Kleinheisler LászlóGAKcsaládmagyar válogatott

Megrendítő történet: ezért nem játszik a magyar válogatott futballista

Az elmúlt évtized magyar válogatottjának egyik állandó tagja, Kleinheisler László továbbra is klub nélkül. A középpályás élete azonban koránt sem volt egyszerű, megrendítő oka van annak, hogy ezt a döntést kellett meghoznia. Kleinheisler László elmesélte a háttérben húzódó szívszorító történetet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 7:09
Kleinheisler László jelenleg csapat nélkül.
Nyíltan és őszintén vallott Kleinheisler László. (Fotó: SEVERIN AICHBAUER/AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kleinheisler László még 2016-ban állt először légiósnak, amikor a Videotontól a Bundesligában szereplő Werder Bremenhez szerződött. Később fél évre hazatért, a Ferencváros futballistája volt, utána viszont számtalan külföldi együttesben megfordult. A teljes igénye nélkül: futballozott az Asztana, a Panathinaikosz, a Hajduk Split és az osztrák Grazer AK együtteseiben is. Jelenleg klub nélkül a középpályás, aki a magyar válogatottban 53 alkalommal lépett pályára.

Kleinheisler László jelenleg csapat nélkül.
Kleinheisler László szívszorító dolgot mesélt. (Fotó: SEVERIN AICHBAUER /AFP)

 

Klub nélkül a magyar válogatott korábbi alapembere

Kleinheisler februárban igazolt az osztrák Grazer AK együtteséhez, ahol tavasszal még játszott, de a nyáron az osztrák klub sportigazgatója közölte, hogy nem tudtak megegyezni a közös folytatásról. Azóta nincs csapata a játékosnak, aki az elmúlt évtizedben szinte állandó tagja volt a magyar válogatottnak. Legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon szerepelt a nemzeti csapatban, amikor még a horvát Hajduk Splitben rendszeresen pályára lépve harcolta ki a helyét Rossi csapatában.

Korábban arról beszélt a 31 éves középpályás menedzsere, Vladan Filipovics, hogy a nyáron nem is siettette a csapatkeresést Kleinheisler, mert a második kisfia születését várta. 

 

Szívszorító történetet mesélt el Kleinheisler László

Most a Blikknek nyilatkozott Kleinheisler ez ügyben. A középpályás szomorú, hogy nincs csapata, de elmesélt a szívszorító történetet, hogy ez miért alakult így.

Amikor a második gyermekünk született három hónappal ezelőtt, majdnem elveszítettük. Tüdőgyulladást kapott, kórházban ápolták, lélegeztetőgépen volt két hétig. Nagyon nehéz időszak volt. Ő a második kisfiam. Voltak megkereséseim, de ezeket emiatt mind lemondtam. Volt magyar és osztrák érdeklődő is, sőt, akadtak messzebbről is jelentkezők. Azt mondtam, inkább a családdal maradok, és várok még. Hála Istennek, minden rendben van, már teljesen egészséges.


Visszakerülne a magyar válogatottba Oslo hőse

– Külön edzővel készülök, aki naponta kétszer foglalkozik velem. Bízom benne, hogy lesz valami, mert szeretnék visszakerülni a válogatottba. Szomorú vagyok, hogy csak kívülről tudom figyelni a társakat. Rossz időszak ez, az a cél, hogy gyorsan legyen csapatom, és visszaszerezzem Marco Rossi bizalmát – mondta Kleinheisler László, akinek már tízéves az emlékezetes debütálása a nemzeti csapatban.

Bernd Storck szövetségi kapitány általános megdöbbenésre tette be a válogatott kezdőjébe a Norvégia elleni Európa-bajnoki pótselejtező idegenbeli első meccsén, miközben Kleinheisler akkoriban az NB III-ban játszott, mert Fehérváron a második csapatba száműzték. Az akkor újonc középpályás a 26. percben gólt lőtt, a magyar válogatott pedig azzal a találattal 1-0-ra nyert Oslóban, s végül harminc év után ki is jutott az első világversenyére.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.