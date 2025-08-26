Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

FradiblQarabagKubatov Gáborbravúr

Kubatov Gábor a közösségi oldalán tüzeli a Fradi játékosait

Talán története egyik legfontosabb meccse előtt áll a Ferencváros, miután kétgólos hátrányból az azeri Qarabag otthonában próbál meg csodát tenni, és harmadszor is feljutni a Bajnokok Ligája főtáblájára. A szerdán, magyar idő szerint 18.45-kor kezdődő visszavágó előtt a Fradi elnöke, Kubatov Gábor gyújtó hangú posztban próbálja a csapatot feltüzelni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 11:59
A Fradi a Qarabag elleni visszavágón nagy bravúrra és továbbjutásra készül
A Fradi a Qarabag elleni visszavágón nagy bravúrra és továbbjutásra készül Fotó: Ladóczki Balázs
A Qarabag–FTC Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját szerda este 18.45-kor rendezik Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban. A Fradi egy hete sajnos 1-0-s vezetést követően 3-1-re kikapott az azeri bajnoktól, így sokan máris temetik a zöld-fehéreket. Azonban Robbie Keane és csapata bravúrra készül, megpróbálják a saját előnyükre fordítani azt, hogy a Qarabag talán már a BL-főtáblán érzi magát, ráadásul az azeriek főpróbája sem sikerült, hiszen hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedtek a Sumqayit ellen.

A Fradi szurkolói rengetegen elkísérik csapatukat Bakuba, ahol bravúr kell a továbbjutáshoz
A Fradi szurkolói rengetegen elkísérik csapatukat Bakuba, ahol bravúr kell a továbbjutáshoz (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Fradi elnöke szerint meg kell a csapatnak ragadnia az utolsó esélyét

A Ferencváros a Qarabaggal ellentétben a hétvégén nem lépett pályára az NB I-ben, a Kisvárda elleni idegenbeli találkozót decemberre halasztotta. Minden idegszálukkal a visszavágóra készülnek a játékosok. Kubatov Gábor, az FTC elnöke közösségi oldalán posztolt a találkozó előtti napon.

Még van egy esély bizonyítani. Emberfeletti teljesítmény kell minden játékostól, és akkor van esélyünk továbbjutni!

– írta Facebook-oldalán Kubatov Gábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

