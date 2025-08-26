Felszívódott… A Fradi sérült játékosa egyszerre két helyen bukkanhat fel

– Közérdekű és obligát kérdés: hogy van a sérült bokája?

– Álmomban nem reméltem, hogy ilyen gyors lesz a gyógyulás. Pénteken már kocogtam, vasárnap pedig együtt edzettem a csapattal. Utazom Bakuba… Majd az edzőnk eldönti, hogy számít-e rám, de úgy érzem, készen állok a feladatra.

Ötvös Bence gyorsan felépült a sérüléséből, vasárnap már együtt edzett a társakkal, s készült a Qarabag–FTC BL-visszavágóra. Fotó: Micheller Szilvia

– A Qarabag elleni első meccsen le kellett cserélni, sántikálva hagyta el a pályát, majd mankózva a stadiont. Minek köszönheti a rekordgyorsaságú felépülést? Genetika?

– Remélem, annak is van szerepe, de egyszerűbb a válasz. A sérülés utáni vizsgálat kimutatta, hogy már nincs meg a kérdéses bokaszalagom. Felszívódott egy korábbi sérüléskor.

– Hogy lehet bokaszalag nélkül futballozni?

– Azt mondják az orvosok, más szalagok és izmok átvették a szerepét. Én csak annyit tehetek hozzá, szerencsére nem érzem a hiányát, sőt ezek szerint az még előnnyel is jár…

Mit köszönhet Ötvös Bence az édesapjának?

– Ha már szóba hoztam a genetikát. Az édesapja tényleg jobb spíler volt, mint ön?

– Nem először hallom… Újfehértón, ahol nevelkedtem, mindig a fejemre olvassák, hogy a fater jobb focista volt.

– Mire vitte?

– A másodosztályban játszott, azt már nem tudom, akkoriban azt NB I/B-nek vagy NB II-nek nevezték-e.

– Neki miért nem adatott meg az első osztályú karrier?

– Erre pedig neki van válasza: azért, mert nem volt olyan megszállott apja, mint nekem…

– Ezalatt mit kell érteni?

– Amióta az eszemet tudom, szinte örökké csak fociztunk. Gyakran csak kettesben. S nem játszottunk, edzést is tartott nekem. Beállt a kapuba, s passzolta, gurította felém a labdát, amit én akár órákon át püföltem. Tizenegy évesen aztán a nyíregyházi Nyírsuli játékosa lettem. Mindennap fater vitt kocsival Nyíregyre oda és vissza.

– Apaként ön is ezt a példát követi majd?

– Még korai lenne ilyen ígéretet tenni. Azzal már tisztában vagyok, milyen elfoglaltságot és felelősséget jelent apának lenni, a kétéves kislányom, Mia teljesen kitölti a szabadidőmet.

– Csak az édesapja volt elfogult önnel, vagy mások is tehetségesnek tartották?

– Ezt így nem tudnám felidézni, de a kölyöktornákon rendre vagy gólkirály, vagy a torna legjobb játékosa voltam. Fater olyankor mindig azt mondta, nehogy megelégedjek magammal, nehogy azt higgyem, hogy ezért nekem kevesebbet kell edzenem.

Nem is tudom elképzelni, milyen lehet az, amikor valaki elbízza magát…