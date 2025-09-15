Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Ez Szoboszlaiék útja a Puskás Arénában sorra kerülő döntőig – minden infó a kedden rajtoló BL-ről

Kedden megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. 36 csapat vág neki a hosszú, egészen jövő májusig tartó utazásnak, amelynek végén két csapat találkozik a Puskás Arénában. A legrangosabb európai kupasorozatban három magyar játékosnak szoríthatunk, s szeptember 30-án egymás ellen is játszhatnak. Kisokos a Bajnokok Ligája alapszakaszáról, lebonyolításáról, kulcsdátumairól.

Perlai Bálint
2025. 09. 15. 4:47
A Liverpool az előző idényben a végső győztes PSg ellen esett ki a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében
A Liverpool az előző idényben a végső győztes PSg ellen esett ki a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében Fotó: OLI SCARFF
Szeptember 16-án, kedden megkezdődik a Bajnokok Ligája alapszakasza. A mostani lesz a második idény, hogy nem 32, hanem 36 csapat van ott a főtáblán. Az idei kiírás különlegessége magyar szempontból, hogy a finálét május 30-án, szombaton a Puskás Arénában rendezik. Magyarország korábban nem rendezte meg a legrangosabb európai kupasorozat döntőjét, amelyet világszerte több száz millióan szoktak nézni.

A Bajnokok Ligája 2026-os döntőjének helyszíne, a Puskás Aréna
A Bajnokok Ligája 2026-os döntőjének helyszíne, a Puskás Aréna  Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

Az FTC karnyújtásnyira volt a Bajnokok Ligája alapszakaszától

Az idei kiírásban is a magyar bajnok Ferencváros képviselte hazánkat a BL-ben, és az elmúlt évek jó eredményei miatt – az idényt megelőzően zsinórban hat főtáblás szereplés – csak a selejtező második körében csatlakozott, és onnantól kezdve végig kiemelt volt. Robbie Keane együttese előbb 6-4-es összesítéssel az örmény Noaht, majd a bolgár Ludogorecet 3-0-val ejtette ki. A BL-főtábla kapujába az azeri Qarabag következett, ahol a hazai 3-1-es vereség után hiába nyert idegenben 3-2-re, végül 2024 után ismét az Európa-liga alapszakaszában folytatja ősszel.

A BL-selejtezőből hat csapat jutott a főtáblára. A már említett Qarabag mellett története során először kvalifikálta magát a ciprusi Pafosz, a kazah Kajrat Almati és a norvég Bodö/Glimt. Ezenkívül a dán Köbenhavn és a portugál Benfica jutott be – utóbbi a török Fenerbahcét ejtette ki, ami a legendás edző, José Mourinho munkájába került.

Az FTC a Qarabag ellen esett ki a Bajnokok Ligájából
Az FTC a Qarabag ellen esett ki a Bajnokok Ligájából  Fotó: Ladóczki Balázs

Hogyan néz ki a 36 csapatos alapszakasz?

A 2024–2025-ös idénytől 36 együttes szerepel a Bajnokok Ligája főtábláján, az idei lesz a második, hogy a négycsapatos csoportok helyett egy nagy tabella van. Minden együttes nyolc mérkőzést játszik az alapszakaszban, négyet otthon, négyet idegenben. A 36-os tabella első nyolc helyezettje továbblép a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek rájátszásba jutnak (ahol oda-visszavágós párharcokat rendeznek a 16 közé kerülésért), míg a 25–36. csapatok kiesnek. 

Pontazonosság esetén az alábbi szempontok döntenek, sorrendben:  

  1. gólkülönbség, 
  2. szerzett gólok száma,
  3. idegenben szerzett gólok száma, 
  4. győzelmek száma, 
  5. idegenbeli győzelmek száma, 
  6. az alapszakaszbeli ellenfelek által szerzett pontok száma, 
  7. az alapszakaszbeli ellenfelek összgólkülönbsége, 
  8.  az alapszakaszbeli ellenfelek szerzett góljainak száma, 
  9. a fair play-pontok alacsonyabb száma (1 jár a sárga lapért, 3 a pirosért), 
  10. UEFA-koefficiens értéke. 

