Felszívódott… A Fradi sérült játékosa egyszerre két helyen bukkanhat fel

Rekordidő alatt felépült elsőre súlyosnak tűnő sérüléséből az FTC középpályása. Ötvös Bence bokája még a Qarabag elleni BL-selejtező meccsén fordult ki. A Paksról szerződtetett játékos mankóval hagyta el a stadiont, három nap múlva azonban már kocogott, vasárnap pedig együtt edzett a többiekkel. Ötvös Bence tagja a Fradi keretének a bakui visszavágón, sőt ma akár más meglepetés is érheti: Marco Rossi jó eséllyel meghívja a magyar válogatottba.

Ötvös Bence büszkén ölti magára az FTC mezét Fotó: MW Bulvár/Tumbász Hédi
– Közérdekű és obligát kérdés: hogy van a sérült bokája?
– Álmomban nem reméltem, hogy ilyen gyors lesz a gyógyulás. Pénteken már kocogtam, vasárnap pedig együtt edzettem a csapattal. Utazom Bakuba… Majd az edzőnk eldönti, hogy számít-e rám, de úgy érzem, készen állok a feladatra.

Ötvös Bence gyorsan felépült a sérüléséből, vasárnap már együtt edzett a társakkal, s készült a Qarabag-FTC BL-visszavágóra
Ötvös Bence gyorsan felépült a sérüléséből, vasárnap már együtt edzett a társakkal, s készült a Qarabag–FTC BL-visszavágóra. Fotó: Micheller Szilvia

– A Qarabag elleni első meccsen le kellett cserélni, sántikálva hagyta el a pályát, majd mankózva a stadiont. Minek köszönheti a rekordgyorsaságú felépülést? Genetika?
– Remélem, annak is van szerepe, de egyszerűbb a válasz. A sérülés utáni vizsgálat kimutatta, hogy már nincs meg a kérdéses bokaszalagom. Felszívódott egy korábbi sérüléskor.

– Hogy lehet bokaszalag nélkül futballozni?
– Azt mondják az orvosok, más szalagok és izmok átvették a szerepét. Én csak annyit tehetek hozzá, szerencsére nem érzem a hiányát, sőt ezek szerint az még előnnyel is jár…

Mit köszönhet Ötvös Bence az édesapjának?

– Ha már szóba hoztam a genetikát. Az édesapja tényleg jobb spíler volt, mint ön?
– Nem először hallom… Újfehértón, ahol nevelkedtem, mindig a fejemre olvassák, hogy a fater jobb focista volt.

– Mire vitte?
– A másodosztályban játszott, azt már nem tudom, akkoriban azt NB I/B-nek vagy NB II-nek nevezték-e.

– Neki miért nem adatott meg az első osztályú karrier?
– Erre pedig neki van válasza: azért, mert nem volt olyan megszállott apja, mint nekem…

– Ezalatt mit kell érteni?
– Amióta az eszemet tudom, szinte örökké csak fociztunk. Gyakran csak kettesben. S nem játszottunk, edzést is tartott nekem. Beállt a kapuba, s passzolta, gurította felém a labdát, amit én akár órákon át püföltem. Tizenegy évesen aztán a nyíregyházi Nyírsuli játékosa lettem. Mindennap fater vitt kocsival Nyíregyre oda és vissza.

– Apaként ön is ezt a példát követi majd?
– Még korai lenne ilyen ígéretet tenni. Azzal már tisztában vagyok, milyen elfoglaltságot és felelősséget jelent apának lenni, a kétéves kislányom, Mia teljesen kitölti a szabadidőmet.

– Csak az édesapja volt elfogult önnel, vagy mások is tehetségesnek tartották?
– Ezt így nem tudnám felidézni, de a kölyöktornákon rendre vagy gólkirály, vagy a torna legjobb játékosa voltam. Fater olyankor mindig azt mondta, nehogy megelégedjek magammal, nehogy azt higgyem, hogy ezért nekem kevesebbet kell edzenem.

Nem is tudom elképzelni, milyen lehet az, amikor valaki elbízza magát…

Ötvös Bence: Ronaldo bűvöletében

Ötvös Bence gyerekkorát szurkolóként is meghatározta, hogy hol nevelkedett, a külföldi játékosok és csapatok közül pedig először Alessandro Del Piero és a Juventus, később Cristiano Ronaldo volt a kedvence. CR7 olyan hatással volt rá, hogy a Manchester United után a Real Madridnak drukkolt, s noha a portugál játékos később éppen a Juvében folytatta, a Fradi középpályása végleg letette a voksát a spanyol együttes mellett.

