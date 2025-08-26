A Qarabag edzője elárulta a tervét, így győznék le a Fradit másodszor is

Szerda este (18.45, tv: RTL) a Ferencváros az azeri Qarabag otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körében. A bakui meccs tétje már a főtábla, egy hete az első mérkőzésen a Qarabag 3-1-re nyert Budapesten. Az FTC nehéz helyzetből várja a visszavágót, sokan már temetik is a csapatot. Ugyanakkor a Qarabag talán már a BL-főtáblán érzi magát – Robbie Keane vezetőedző is ezzel motiválta a sajátjait –, ráadásul az azeriek főpróbája sem sikerült jól, hiszen hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedtek a Sumqayit ellen. Mindeközben a magyar bajnok pihent, a Kisvárda elleni idegenbeli NB I-es mérkőzést decemberre halasztotta.

A Qarabag játékosai győzelmet ünnepektek a Fradi otthonában a BL-ben. Fotó: Ladóczki Balázs

Gurban Gurbanov, a Qarabagot már 17 éve irányító vezetőedző a Fradi elleni Bl-selejtező előtti sajtótájékoztatón elmondta, játékosai nem indulhatnak ki az első mérkőzésből. Ezzel utalt a kritikákra, miszerint a Qarabag elbízta magát a kétgólos előny birtokában.

– Sorsdöntő összecsapás vár ránk. Hidegvérrel kell pályára lépnünk, mert győzni akarunk, ugyanakkor meg kell őriznünk a nyugalmunkat, mert erős csapatot fogadunk, amelynek játékosai képzettek.

Törölni kell a memóriánkból a budapesti találkozó végeredményét, kizárólag az előttünk álló kilencven percre szabad koncentrálunk

– kezdte az azeriek trénere.

Gurban Gurbanov, a Qarabg edzője felfedte csapata tervét a Fradi elleni BL-visszavágó előtt. Fotó: DPA/Federico Gambarini

Ez lesz a Qarabag terve az FTC ellen

Gurbanov ezután rátért a Fradi elleni visszavágó meccstervére is, eszerint a Qarabag nem fog védekezni visszaállni.