Piros lap után jön az eltiltás, és a sárgáknál mi a helyzet?

Piros lap után a játékost automatikusan eltiltják a következő mérkőzéstől. Az alapszakasz kezdete után a harmadik sárga lap után egymeccses eltiltás jár (ha egy mérkőzésen két sárga lap után pirosat kap a játékos, akkor azok a sárgák ebben az esetben nem számítanak), ezt követően minden második sárga lap után eltiltás jár. A sárga lapokat a negyeddöntőt követően eltörlik, a játékosok az elődöntőben tiszta lappal indulnak. 

Kivel játszik a Liverpool, a Real Madrid és többi gigász?

Augusztus végén Monacóban tartották az alapszakasz sorsolását. Az új formátum miatt most már egy számítógép segítségével, mindössze egy gombnyomással bonyolítják le az eseményt. A lentebbi bejegyzésen minden egyes csapat mérkőzéseit megtekintheti. Íme pár összecsapás, amit mindenképpen érdemes lesz megnézni.

  • Magyaros meccs: Galatasaray–Liverpool (szeptember 30., kedd 21 óra)
  • Barcelona–Paris Saint-Germain (október 1., szerda 21 óra)
  • Liverpool–Real Madrid (november 4., kedd 21 óra)
  • Chelsea–Barcelona (november 25., kedd 21 óra)
  • Arsenal–Bayern München (november 26., szerda 21 óra)

Mikor lesznek a meccsek? Hol lehet őket nézni?

Az új lebonyolításnak hála az alapszakasz nyolc fordulóból áll. Az első kört ráadásul a megszokott kedd-szerda napokhoz képest három napon bonyolítják le, így csütörtökön is rendeznek meccseket. Mindennap két találkozót rendeznek magyar idő szerint 18.45-kor, míg a többit 21 órától. Magyarországon a Sport Televízión, illetve az RTL streamingfelületén előfizetés ellenében láthatóak a mérkőzések.

Íme mind a nyolc játéknap dátuma. Ahogy megszokhattuk egy éve, úgy most is az utolsó körben mind a 18 mérkőzést egy időpontban rendezik. 

  • 2025. szeptember 16–18. 
  • 2025. szeptember 30. – október 1. 
  • 2025. október 21–22. 
  • 2025. november 4–5. 
  • 2025. november 25–26. 
  • 2025. december 9–10. 
  • 2026. január 20–21. 
  • 2026. január 28.

Ahogy már fentebb említettük, a legjobb nyolc csapat egyenes ágon bejut a 16 közé, ahol a második mérkőzését játssza hazai pályán. Ugyanakkor az Európai Labdarúgó-szövetség módosítása értelmében a tabella első négy helyezettje a negyeddöntőben is otthon játszhatja a visszavágót, az elődöntőben ugyanakkor már csak az első kettőt illeti meg ugyanez a jog. Ha viszont valamelyik kiemelt csapat hamarabb kiesik, akkor az alacsonyabban rangsorolt csapat élvezheti a hazai pálya előnyét a folytatásban.

Az egyenes kieséses szakaszban már csak két sorsolás lesz. A rájátszásé január 30-án, míg a nyolcaddöntők és a többi köré február 27-én lesz. Mutatjuk ezen meccsek időpontjait. Nekünk, magyaroknak az utolsót kell különösen figyelni, a Bajnokok Ligája-döntőt május 30-án, 18 órától rendezik a Puskás Arénában.

  • Rájátszás sorsolása: 2026. január 30.
  • Nyolcaddöntők és a többi kör sorsolása: február 27. 
  • Rájátszás: február 17–18. és február 24–25. 
  • Nyolcaddöntők: március 10–11. és március 17–18. 
  • Negyeddöntők: április 7–8. és április 14–15. 
  • Elődöntők: április 28–29. és május 5–6. 
  • DÖNTŐ, BUDAPEST, PUSKÁS ARÉNA: MÁJUS 30. (szombat, 18 óra) 
2025-ben a PSG ült fel Európa trónjára
2025-ben a PSG ült fel Európa trónjára  Fotó: AFP

Letaszítható a trónról a PSG? Ha igen, kiknek sikerülhet?

