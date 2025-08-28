Szoboszlai DominikBajnokok LigájasorsolásLiverpool FC

Pokoli hangulat: Szoboszlai összecsap magyar barátjával a BL-ben

Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának programját, a Liverpool Isztambulban csap össze a Galatasarayjal, válogatottbeli csapattársa, jóbarátja Sallai Roland gárdájával. Az angol bajnok további ellenfelei: a Real Madrid, az Inter, az Atlético, a Frankfurt, a PSV, a Marseille és a Qarabag. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata a sorozat egyik esélyesének számít, az első kalapból sorsolták ki. Az előző kiírásban – még csak a magyar válogatott csapatkapitányával a soraiban – a nyolcaddöntőig jutott az angol együttes, amelyet a későbbi győztes PSG búcsúztatott.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 28. 19:14
Szoboszlai Párizs, 2025. március 4. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője csapata sajtóértekezletén a párizsi Parc des Princes Stadionban 2025. március 4-én. A Liverpool másnap a Paris Saint-Germain ellen játszik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjén
Szoboszlai Dominikék edzője, Arne Slot már törheti a fejét a BL-taktikán Fotó: Yoan Valat Forrás: MTI/EPA
A tavaly bevezetett újítást megtartva idén sincs klasszikus csoportkör az európai kupákban, az úgynevezett ligafázisban minden résztvevő nyolc mérkőzést játszik különböző ellenfelekkel. Szoboszlai Dominikkal a soraiban a Liverpool egy éve a 36 csapatos tabella élén zárt, más kérdés, hogy a kieséses szakaszban elvérzett a későbbi győztes PSG-vel szemben. 

Szoboszlai Dominikék tavasszal nem bírtak a párizsiakkal
Szoboszlai Dominikék tavasszal nem bírtak a párizsiakkal Fotó: Adam Vaughan / MTI/EPA

Szoboszlaiék mennek Sallaiékhoz

A számítógépes sorsolás előtt négy darab kilenccsapatos kalapba osztották be a 36 klubot, az erősorrendnek megfelelően. A Liverpool az elsőbe került, a PSG, a Real Madrid, a Manchester City, a Bayern München, a Barcelona, az Inter, a Chelsea és Dortmund mellé. 

Ugyanakkor minden kalapból, azaz ebből is kapott két ellenfelet. Nem is akármilyeneket: az Interrel Milánóban, a Real Madriddal az Anfielden játszik az angol bajnok. 

Novemberben 2-0-ra nyertek a Vörösök a BL-rekordgyőztes ellen MacAllister és Gakpo egy-egy góljával. A második „vonalból” az Atletico Madrid érkezik majd Liverpoolba, Frankfurtba utazik Arne Slot csapata. A harmadik kalaposok közül a PSV-vel otthon, a Marseille-jal idegenben küzdenek meg a pontokért Szoboszlaiék. 

A negyedikből sorsolták ki a két magyar vonatkozásból legpikánsabb ellenfelet: a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal Isztambulban, a Ferencvárost kiejtő Quarabaggal otthon csap össze a Liverpool.

A ligaszakasz mérkőzéseit szeptember 16. és január 28. között rendezik. Az előző idényben az előcsatározásokat, a ligafázist megnyerte Arne Slot együttese, Szoboszlai a Milan otthonában gólt is lőtt, majd a Real Madridot is legyőzte a Liverpool. 

Szoboszlai és a Liverpool ellenfelei
Szoboszlai és a Liverpool ellenfelei Forrás: UEFA

Dembeléék Barcelonában

A BL-címvédő és francia bajnok Paris Saint-Germaint összesorsolták a spanyol bajnok FC Barcelonával, az Atalantával, az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurrel, a portugál Sporting CP-vel, a Newcastle Uniteddel, az Athletic Bilbaóval, illetve az idei és a tavalyi német bajnokkal, a Bayern Münchennel és a Bayer Leverkusennel. A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. 

Budapesten lesz a döntő

Az UEFA nagyszabású gáláján Aleksander Ceferin elnöktől díjat vehetett át Zlatan Ibrahimovic, és tiszteletét tette az egykori brazil kiválóság, Kaká is, aki − mint az alábbi videón is látható − még mindig rendkívül népszerű. Ketten segédkeztek az alapvetően automatizált sorsolásnál. 

A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

 A Liverpool három magyarral veszi célba a legrangosabb európai klubtrófea megszerzését.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

