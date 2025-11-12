Megrendítő történet: ezért nem játszik a magyar válogatott futballista

Kleinheisler László még 2016-ban állt először légiósnak, amikor a Videotontól a Bundesligában szereplő Werder Bremenhez szerződött. Később fél évre hazatért, a Ferencváros futballistája volt, utána viszont számtalan külföldi együttesben megfordult. A teljes igénye nélkül: futballozott az Asztana, a Panathinaikosz, a Hajduk Split és az osztrák Grazer AK együtteseiben is. Jelenleg klub nélkül a középpályás, aki a magyar válogatottban 53 alkalommal lépett pályára.

Kleinheisler László szívszorító dolgot mesélt. (Fotó: SEVERIN AICHBAUER /AFP)

Klub nélkül a magyar válogatott korábbi alapembere

Kleinheisler februárban igazolt az osztrák Grazer AK együtteséhez, ahol tavasszal még játszott, de a nyáron az osztrák klub sportigazgatója közölte, hogy nem tudtak megegyezni a közös folytatásról. Azóta nincs csapata a játékosnak, aki az elmúlt évtizedben szinte állandó tagja volt a magyar válogatottnak. Legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon szerepelt a nemzeti csapatban, amikor még a horvát Hajduk Splitben rendszeresen pályára lépve harcolta ki a helyét Rossi csapatában.

Korábban arról beszélt a 31 éves középpályás menedzsere, Vladan Filipovics, hogy a nyáron nem is siettette a csapatkeresést Kleinheisler, mert a második kisfia születését várta.

Szívszorító történetet mesélt el Kleinheisler László

Most a Blikknek nyilatkozott Kleinheisler ez ügyben. A középpályás szomorú, hogy nincs csapata, de elmesélt a szívszorító történetet, hogy ez miért alakult így.

Amikor a második gyermekünk született három hónappal ezelőtt, majdnem elveszítettük. Tüdőgyulladást kapott, kórházban ápolták, lélegeztetőgépen volt két hétig. Nagyon nehéz időszak volt. Ő a második kisfiam. Voltak megkereséseim, de ezeket emiatt mind lemondtam. Volt magyar és osztrák érdeklődő is, sőt, akadtak messzebbről is jelentkezők. Azt mondtam, inkább a családdal maradok, és várok még. Hála Istennek, minden rendben van, már teljesen egészséges.



Visszakerülne a magyar válogatottba Oslo hőse

– Külön edzővel készülök, aki naponta kétszer foglalkozik velem. Bízom benne, hogy lesz valami, mert szeretnék visszakerülni a válogatottba. Szomorú vagyok, hogy csak kívülről tudom figyelni a társakat. Rossz időszak ez, az a cél, hogy gyorsan legyen csapatom, és visszaszerezzem Marco Rossi bizalmát – mondta Kleinheisler László, akinek már tízéves az emlékezetes debütálása a nemzeti csapatban.