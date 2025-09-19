magyar válogatottvb-selejtezőSallai Roland

Bejelentették, hány mérkőzésre szól Sallai Roland eltiltása

Főhet Marco Rossi feje. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a következő, Örményország elleni, fontosnak ígérkező vb-selejtezőn sem számíthat Sallai Roland játékára, aki kétmérkőzéses eltiltást kapott az Írországban történtek miatt.

2025. 09. 19. 9:22
Sallai Roland (20) a válogatott következő meccséről is hiányozni fog még. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
A magyar válogatott legközelebb október 11-én, Örményország ellen, a Puskás Arénában vív világbajnoki-selejtezőt. Ezen a találkozón sem lesz még bevethető Sallai Roland, akit Írország ellen állítottak ki.

Sallai Roland az Írországban begyűjtött piros lapja miatt a portugál után az örmény válogatott ellen sem játszhat (Fotó: Europress/AFP/Paul Faith)

Sallai Roland egy meccset már letöltött az eltiltásából

Az első fordulóban kapott piros lapja miatt a portugálok elleni 3-2-es vereség alkalmával nem lépett pályára Sallai, aki a Magyar Labdarúgó-szövetség pénteki közlése alapján a kvalifikáció 3. fordulóját is kénytelen lesz kihagyni. A támadó Írországban 2-1-es magyar vezetésnél, az 52. percben kapott azonnali piros lapot.

A nemzeti tizenegy két játéknap után egy ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, melyet a hatpontos Portugália vezet, megelőzve a három ponttal álló örményeket. Magyarország még fogadja Örményországot és Írországot, valamint idegenben játszik a portugál és az örmény csapattal. A négyesből csak a csoportgyőztes jut ki automatikusan a 2026-os vb-re, a csoportmásodik pótselejtezőt játszhat.

 

