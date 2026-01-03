A DVSC két húzóembere és az ETO magyar válogatott játékosa is klubot válthat télen

Mint kiderült, Bárány Donát télen eligazolhat Debrecenből, csakúgy, mint a debreceni csapat másik húzóembere, Kocsis Dominik, aki után észak-amerikai klubok érdeklődnek. Vitális Milán klubváltása kapcsán már felvették a kapcsolatot az ETO FC-vel, Kleinheisler László külföldön folytatná pályafutását, Csoboth Kevin pedig nincs könnyű helyzetben.

Csakúgy, mint Vitális Milán, Bárány Donát és Kocsis Dominik is klubot válthat az NB I-es játékosok közül. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

A DVSC gólvágója távozna télen

Menedzsere szerint Bárány Donát elsődleges célja, hogy télen eligazoljon a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-től. Filipovics Vladan a 25 éves csatár kapcsán a Ferencváros érdeklődését nem erősítette meg, ellenben felsorolta, mely országokból kapott ajánlatot a játékos.

Célunk, hogy Donát továbblépjen, elsősorban külföldre, és lehetőleg most télen. Angliából, Oroszországból és Törökországból kapott ajánlatot, illetve néhány Európán kívüli országból is

– mondta, majd hozzátette: a Ferencváros előrelépés lenne a támadónak, de részletekbe nem bocsátkozott.

Vitális Milán készen áll a következő lépésre

Ugyanakkor elismerte Filipovics Vladan, hogy Vitális Milán esetleges klubváltása ügyében a fővárosi egyesület felvette a kapcsolatot az ETO FC-vel.

Készen áll a következő lépésre, de számára az FTC lenne a legjobb döntés

– jellemezte a 23 éves középpályást, aki tavaly a magyar válogatottban is bemutatkozott, és négy világbajnoki selejtezőn is pályára lépett. Vitális a várhatóan távozó, szintén magyar válogatott Tóth Alexet pótolhatná a Fradiban.

A DVSC másik húzóemberéért is érdeklődnek

Filipovics röviden szót ejtett további három labdarúgóról is. A szintén a Debrecenben futballozó Kocsis Dominik után három észak-amerikai klub érdeklődik. A fél évet kihagyó 53-szoros válogatott Kleinheisler László jelezte ügynökének, hogy mindenképpen külföldi csapatnál folytatná pályafutását.

Nehezebb helyzetben van a magyar válogatottból szintén kiszorult Csoboth Kevin, aki a Genclerbirligiben szeptember óta csupán öt bajnokin összesen ötven percet kapott, illetve két kupamérkőzésen egy félidőnyi játékidőt. Mivel a mostani idényben a török együttes előtt játszott már a svájci St. Gallenben is, esetleges téli klubváltása csak olyan országba lehetséges, amelyben az év elején kezdődik az új idény.