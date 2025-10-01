  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Nehéz helyzetben a futballista, akihez Szoboszlai legfontosabb pillanata kötődik
magyar labdarúgó–válogatottStieber ZoltánBalogh NorbertSzoboszlai DominikKleinheisler László

Nehéz helyzetben a futballista, akihez Szoboszlai legfontosabb pillanata kötődik

Immáron októbert írunk, a legtöbb európai bajnokság jelenlegi idénye már egy-két hónapja zajlik, az átigazolási időszak is mindenütt hetekkel ezelőtt lezárult, de még mindig több magyar válogatott labdarúgó tengődik csapat nélkül. Közülük is kiemelkedik a legutóbb Ausztriában futballozó Kleinheisler László, akihez Szoboszlai Dominik karrierjének egyik, ha nem a legfontosabb pillanata kötődik. Sorra vettük a még szabadon igazolható magyar futballistákat, és Varga Barnabás tökéletes ellentétét is megtaláltuk.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 5:21
Szoboszlai Dominik az első válogatott meccsén a szlovákok ellen, amikor a most csapat nélküli Kleinheisler helyén debütált Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai topligákban és a legtöbb bajnokságban, így a magyar NB I-ben is szeptember elején zárult le a nyári átigazolási időszak, de a határidőt hagyományosan kitoló török, szerb és görög ligákban is bezárták már a piacot legkésőbb a múlt héten. Októberben gyakorlatilag már csak szabadon igazolható futballistákkal lehet erősíteni, olyanokkal, akiknek még mindig nincsen csapatuk. Közéjük tartozik Kleinheisler László is, aki most már több mint egy éve nem szerepel Szoboszlai Dominikék mellett a magyar válogatottban, így az sem keltett meglepetést, hogy kimaradt Marco Rossi kedden kihirdetett legfrissebb keretéből.

Kleinheisler László helyére állt be legelőször Szoboszlai Dominik a válogatottba
Kleinheisler László helyére állt be legelőször Szoboszlai Dominik a válogatottba (Fotó: Panajotisz Moszhandreu / MTI/EPA/ANA-MPA)

Kleinheisler legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon szerepelt a válogatottban, amikor még a horvát Hajduk Splitben rendszeresen pályára lépve harcolta ki a helyét Rossi csapatában. A tavaly nyári Eb után a középpályás visszatért a görög Panathinaikoszhoz, amelyben azonban továbbra sem számoltak vele, míg idén januárban sikerült távoznia, és Ausztriába, a grazi GAK-hoz igazolt. Ott a tavasszal még játszott, de a nyáron az osztrák klub sportigazgatója közölte, hogy nem tudtak megegyezni a közös folytatásról.

Mi lesz Oslo hősével és Szoboszlai beavatójával?

Azóta nincs csapata Kleinheislernek, aki az elmúlt évtizedben szinte állandó tagja volt a magyar válogatottnak. Novemberben lesz tízéves az emlékezetes debütálása a nemzeti csapatban, amikor Bernd Storck szövetségi kapitány általános megdöbbenésre tette be a válogatott kezdőjébe a Norvégia elleni Európa-bajnoki pótselejtező idegenbeli első meccsén, miközben Kleinheisler akkoriban az NB III-ban játszott, mert Fehérváron a második csapatba száműzték.

Aztán az újonc a 26. percben gólt lőtt, a magyar válogatott pedig azzal a találattal 1-0-ra bevette Oslót, majd harminc év után ki is jutott az első világversenyére. Hogy aztán a 2016-os Eb első mérkőzésén Kleinheisler és Szalai Ádám gyönyörű kényszerítőzése után utóbbi lője be az első magyar gólt az osztrákok ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen.

Van egy másik emlékezetes pillanat is, amiben Kleinheisler főszereplő volt. 2019. március 21-én a Szlovákia elleni idegenbeli Eb-selejtezőn az ő helyére állt be az 55. percben Szoboszlai Dominik, aki 18 évesen akkor debütált a válogatottban. Szoboszlai ma már a Liverpool sztárja és a nemzeti csapat kapitánya, de azt a pillanatot, amikor Kleinheisler köszöntötte őt a pályát elhagyva, biztos, hogy sose felejti el.

A 31 éves Kleinheisler még ma is válogatott lehetne, ha rendszeresen játszana, de a menedzsere, Vladan Filipovics szerint a nyáron nem is siettette a csapatkeresést, mert a második kisfia születését várta. Dorián júliusi születésénél kisebb komplikáció lépett fel, de szerencsére hazatérhetett a család az ausztriai otthonába. Két hónappal később viszont továbbra sincs csapata Kleinheislernek, aki korábban az NB I-be hazatérést kizárta.

Nem Kleinheisler az egyetlen ismert név, aki csapatra vár

Kleinheisler László mellett több volt válogatott labdarúgó is akad a csapat nélkül tengődők listáján. A 2016-os Eb második hőse, az osztrákok elleni második gól szerzője, Stieber Zoltán például a nyáron köszönt el az MTK-tól, miután a tavasszal komolyabb sérülést szenvedett. A 36 éves középpályás esetében kézenfekvő lenne a visszavonulásra gondolni, amire utalt is a Magyar Nemzetnek adott júliusi interjúban, de hivatalosan azóta sem jelentette be a pályafutása végét, így papíron a szabadon igazolható játékosok között szerepel a Transfermarkt adatbázisában.

Szabadon igazolható válogatott labdarúgók:

  • Kleinheisler László 53-szoros válogatott
  • Stieber Zoltán 26-szoros válogatott
  • Holender Filip 16-szoros válogatott
  • Balogh Norbert 2-szeres válogatott

Forrás: Transfermarkt

Marco Rossi egyik felfedezettje volt a válogatottban Holender Filip, 2019-ben Montenegró ellen gólt is lőtt, ám a 31 éves balszélső pályafutása megfeneklett. A legutóbbi idényben még az NB I-ben játszott a kieső Fehérvárban kölcsönben, aztán lejárt a szerződése a Vasassal, és azóta nincs csapata.

Balogh Norbert játszott a Serie A-ban, de nem lett az új Edinson Cavani, sőt Varga Barnabás sem
Balogh Norbert játszott a Serie A-ban, de nem lett az új Edinson Cavani, sőt Varga Barnabás sem (Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP)

Balogh Norbert egykor a magyar Edinson Cavaniként lett beharangozva az olasz Palermónál, ám neki végül csak 20 meccs, nulla gól és egy gólpassz jutott a Serie A-ban.

Ha tíz évvel ezelőtt meg kellett volna mondani, hogy 2025-ben ki lesz a magyar válogatott középcsatára, a legtöbben rá tippeltek volna, nem pedig az akkoriban a garázskapu-szerelés mellett az osztrák negyedosztályban játszó Varga Barnabásra, akinek a létezéséről valószínűleg nem is tudtak.

Ilyen nagyot fordulhat a világ: mostanra Balogh Norbert tűnt el, 29 évesen nincs csapata sem, legutóbb a DAC játékosa volt, ahol a nyáron járt le a szerződése.

Szabadon igazolható továbbá a korábbi U21-es válogatottak közül Szélpál Norbert (29), Szánthó Regő (24), Jova Levente (33) és Vida Kristopher (30) is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.