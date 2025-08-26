A Qarabag edzője elárulta a tervét, így győznék le a Fradit másodszor is

Rendkívüli

A Qarabag edzője, Gurban Gurbanov a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtti sajtótájékoztatóján elmondta, játékosaitól gólokat vár el, hiába kétgólos előny, amit a Qarabag Budapesten összeszedett. Az azeriek telt ház előtt fogadják az FTC-t szerdán este.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 17:07
A Qarabag a visszavágón is gólokat lőne az FTC-nek
A Qarabag a visszavágón is gólokat lőne az FTC-nek Fotó: Mirkó István
Szerda este (18.45, tv: RTL) a Ferencváros az azeri Qarabag otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körében. A bakui meccs tétje már a főtábla, egy hete az első mérkőzésen a Qarabag 3-1-re nyert Budapesten. Az FTC nehéz helyzetből várja a visszavágót, sokan már temetik is a csapatot. Ugyanakkor a Qarabag talán már a BL-főtáblán érzi magát – Robbie Keane vezetőedző is ezzel motiválta a sajátjait –, ráadásul az azeriek főpróbája sem sikerült jól, hiszen hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedtek a Sumqayit ellen. Mindeközben a magyar bajnok pihent, a Kisvárda elleni idegenbeli NB I-es mérkőzést decemberre halasztotta. 

A Qarabag játékosai győzelmet ünnepektek a Fradi otthonában a BL-ben
A Qarabag játékosai győzelmet ünnepektek a Fradi otthonában a BL-ben. Fotó: Ladóczki Balázs

Gurban Gurbanov, a Qarabagot már 17 éve irányító vezetőedző a Fradi elleni Bl-selejtező előtti sajtótájékoztatón elmondta, játékosai nem indulhatnak ki az első mérkőzésből. Ezzel utalt a kritikákra, miszerint a Qarabag elbízta magát a kétgólos előny birtokában.

– Sorsdöntő összecsapás vár ránk. Hidegvérrel kell pályára lépnünk, mert győzni akarunk, ugyanakkor meg kell őriznünk a nyugalmunkat, mert erős csapatot fogadunk, amelynek játékosai képzettek. 

Törölni kell a memóriánkból a budapesti találkozó végeredményét, kizárólag az előttünk álló kilencven percre szabad koncentrálunk

kezdte az azeriek trénere.

Gurban Gurbanov a Qarabg edzője felfedte csapata tervét a Fradi elleni BL-visszavágó előtt
Gurban Gurbanov, a Qarabg edzője felfedte csapata tervét a Fradi elleni BL-visszavágó előtt. Fotó: DPA/Federico Gambarini

Ez lesz a Qarabag terve az FTC ellen

Gurbanov ezután rátért a Fradi elleni visszavágó meccstervére is, eszerint a Qarabag nem fog védekezni visszaállni.

Nem hiszem, hogy a bekkelés – mondván, csak gólt ne kapjunk – célravezető lenne. Hazai pályán remekül kell teljesítenünk, uralnunk kell a mérkőzést, hogy boldoggá tegyük a kilátogató szurkolóinkat. A cél egyértelmű, minél több gólt kell szerezni, ezt hangsúlyoztam a játékosaimnak!

 

A gólerős támadó visszatérhet az azeriekhez

A szakember megkapta azt a kérdést is, hogy a mostani, vagy a 2022-es Fradi az erősebb – akkor még Sztanyiszlav Csercseszov volt a zöld-fehérek trénere. 

– Ez a csapat teljesen más, mint három éve volt. Akkor és most is erős ellenfélnek tartottam a Ferencvárost, amelynek dicső a múltja, és biztosan mindent megtesz majd, hogy megfordítsa a párharcot. Nem lenne etikus, ha összevetném a korábbi és a jelenlegi együttest.

Gurbanov zárásnak megerősítette , hogy a Budapesten kezdő támadó, Nariman Akhundzade felépülése jól halad, szerdán akár újra a kezdőben lehet. De ha nem, akkor sem kell Gurbanovnak aggódnia, mert a cseréje, Musa Qurbanly szinte az első labdaérintéséből betalált Dibusz Dénes kapujába, ezzel beállítva a 3-1-es végeredményt. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

