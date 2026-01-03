Rendkívüli

Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak

Bárány DonátKocsis DominikVitális MilánETO FC GyőrCsoboth KevinklubváltásátigazolásFilipovics VladanDVSCKleinheisler László

A DVSC két húzóembere és az ETO magyar válogatott játékosa is klubot válthat télen

Filipovics Vladan játékosmenedzser az M1 aktuális csatornának adott interjút. Öt magyar játékos jövője is szóba került, egyesek esetében konkrétumok is elhangzottak. Az ETO FC magyar válogatott játékosa, Vitális Milán „készen áll a következő lépésre”. Bárány Donát és Kocsis Dominik (egyaránt DVSC) mellett szóba került két, a nemzeti csapatból kiszorult játékos, Kleinheisler László és Csoboth Kevin sorsa is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 18:45
Vitális Milánt elvinnék Győrből.
Vitális Milán távozhat Győrből. (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Mint kiderült, Bárány Donát télen eligazolhat Debrecenből, csakúgy, mint a debreceni csapat másik húzóembere, Kocsis Dominik, aki után észak-amerikai klubok érdeklődnek. Vitális Milán klubváltása kapcsán már felvették a kapcsolatot az ETO FC-vel, Kleinheisler László külföldön folytatná pályafutását, Csoboth Kevin pedig nincs könnyű helyzetben.

Csakúgy, mint Vitális Milán, Bárány Donát és Kocsis Dominik is klubot válthat az NB I-es játékosok közül. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

A DVSC gólvágója távozna télen

Menedzsere szerint Bárány Donát elsődleges célja, hogy télen eligazoljon a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-től. Filipovics Vladan a 25 éves csatár kapcsán a Ferencváros érdeklődését nem erősítette meg, ellenben felsorolta, mely országokból kapott ajánlatot a játékos. 

Célunk, hogy Donát továbblépjen, elsősorban külföldre, és lehetőleg most télen. Angliából, Oroszországból és Törökországból kapott ajánlatot, illetve néhány Európán kívüli országból is

mondta, majd hozzátette: a Ferencváros előrelépés lenne a támadónak, de részletekbe nem bocsátkozott.

Vitális Milán készen áll a következő lépésre

Ugyanakkor elismerte Filipovics Vladan, hogy Vitális Milán esetleges klubváltása ügyében a fővárosi egyesület felvette a kapcsolatot az ETO FC-vel.

Készen áll a következő lépésre, de számára az FTC lenne a legjobb döntés

– jellemezte a 23 éves középpályást, aki tavaly a magyar válogatottban is bemutatkozott, és négy világbajnoki selejtezőn is pályára lépett. Vitális a várhatóan távozó, szintén magyar válogatott Tóth Alexet pótolhatná a Fradiban.

A DVSC másik húzóemberéért is érdeklődnek

Filipovics röviden szót ejtett további három labdarúgóról is. A szintén a Debrecenben futballozó Kocsis Dominik után három észak-amerikai klub érdeklődik. A fél évet kihagyó 53-szoros válogatott Kleinheisler László jelezte ügynökének, hogy mindenképpen külföldi csapatnál folytatná pályafutását.

Nehezebb helyzetben van a magyar válogatottból szintén kiszorult Csoboth Kevin, aki a Genclerbirligiben szeptember óta csupán öt bajnokin összesen ötven percet kapott, illetve két kupamérkőzésen egy félidőnyi játékidőt. Mivel a mostani idényben a török együttes előtt játszott már a svájci St. Gallenben is, esetleges téli klubváltása csak olyan országba lehetséges, amelyben az év elején kezdődik az új idény.

