban számítanak rájuk.

Szóba került még, hogy Naby Keita miért kap viszonylag kevés lehetőséget. Robbie Keane erre úgy felelt: hosszú még az idény, bő a keret, még mindenki kaphat lehetőséget.

A Qarabag–FTC BL-selejtező visszavágóját magyarországi idő szerint szerdán 18.45-től játsszák.

Az első mérkőzés összefoglalója (a videó a linkre kattintva érhető el):

