Kiderült, Marco Rossi kikkel pótolhatja Varga Barnabást és Sallai Rolandot

Az írek elleni, idegenbeli 1-1-es döntetlen, majd a portugáloktól hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereség után októberben folytatja vb-selejtezős szereplését a nemzeti csapat. A selejtezősorozat F csoportjában az eddigiek alapján egy ponttal álló magyar válogatott 11-én a hárompontos Örményországot fogadja, 14-én pedig a hatpontos Portugália vendége lesz.

A magyar válogatott legutóbb szeptemberben, Portugália ellen lépett pályára vb-selejtezőn (Fotó: Csudai Sándor)

Több poszton is gondban volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Az októberi mérkőzések előtt a szövetségi kapitány, Marco Rossi kedden, Telkiben hirdette ki keretét. Előzetesen tudható volt, hogy az örmények ellen az eltiltott Sallai Rolandot és Varga Barnabást is pótolnia kell az olasz edzőnek, akinek más csapatrészek feltöltése is okozhatott fejtörést, hiszen például Dárdai Bence behívása sem számított valószínűek azok után, hogy az új szezonban a fiatal középpályás még nem lépett pályára tétmérkőzésen a német első osztályú Wolfsburg színeiben.

A csatárgondok enyhítésére a Dunaszerdahely játékosa, Redzic Damir neve is felmerült.

Ezzel a kerettel számol Marco Rossi

Még a keret kihirdetését megelőzően kiderült, hogy a szövetségi kapitány ezúttal nem hívott meg egy újonc játékost és amint azt a Magyar Labdarúgó-szövetség X-csatornáján közölték, az olasz élvonalbeli Parmától kölcsönbe a török Kocaelisporhoz került Balogh Botond visszatért. Redzic végül nem jött, Varga és Sallai pedig kerettag, mivel a portugálok elleni mérkőzésre mindketten letöltik eltiltásukat. Íme, a teljes keret!