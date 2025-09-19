Gyűlöletcunamit kapott a csúfos BL-vereség után Sallaiék edzője, aki a bírót szidta

A Galatasaray egy év kihagyás után ismét a Bajnokok Ligájában szerepelt, ugyanakkor Sallai Roland csapatának borzasztóan indult az új idény Európában. Noha a törökök nyolc perc után vezettek az Eintracht Frankfurt ellen idegenben, a németek megbüntették a gyengén védekező vendégeket. A Frankfurt 5-1-re nyert, Sallai ugyanakkor végig a pályán volt. A lefújás után Okan Buruk vezetőedző kemény kérdéseket kapott a török sajtó munkatársaitól a sajtótájékoztatón.

A Galatasaray játékosai értetlenül állnak a súlyos BL-vereség után (Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU)

A Galatasaray edzője nagyon kiakadt a vereség után

– Nagyon jól kezdtünk, 1-0-s vezetésnél sem dőltünk hátra, újabb gólt lőhettünk volna – kezdte Buruk, aki 2022 óta, már 157 meccse vezeti az isztambuli gárdát, ezután viszont a játékvezető felé intézett kritikát.

Őszintén szólva egyáltalán nem tetszett, ahogy az olasz játékvezető fújta a meccset. Igazából az egész meccsen ellenünk fújt. 1-1-es állásnál Baris Alper Yilmaz gólját elvette, pedig ha azt megadja, akkor könnyen lehet, hogy a szünetre mi megyünk előnnyel

– utalt ezzel a törökök vezetőedzője arra, hogy a szabálytalanság miatt érvénytelenített vendéggól után a Frankfurt kettőt lőtt még az első félidőben. Buruk azonban nem csak a játékvezetőt vette elő, a saját játékosaiba is beleállt.

Szerencsétlen gólokat kaptunk, egyéni hibák sora előzte meg ezeket. 1,17-es várható gólt kapart össze a Frankfurt, erre rúgott öt gólt... Mentálisan feladtuk a meccset a második félidőben

Súlyos kritikák a szurkolóktól, de Sallaiék edzője hajthatatlan

A közösségi médiában óriási gyűlöletcunamit kapott a vezetőedző. A török szurkolóknak józanító pofon volt ez a mérkőzés, miután a bajnokságban öt győzelemmel és 15-1-es gólkülönbséggel kezdett a csapat. Az európai kupamérkőzésen ebből viszont semmi nem látszott, a Galata helyzetét pedig csak nehezítette, hogy a támadója, Victor Osimhen sérülés miatt nem volt bevethető. Okan Buruk azonban határozottan fogalmazott, ő fogja ezeket a hibákat kijavítani.

– Ez az eredmény az én felelősségem! Láthatjuk, mit csinált jól az edzői stáb, és mit hibázott. Én leszek az, aki kijavítja és korrigálja a dolgokat. Csak az első meccset játszottuk le, semmi nem dőlt még el, még hét meccs van hátra! Hiszem, hogy bejuthatunk a legjobb 24 közé. Ma csak egy peches napunk volt – zárta rövidre az 51 éves szakember.