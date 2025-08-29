Liverpool FCGalatasarayBL-sorsolásKerkez MilosSzoboszlai DominikSallai Roland

Szoboszlai és Sallai is reagált a Budapesten záruló BL sorsolására, Kerkez csak utánzott

A magyar érdekeltségű csapatok egymás ellen is játszanak a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. A BL-alapszakasz sorsolása alapján Galatasaray–Liverpool párharcra is sor kerül majd, ezután Kerkez Milos, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik is reagált a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 5:29
Szoboszlai és Sallai ősszel a magyar válogatottban egymás oldalán, a BL-ben egymás ellen is játszhatnak (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és az U21-es csapatban szereplő Pécsi Ármin klubja, az angol Liverpool a többi között a Sallai Rolandot is foglalkoztató török Galatasaray együttesével találkozik a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A csütörtöki, monte-carlói BL-sorsoláson mindegyik klub két-két ellenfelet kapott a négy kalapból, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban. Szoboszlai a közösségi oldalán néhány perccel a sorsolást követően egy képet osztott meg a Liverpool ellenfeleiről, majd nem sokkal később Kerkez ezt a példát követve ugyanezt a fotót tette közzé. Sallai sem tett sokkal másképpen, ő is csapata ellenfeleinek listáját publikálta.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland Instagram-sztorija a Liverpool–Galatasaray párharcot is összehozó BL-sorsolás után
Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland Instagram-sztorija a Galatasaray–Liverpool párharcot is összehozó BL-sorsolás után. Forrás: Instagram

Az angol bajnok Liverpool sorsolása rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Galatasaray mellett az Eintracht Frankfurt, az Inter és az Olympique Marseille otthonában lép pályára, míg az Anfielden a 15-szörös győztes Real Madridot, az Atlético Madridot, a PSV Eindhovent, valamint a selejtező negyedik fordulójában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabagot fogadja.

Sallai Roland isztambuli együttesére a Liverpool mellett odahaza az Atlético Madrid, a Bodö/Glimt és a Royale Union Saint-Gilloise, míg idegenben az Ajax, az Eintracht Frankfurt, a Monaco és a Manchester City vár.

A játéknapok szeptember 16–18., szeptember 30. – október 1., október 21–22., november 4–5. és 25–26., december 9–10., január 20–21., valamint január 28. A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

A Galatasaray és a Liverpool egymás elleni legutóbbi BL-meccse:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemét maffiózó

A szemét ukrán maffiózó

Bayer Zsolt avatarja

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu