Szoboszlai és Sallai is reagált a Budapesten záruló BL sorsolására, Kerkez csak utánzott

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és az U21-es csapatban szereplő Pécsi Ármin klubja, az angol Liverpool a többi között a Sallai Rolandot is foglalkoztató török Galatasaray együttesével találkozik a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A csütörtöki, monte-carlói BL-sorsoláson mindegyik klub két-két ellenfelet kapott a négy kalapból, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban. Szoboszlai a közösségi oldalán néhány perccel a sorsolást követően egy képet osztott meg a Liverpool ellenfeleiről, majd nem sokkal később Kerkez ezt a példát követve ugyanezt a fotót tette közzé. Sallai sem tett sokkal másképpen, ő is csapata ellenfeleinek listáját publikálta.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland Instagram-sztorija a Galatasaray–Liverpool párharcot is összehozó BL-sorsolás után. Forrás: Instagram

Az angol bajnok Liverpool sorsolása rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Galatasaray mellett az Eintracht Frankfurt, az Inter és az Olympique Marseille otthonában lép pályára, míg az Anfielden a 15-szörös győztes Real Madridot, az Atlético Madridot, a PSV Eindhovent, valamint a selejtező negyedik fordulójában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabagot fogadja.

Sallai Roland isztambuli együttesére a Liverpool mellett odahaza az Atlético Madrid, a Bodö/Glimt és a Royale Union Saint-Gilloise, míg idegenben az Ajax, az Eintracht Frankfurt, a Monaco és a Manchester City vár.

A játéknapok szeptember 16–18., szeptember 30. – október 1., október 21–22., november 4–5. és 25–26., december 9–10., január 20–21., valamint január 28. A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.