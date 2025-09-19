Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor, kövesse nálunk élőben!

GalatasarayBajnokok LigájaOkan BurukSallai Roland

Gyűlöletcunamit kapott a csúfos BL-vereség után Sallaiék edzője, aki a bírót szidta

A Galatasaray edzője, Okan Buruk keményen fogalmazott a Bajnokok Ligája-vereség után. A Galatasaray 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában, Okan Buruk pedig a játékvezetőben találta meg az egyik okot a sima vereséget követően. De Sallai Roland és a többi játékos hozzáállása is szóba került a sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 5:05
Sallai Roland a labdával, miközben edzője, Okan Buruk a játékosainak magyaráz
Sallai Roland a labdával, miközben edzője, Okan Buruk a játékosainak magyaráz Fotó: DANIEL ROLAND Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Galatasaray egy év kihagyás után ismét a Bajnokok Ligájában szerepelt, ugyanakkor Sallai Roland csapatának borzasztóan indult az új idény Európában. Noha a törökök nyolc perc után vezettek az Eintracht Frankfurt ellen idegenben, a németek megbüntették a gyengén védekező vendégeket. A Frankfurt 5-1-re nyert, Sallai ugyanakkor végig a pályán volt. A lefújás után Okan Buruk vezetőedző kemény kérdéseket kapott a török sajtó munkatársaitól a sajtótájékoztatón.

A Galatasaray játékosai értetlenül állnak a súlyos BL-vereség után
A Galatasaray játékosai értetlenül állnak a súlyos BL-vereség után (Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU)

A Galatasaray edzője nagyon kiakadt a vereség után

– Nagyon jól kezdtünk, 1-0-s vezetésnél sem dőltünk hátra, újabb gólt lőhettünk volna – kezdte Buruk, aki 2022 óta, már 157 meccse vezeti az isztambuli gárdát, ezután viszont a játékvezető felé intézett kritikát. 

Őszintén szólva egyáltalán nem tetszett, ahogy az olasz játékvezető fújta a meccset. Igazából az egész meccsen ellenünk fújt. 1-1-es állásnál Baris Alper Yilmaz gólját elvette, pedig ha azt megadja, akkor könnyen lehet, hogy a szünetre mi megyünk előnnyel

– utalt ezzel a törökök vezetőedzője arra, hogy a szabálytalanság miatt érvénytelenített vendéggól után a Frankfurt kettőt lőtt még az első félidőben. Buruk azonban nem csak a játékvezetőt vette elő, a saját játékosaiba is beleállt. 

Szerencsétlen gólokat kaptunk, egyéni hibák sora előzte meg ezeket. 1,17-es várható gólt kapart össze a Frankfurt, erre rúgott öt gólt... Mentálisan feladtuk a meccset a második félidőben

Súlyos kritikák a szurkolóktól, de Sallaiék edzője hajthatatlan 

A közösségi médiában óriási gyűlöletcunamit kapott a vezetőedző. A török szurkolóknak józanító pofon volt ez a mérkőzés, miután a bajnokságban öt győzelemmel és 15-1-es gólkülönbséggel kezdett a csapat. Az európai kupamérkőzésen ebből viszont semmi nem látszott, a Galata helyzetét pedig csak nehezítette, hogy a támadója, Victor Osimhen sérülés miatt nem volt bevethető. Okan Buruk azonban határozottan fogalmazott, ő fogja ezeket a hibákat kijavítani.

– Ez az eredmény az én felelősségem! Láthatjuk, mit csinált jól az edzői stáb, és mit hibázott. Én leszek az, aki kijavítja és korrigálja a dolgokat. Csak az első meccset játszottuk le, semmi nem dőlt még el, még hét meccs van hátra! Hiszem, hogy bejuthatunk a legjobb 24 közé. Ma csak egy peches napunk volt – zárta rövidre az 51 éves szakember. 

A Galatasaray az Opta számítása szerint az egyik legkönnyebb sorsolást kapta, ugyanakkor a papíron könnyebb meccsek előtt egy pokolian nehéz következik szeptember 30-án. Az Atlético Madridot legyőző Liverpool látogat Isztambulba. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.