Szoboszlai idén is játszhat magyar rangadót a BL-ben, UEFA-korlátok között a Liverpool

Tavaly még nagyon szokatlan volt az új BL-lebonyolítás, most már sok szurkoló jobban tudja, hogy mire számíthat a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Az UEFA kisebb változástatást végrehajtott ugyan az új BL-formátum bemutatkozása után, de ez a ligafázist még nem érinti, ugyanúgy nyolc fordulót rendeznek szeptember és január között, mint az előző évadban. Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool tavaly szárnyalt az alapszakaszban, az első helyen jutott a kieséses szakaszba, ott viszont elveszítette az első párharcát a későbbi győztes PSG ellen. Szoboszlai mellett idén már Kerkez Milos is a Liverpool színeiben szerepelhet a BL-ben, míg Sallai Roland a Galatasaray mezében szerepelhet a Bajnokok Ligájában.

Mateo Kovacic és Sallai Roland párharca idén már nem Real Madrid–APOEL, hanem Manchester City–Galatasaray BL-meccsen jöhet össze (Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou)

Magyar csapat viszont sajnos nem lesz, bár az FTC sok mutató alapján felülmúlta riválisát, végül alulmaradt a Qarabag ellen, így az Európa-ligában szerepel ősztől.

BL-magyarok: Szoboszlai, Kerkez, Sallai

Elvileg öt magyar futballista is szerepelhet a Bajnokok Ligája alapszakaszában, de Fenyő Noah (Frankfurt) és Pécsi Ármin (Liverpool) pályára lépése meglepetés lenne. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos (egyaránt Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray) viszont várhatóan fordulóról fordulóra fontos szerepet játszik majd a BL-ben.