Emlékezetes volt az előző BL-idény tavasza. Gondoljunk csak a végső győztes Paris Saint-Germain menetelése. Három angol csapaton is túljutott a a francia gárda – Liverpool, Aston Villa és Arsenal, ebben a sorrendben. De említhetnénk a madridi derbit is a nyolcaddöntőben, ahol a világbajnok Julián Álvarez érvénytelenített büntetője után az UEFA-nak is magyarázkodnia kellett, de az Inter és a Barcelona talán minden idők legjobb elődöntős összecsapását sem fogjuk egy darabig elfelejteni…

A fogadóirodáknál a rajt előtt az egész Európát leuraló Liverpoolt és a Lamine Yamallal a soraiban rohamozó Barcelonát tartják a PSG mellett a legnagyobb esélyesnek. De mindenképpen említést érdemel a 15-szörös győztes Real Madrid, vagy a nyáron szintén több száz millió eurót elköltő Arsenalt. 

Az adatokkal foglalkozó Opta becslései szerint így néz ki a három legesélyesebb csapat esélyei:

  • Liverpool, 20.4 százalék
  • Arsenal 16 százalék
  • PSG 12.1 százalék

Szintén az Opta írta ugyanebben a cikkben, hogy a Liverpool a legnagyobb favorit, hogy az alapszakaszban a top 8-ban fog végezni – erre 79,5 százalék az esély.

Lamine Yamal és a Barcelona is a BL egyik nagy esélyese
Lamine Yamal és a Barcelona is a BL egyik nagy esélyese  Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Melyek a legértékesebb csapatok a sorozatban?

Ha a Transfermarkt adatait megnézzük a legértékesebb csapatokról, akkor spanyol és angol fölényt látunk. Az első hatban csak ez a két nemzet képviselteti magát. A hat angol csapat pedig az első 11 között található meg. Nézzük, az öt legértékesebb csapatot, megemlítve a csapatok legértékesebb játékosait.

  1. Real Madrid: 1,40 milliárd euró; legértékesebb játékos Kylian Mbappé és Jude Bellingham: 180-180 millió euró
  2. Arsenal: 1,33 milliárd euró; legértékesebb játékos Bukayo Saka: 150 millió euró
  3. Manchester City: 1,23 milliárd euró; legértékesebb játékos Erling Haaland: 180 millió euró
  4. Liverpool: 1,12 milliárd euró; legértékesebb játékos Florian Wirtz: 140 millió euró
  5. Barcelona: 1,11 milliárd euró; legértékesebb játékos Lamine Yamal 200 millió euró

Érdekesség, hogy a keret értéket tekintve a dobogón van Pep Guardiola Cityje, senki nem beszél róluk az esélyesek között. Ez nem is véletlen, augusztusban három Premier League-mérkőzésből kettőt is elveszített, emellett az átigazolási piacon is nagy káosz jellemezte a gárdát. 

Sallai Roland és Szoboszlai Dominik ősszel egymás ellen játszhat a Bajnokok Ligájában
Sallai Roland és Szoboszlai Dominik ősszel egymás ellen játszhat a Bajnokok Ligájában  Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Hány magyar játékost nézhetünk a BL-ben?

Az előző BL-idényben is három magyar játékost figyelhettünk a ligaszakaszban, ez idén sem változik. Csakhogy Szoboszlai Dominik mellett ezúttal Kerkez Milos (Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray) képviseli hazánkat. Az RB Leipzig pocsék idénye miatt Gulácsi Péter és Willi Orbán ezúttal nem lesz ott a BL-ben, de más európai kupasorozatokban sem.

A 2025-ös BL-döntő összefoglalója:

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

