Pokoli hangulat: Szoboszlai összecsap magyar barátjával a BL-ben

A tavaly bevezetett újítást megtartva idén sincs klasszikus csoportkör az európai kupákban, az úgynevezett ligafázisban minden résztvevő nyolc mérkőzést játszik különböző ellenfelekkel. Szoboszlai Dominikkal a soraiban a Liverpool egy éve a 36 csapatos tabella élén zárt, más kérdés, hogy a kieséses szakaszban elvérzett a későbbi győztes PSG-vel szemben.

Szoboszlai Dominikék tavasszal nem bírtak a párizsiakkal Fotó: Adam Vaughan / MTI/EPA

Szoboszlaiék mennek Sallaiékhoz

A számítógépes sorsolás előtt négy darab kilenccsapatos kalapba osztották be a 36 klubot, az erősorrendnek megfelelően. A Liverpool az elsőbe került, a PSG, a Real Madrid, a Manchester City, a Bayern München, a Barcelona, az Inter, a Chelsea és Dortmund mellé.

Ugyanakkor minden kalapból, azaz ebből is kapott két ellenfelet. Nem is akármilyeneket: az Interrel Milánóban, a Real Madriddal az Anfielden játszik az angol bajnok.

Novemberben 2-0-ra nyertek a Vörösök a BL-rekordgyőztes ellen MacAllister és Gakpo egy-egy góljával. A második „vonalból” az Atletico Madrid érkezik majd Liverpoolba, Frankfurtba utazik Arne Slot csapata. A harmadik kalaposok közül a PSV-vel otthon, a Marseille-jal idegenben küzdenek meg a pontokért Szoboszlaiék.

A negyedikből sorsolták ki a két magyar vonatkozásból legpikánsabb ellenfelet: a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal Isztambulban, a Ferencvárost kiejtő Quarabaggal otthon csap össze a Liverpool.

A ligaszakasz mérkőzéseit szeptember 16. és január 28. között rendezik. Az előző idényben az előcsatározásokat, a ligafázist megnyerte Arne Slot együttese, Szoboszlai a Milan otthonában gólt is lőtt, majd a Real Madridot is legyőzte a Liverpool.

Szoboszlai és a Liverpool ellenfelei Forrás: UEFA

Dembeléék Barcelonában

A BL-címvédő és francia bajnok Paris Saint-Germaint összesorsolták a spanyol bajnok FC Barcelonával, az Atalantával, az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurrel, a portugál Sporting CP-vel, a Newcastle Uniteddel, az Athletic Bilbaóval, illetve az idei és a tavalyi német bajnokkal, a Bayern Münchennel és a Bayer Leverkusennel. A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.