Sallai Rolandot csúnyán lehúzták, furcsa ítélet a Galatasaray bűnbakjáról

A Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában a Galatasaray már a 8. percben előnybe került a Frankfurt otthonában, a félidei szünetre mégis kétgólos hátrányban mehetett a török csapat, amely aztán a fordulás után még két gólt kapott. Sallai Roland végigjátszotta a frankfurti BL-meccset, a vendégek gólja előtt ő indította a támadást, összességében mégsem tartozott ezúttal csapata legjobbjai közé. Sőt a legtöbb értékelés alapján nem volt nála gyengébb futballista a kezdősípszónál pályán lévő mezőnyből.

Sallai Roland itt még örülhetett, de végül a Frankfurt–Galatasaray BL-mérkőzésen nagy verést kaptak a törökök (Fotó: DPA/Uwe Anspach)

A Flashscore 5,4-esre osztályozta Sallai teljesítményét, a WhoScored 5,59-es értékelést adott neki – mindkét oldalnál ez a legrosszabb teljesítmény a huszonkét kezdőjátékos közül. A FotMob 4,8-as osztályzata sem túl magas, ennél csak Dávinson Sánchez kapott alacsonyabb (4,4) értékelést. A Goal hasonlóan látta a mérkőzést: Sallai mellett 5,4-es szám szerepel, ennél csak Sánchezé rosszabb (5,0) a huszonkét futballista közül.

Sallai Roland helyett Leroy Sané volt a Galatasaray gyenge pontja?

Noha Okan Buruk vezetőedző a lefújás után magára vállalta a felelősséget, azért odaszúrt a futballistáinak is. Törökország legnépszerűbb sportlapja, a Fanatik sem volt elragadtatva a Galatasaray játékosainak teljesítményétől.

A portál kiemelt egy bűnbakot, ám nem Sallait vagy Sánchezt – őket meg sem említi a kritikus hangvételű cikkeiben –, hanem az említett helyeken a legjobb osztályzatok egyikével részesült Leroy Sanét.

A nyáron érkezett német szélső gólpasszt adott, de mellette rengeteg labdát elveszített, és a lap szerint több gólt is az ebből indult ellentámadásokból kapott a török együttes. A cikk hozzáteszi, az érkezése óta Sané egyedül a Strasbourg elleni felkészülési találkozón futballozott jól, ahol Sallai Roland helyett csereként beállva alig negyedórát játszott.

A török bajnokságban százszázalékos Galatasaray legközelebb szeptember 30-án lép pályára a BL-ben, akkor a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool együttesét fogadja az isztambuli együttes.