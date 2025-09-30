  • Magyar Nemzet
  • Kiderült, Marco Rossi kikkel pótolhatja Varga Barnabást és Sallai Rolandot
magyar válogatottvb-selejtezőMarco Rossi

Kiderült, Marco Rossi kikkel pótolhatja Varga Barnabást és Sallai Rolandot

Kihirdette az októberi vb-selejtezőkre szóló keretét Marco Rossi. A magyar válogatott szövetségi kapitánya újoncot ezúttal nem hívott meg, viszont újra bizalmaz szavazott a Törökországba igazolt védőnek, Balogh Botondnak. A keret összetétele alapján Gruber Zsombor és Tóth Barna lehet esélyes arra, hogy pótolja az Örményország ellen eltiltását töltő Sallai Rolandot és Varga Barnabást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 13:06
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi megnevezte, kikre számít az októberi selejtezőkön.
Fotó: Csudai Sándor
Az írek elleni, idegenbeli 1-1-es döntetlen, majd a portugáloktól hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereség után októberben folytatja vb-selejtezős szereplését a nemzeti csapat. A selejtezősorozat F csoportjában az eddigiek alapján egy ponttal álló magyar válogatott 11-én a hárompontos Örményországot fogadja, 14-én pedig a hatpontos Portugália vendége lesz.

A magyar válogatott legutóbb szeptemberben, Portugália ellen lépett pályára vb-selejtezőn
Fotó: Csudai Sándor

 

Több poszton is gondban volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Az októberi mérkőzések előtt a szövetségi kapitány, Marco Rossi kedden, Telkiben hirdette ki keretét. Előzetesen tudható volt, hogy az örmények ellen az eltiltott Sallai Rolandot és Varga Barnabást is pótolnia kell az olasz edzőnek, akinek más csapatrészek feltöltése is okozhatott fejtörést, hiszen például Dárdai Bence behívása sem számított valószínűek azok után, hogy az új szezonban a fiatal középpályás még nem lépett pályára tétmérkőzésen a német első osztályú Wolfsburg színeiben. 

A csatárgondok enyhítésére a Dunaszerdahely játékosa, Redzic Damir neve is felmerült.

 

Ezzel a kerettel számol Marco Rossi

Még a keret kihirdetését megelőzően kiderült, hogy a szövetségi kapitány ezúttal nem hívott meg egy újonc játékost és amint azt a Magyar Labdarúgó-szövetség X-csatornáján közölték, az olasz élvonalbeli Parmától kölcsönbe a török Kocaelisporhoz került Balogh Botond visszatért. Redzic végül nem jött, Varga és Sallai pedig kerettag, mivel a portugálok elleni mérkőzésre mindketten letöltik eltiltásukat. Íme, a teljes keret!

A magyar válogatott kerete az októberi selejtezőkre

Kapusok
Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn)

Védők
Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paks), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások
Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Ötvös Bence (Ferencváros), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencváros), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók
Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paks), Varga Barnabás (Ferencváros)

 

