Nehéz helyzetben a futballista, akihez Szoboszlai legfontosabb pillanata kötődik

Az európai topligákban és a legtöbb bajnokságban, így a magyar NB I-ben is szeptember elején zárult le a nyári átigazolási időszak, de a határidőt hagyományosan kitoló török, szerb és görög ligákban is bezárták már a piacot legkésőbb a múlt héten. Októberben gyakorlatilag már csak szabadon igazolható futballistákkal lehet erősíteni, olyanokkal, akiknek még mindig nincsen csapatuk. Közéjük tartozik Kleinheisler László is, aki most már több mint egy éve nem szerepel Szoboszlai Dominikék mellett a magyar válogatottban, így az sem keltett meglepetést, hogy kimaradt Marco Rossi kedden kihirdetett legfrissebb keretéből.

Kleinheisler László helyére állt be legelőször Szoboszlai Dominik a válogatottba (Fotó: Panajotisz Moszhandreu / MTI/EPA/ANA-MPA)

Kleinheisler legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon szerepelt a válogatottban, amikor még a horvát Hajduk Splitben rendszeresen pályára lépve harcolta ki a helyét Rossi csapatában. A tavaly nyári Eb után a középpályás visszatért a görög Panathinaikoszhoz, amelyben azonban továbbra sem számoltak vele, míg idén januárban sikerült távoznia, és Ausztriába, a grazi GAK-hoz igazolt. Ott a tavasszal még játszott, de a nyáron az osztrák klub sportigazgatója közölte, hogy nem tudtak megegyezni a közös folytatásról.

Mi lesz Oslo hősével és Szoboszlai beavatójával?

Azóta nincs csapata Kleinheislernek, aki az elmúlt évtizedben szinte állandó tagja volt a magyar válogatottnak. Novemberben lesz tízéves az emlékezetes debütálása a nemzeti csapatban, amikor Bernd Storck szövetségi kapitány általános megdöbbenésre tette be a válogatott kezdőjébe a Norvégia elleni Európa-bajnoki pótselejtező idegenbeli első meccsén, miközben Kleinheisler akkoriban az NB III-ban játszott, mert Fehérváron a második csapatba száműzték.

Aztán az újonc a 26. percben gólt lőtt, a magyar válogatott pedig azzal a találattal 1-0-ra bevette Oslót, majd harminc év után ki is jutott az első világversenyére. Hogy aztán a 2016-os Eb első mérkőzésén Kleinheisler és Szalai Ádám gyönyörű kényszerítőzése után utóbbi lője be az első magyar gólt az osztrákok ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen.

Van egy másik emlékezetes pillanat is, amiben Kleinheisler főszereplő volt. 2019. március 21-én a Szlovákia elleni idegenbeli Eb-selejtezőn az ő helyére állt be az 55. percben Szoboszlai Dominik, aki 18 évesen akkor debütált a válogatottban. Szoboszlai ma már a Liverpool sztárja és a nemzeti csapat kapitánya, de azt a pillanatot, amikor Kleinheisler köszöntötte őt a pályát elhagyva, biztos, hogy sose felejti el.

A 31 éves Kleinheisler még ma is válogatott lehetne, ha rendszeresen játszana, de a menedzsere, Vladan Filipovics szerint a nyáron nem is siettette a csapatkeresést, mert a második kisfia születését várta. Dorián júliusi születésénél kisebb komplikáció lépett fel, de szerencsére hazatérhetett a család az ausztriai otthonába. Két hónappal később viszont továbbra sincs csapata Kleinheislernek, aki korábban az NB I-be hazatérést kizárta.