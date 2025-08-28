Slot elárulta, a Liverpool melyik két meccsét várja a legjobban a BL-ben

Slot kiemelte, hogy az Anfieldre ismét ellátogató Real Madrid elleni mérkőzés lesz az egyik legnagyobb szenzáció a Bajnokok Ligája alapszakaszában, aminek programját csütörtök este sorsolták ki. A Liverpool és a Real Madrid egy éve is találkozott a BL-ben, akkor a Liverpool 2-0-s győzelmet aratott Anfielden, a gólokat Alexis Mac Allister és Cody Gakpo szerezte.

Arne Slot, a Liverpool edzője szerint az egész világ figyelmét vonzza a Real Madrid vendégjátéka az Anfielden Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

– Az, hogy újra fogadhatjuk a Real Madridot az Anfielden, valami egészen különleges. A tavalyi találkozó emlékezetes volt, és biztos vagyok benne, hogy most is az egész világ figyelmét rá szegezi majd ez a párharc – mondta a tréner a Liverpool FC honlapjának nyilatkozva.

Slotnak az Eindhoven jelent még presztízsmeccset

A holland szakember személyes motivációját sem rejtette véka alá: kifejezetten várja, hogy a PSV Eindhoven ellen lépjen pályára, hiszen honfitársai kétszer is megnyerték az Eredivisie-t az elmúlt két idényben. Emellett felhívta a figyelmet a Galatasarayra, amely három egymást követő bajnoki címmel érkezik a sorozatba, valamint a Qarabag csapatára, amely Azerbajdzsán uralkodó bajnoka, s köztudottan éppen az FTC-t múlta felül a főtábláért.

Nincs könnyű meccs a Bajnokok Ligájában

A Liverpool ellenfelei között olyan sztárcsapatok is szerepelnek, mint az Inter, az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurt és a Marseille. Slot szerint ez is mutatja a Bajnokok Ligája erejét:

Ez egy izgalmas sorsolás, tele komoly rangadókkal, hazai pályán és idegenben egyaránt. Egyik találkozó sem lesz egyszerű, de pont ez teszi naggyá ezt a sorozatot.

A menedzser hozzátette, hogy a Liverpool-szurkolók minden Anfield-meccsre nagy várakozással tekintenek, ugyanakkor az idegenbeli összecsapások is különleges hangulatban zajlanak majd, hiszen mindenhol fanatikus és szenvedélyes közönség várja őket.

A Liverpoolnak idén is egyszerre kell helytállni a BL-ben és a Premier League-ben

Slot elismerte, hogy a csapat sűrű program elé néz a Premier League és a Bajnokok Ligája miatt, de hangsúlyozta: a játékosok és a stáb is izgatottan és felkészülten várja a kihívásokat.