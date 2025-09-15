Ez Szoboszlaiék útja a Puskás Arénában sorra kerülő döntőig – minden infó a kedden rajtoló BL-ről

Szeptember 16-án, kedden megkezdődik a Bajnokok Ligája alapszakasza. A mostani lesz a második idény, hogy nem 32, hanem 36 csapat van ott a főtáblán. Az idei kiírás különlegessége magyar szempontból, hogy a finálét május 30-án, szombaton a Puskás Arénában rendezik. Magyarország korábban nem rendezte meg a legrangosabb európai kupasorozat döntőjét, amelyet világszerte több száz millióan szoktak nézni.

A Bajnokok Ligája 2026-os döntőjének helyszíne, a Puskás Aréna Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

Az FTC karnyújtásnyira volt a Bajnokok Ligája alapszakaszától

Az idei kiírásban is a magyar bajnok Ferencváros képviselte hazánkat a BL-ben, és az elmúlt évek jó eredményei miatt – az idényt megelőzően zsinórban hat főtáblás szereplés – csak a selejtező második körében csatlakozott, és onnantól kezdve végig kiemelt volt. Robbie Keane együttese előbb 6-4-es összesítéssel az örmény Noaht, majd a bolgár Ludogorecet 3-0-val ejtette ki. A BL-főtábla kapujába az azeri Qarabag következett, ahol a hazai 3-1-es vereség után hiába nyert idegenben 3-2-re, végül 2024 után ismét az Európa-liga alapszakaszában folytatja ősszel.

A BL-selejtezőből hat csapat jutott a főtáblára. A már említett Qarabag mellett története során először kvalifikálta magát a ciprusi Pafosz, a kazah Kajrat Almati és a norvég Bodö/Glimt. Ezenkívül a dán Köbenhavn és a portugál Benfica jutott be – utóbbi a török Fenerbahcét ejtette ki, ami a legendás edző, José Mourinho munkájába került.

Az FTC a Qarabag ellen esett ki a Bajnokok Ligájából Fotó: Ladóczki Balázs

Hogyan néz ki a 36 csapatos alapszakasz?

A 2024–2025-ös idénytől 36 együttes szerepel a Bajnokok Ligája főtábláján, az idei lesz a második, hogy a négycsapatos csoportok helyett egy nagy tabella van. Minden együttes nyolc mérkőzést játszik az alapszakaszban, négyet otthon, négyet idegenben. A 36-os tabella első nyolc helyezettje továbblép a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek rájátszásba jutnak (ahol oda-visszavágós párharcokat rendeznek a 16 közé kerülésért), míg a 25–36. csapatok kiesnek.

Pontazonosság esetén az alábbi szempontok döntenek, sorrendben: gólkülönbség, szerzett gólok száma, idegenben szerzett gólok száma, győzelmek száma, idegenbeli győzelmek száma, az alapszakaszbeli ellenfelek által szerzett pontok száma, az alapszakaszbeli ellenfelek összgólkülönbsége, az alapszakaszbeli ellenfelek szerzett góljainak száma, a fair play-pontok alacsonyabb száma (1 jár a sárga lapért, 3 a pirosért), UEFA-koefficiens értéke.

Piros lap után jön az eltiltás, és a sárgáknál mi a helyzet?

Piros lap után a játékost automatikusan eltiltják a következő mérkőzéstől. Az alapszakasz kezdete után a harmadik sárga lap után egymeccses eltiltás jár (ha egy mérkőzésen két sárga lap után pirosat kap a játékos, akkor azok a sárgák ebben az esetben nem számítanak), ezt követően minden második sárga lap után eltiltás jár. A sárga lapokat a negyeddöntőt követően eltörlik, a játékosok az elődöntőben tiszta lappal indulnak.