Bejelentették, hány mérkőzésre szól Sallai Roland eltiltása

A magyar válogatott legközelebb október 11-én, Örményország ellen, a Puskás Arénában vív világbajnoki-selejtezőt. Ezen a találkozón sem lesz még bevethető Sallai Roland, akit Írország ellen állítottak ki.

Sallai Roland az Írországban begyűjtött piros lapja miatt a portugál után az örmény válogatott ellen sem játszhat (Fotó: Europress/AFP/Paul Faith)

Sallai Roland egy meccset már letöltött az eltiltásából

Az első fordulóban kapott piros lapja miatt a portugálok elleni 3-2-es vereség alkalmával nem lépett pályára Sallai, aki a Magyar Labdarúgó-szövetség pénteki közlése alapján a kvalifikáció 3. fordulóját is kénytelen lesz kihagyni. A támadó Írországban 2-1-es magyar vezetésnél, az 52. percben kapott azonnali piros lapot.

Sallai Rolandot két válogatott-mérkőzésre tiltotta el a FIFA Fegyelmi Bizottsága, miután az Írország-Magyarország vb-selejtezőn azonnali piros lappal kiállította a játékvezető. A döntés értelmében a támadó nem léphet pályára az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn. #csakegyutt… — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 19, 2025

A nemzeti tizenegy két játéknap után egy ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, melyet a hatpontos Portugália vezet, megelőzve a három ponttal álló örményeket. Magyarország még fogadja Örményországot és Írországot, valamint idegenben játszik a portugál és az örmény csapattal. A négyesből csak a csoportgyőztes jut ki automatikusan a 2026-os vb-re, a csoportmásodik pótselejtezőt játszhat.