– Játszott már belsővédőt, jobbhátvédet, középpályást. Mi az igazi posztja?
– Gyerekként talán még csatárt is, támadót, „tízest” biztosan. Nyíregyházán annak is örülnöm kellett, hogy fiatalon jobbhátvédként bekerültem az első csapatba, Pakson játszottam középhátvédként is.

Robbie Keane is kipróbált több poszton, végül nála ott kötöttem ki, ahol magam is a legjobban szeretek játszani, ugyanis középpályásnak tartom magam.

– A sokoldalúság tehát a legfőbb erénye?
– Igen, talán mondhatjuk. Mellette talán a munkabírás, s talán a rúgótechnikám is elfogadható, megtisztelő, hogy a Fradinál olykor én lőhetem a szabadrúgásokat.

– Pakson csupán egy évet töltött, előtte Nyíregyházán és Kisvárdán viszont hármat-hármat is. Nem lett volna érdemes előbb váltani?
– Nem gondolom. Kellett idő, hogy felvegyem a ritmust. Mint mondtam, nagy dolognak tartom, hogy tizenkilenc évesen bemutatkozhattam Nyíregyházán, majd Kisvárdán erősödtem bele az első osztályba. Úgy tudom, a Fradi már tavaly nyáron érdeklődött irántam, de akkor végül Paksra kerültem. Cseppet sem bánom, hogy így alakult. Jó csapatban játszhattam, nem kellett a kiesés miatt görcsölni, Bognár György a személyiségéből fakadóan mentálisan eleve jó légkört teremtett. Fejlődtem a Pakson eltöltött egy év alatt, bizonyítottam, lehet rám számítani, ennek is köszönhetem, hogy végül a Ferencváros lehetőséget látott a szerződtetésemben. Úgy érzem, huszonhét évesen még semmiről sem vagyok lemaradva.

Ötvös Bence az ex fradista Kadyval küzd. Amíg a pályán volt, vezetett a Fradi
Ötvös Bence az ex fradista Kadyval küzd. Amíg a pályán volt, vezetett a Fradi. Fotó: Ladóczki Balázs

Kiérdemelte a Fradinál Robbie Keane bizalmát

– A nyár elején sokan gondolták úgy, hogy elsősorban a magyarszabály miatt igazolta le a Fradi, aztán Robbie Keane elsősorban nem is az NB I-ben, hanem a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligája-selejtezőkön számít önre. Meglepte ez a gyors karrier?

Nem akarok nagy szavakat használni, de nem a magyarszabályban láttam a lehetőséget, úgy érkeztem a Fradihoz, hogy képes vagyok az első csapatba kerülni.

– Jól látjuk kívülről, hogy Robbie Keane, persze az MLSZ-szabály betartása mellett, nem azt nézi, hogy ki magyar és ki külföldi, hanem ki hogyan teljesít?
– Maximálisan így van. Robbie Keane – mindenki tudja, kiváló labdarúgó volt – tökéletesen ért a játékosok nyelvén.

Miben bízhat az FTC a Qarabag elleni BL-visszavágón?

– A mentális felkészítésből éppenséggel ön is kivehetné a részét, hiszen ön az egyetlen a csapatból, aki nyerésre áll a Qarabag ellen…
– Igen, a szünetben még 1-0-ra vezetünk. Velem vagy nélkülem, az a lényeg, hogy sokkal több volt az első meccsben, mint amit az 1-3-as végeredmény mutat. Az biztos, hogy nem adjuk fel, Robbie Keane másnap azt mondta az öltözőben, aki nem hisz abban, hogy megfordíthatjuk a párharc állását, az ne is utazzon el Bakuba. A visszavágón az a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt, az itteni mérkőzés első félideje azt mutatja, ez nem lehetetlen feladat. Jó lenne továbbá minél hamarabb betalálni, s akkor nyomás alá helyezhetjük a Qarabagot.

– Noha a Ferencváros elhalasztotta múlt hétvégi, kisvárdai meccsét az NB I-ben, így is sűrű napokat él a csapat és ön is. Kedden, a visszavágó előtti napon hirdeti ki a keretét Marco Rossi az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre. Az elmúlt hetekben nyújtott formája alapján akár ön is számításba jöhetne a válogatottnál. Izgatottan várja a bejelentést?
– Miért is tagadnám, titkon számítok rá, a sérülésem ezért is jött rosszkor. Ha most nem is adatik meg, mint minden játékosnak, nekem is az az álmom, hogy egyszer bemutatkozhassak a magyar válogatottban.

