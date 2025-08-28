Szoboszlai idén is játszhat magyar rangadót a BL-ben, UEFA-korlátok között a Liverpool

Rendkívüli

Kialakult a 2025/26-os Bajnokok Ligája-kiírás mezőnye. Ez lesz a BL második olyan idénye, amelyben harminchat csapat szerepel a főtáblán, s bár az FTC a selejtező utolsó fordulójában elvérzett a Qarabag ellen, így is lesz magyar érdekeltség: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool, Sallai Roland a Galatasaray színeiben szerepelhet az elitsorozatban. Csütörtökön tartják a sorsolást, amelyen minden csapat nyolc különböző ellenfelet kap.

2025. 08. 28. 8:13
Szoboszlai Dominik tavaly az RB Leipzig ellen játszott a Liverpool színeiben, idén Sallai Roland csapata, a Galatasaray ellen vívhat magyar BL-rangadót Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
Tavaly még nagyon szokatlan volt az új BL-lebonyolítás, most már sok szurkoló jobban tudja, hogy mire számíthat a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Az UEFA kisebb változástatást végrehajtott ugyan az új BL-formátum bemutatkozása után, de ez a ligafázist még nem érinti, ugyanúgy nyolc fordulót rendeznek szeptember és január között, mint az előző évadban. Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool tavaly szárnyalt az alapszakaszban, az első helyen jutott a kieséses szakaszba, ott viszont elveszítette az első párharcát a későbbi győztes PSG ellen. Szoboszlai mellett idén már Kerkez Milos is a Liverpool színeiben szerepelhet a BL-ben, míg Sallai Roland a Galatasaray mezében szerepelhet a Bajnokok Ligájában.

Real Madrid's midfielder from Croatia Mateo Kovacic (L) vies with APOEL Nicosia's midfielder from Hungary Roland Sallai during the UEFA Champions League football match Real Madrid CF vs APOEL FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 13, 2017. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)
Mateo Kovacic és Sallai Roland párharca idén már nem Real Madrid–APOEL, hanem Manchester City–Galatasaray BL-meccsen jöhet össze (Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou)

Magyar csapat viszont sajnos nem lesz, bár az FTC sok mutató alapján felülmúlta riválisát, végül alulmaradt a Qarabag ellen, így az Európa-ligában szerepel ősztől.

BL-magyarok: Szoboszlai, Kerkez, Sallai

Elvileg öt magyar futballista is szerepelhet a Bajnokok Ligája alapszakaszában, de Fenyő Noah (Frankfurt) és Pécsi Ármin (Liverpool) pályára lépése meglepetés lenne. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos (egyaránt Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray) viszont várhatóan fordulóról fordulóra fontos szerepet játszik majd a BL-ben.

Szoboszlai hét góljával az elitsorozat modern történetének legeredményesebb futballistája, de Sallai sem BL-újonc már: 2017-ben a ciprusi APOEL színeiben szerepelt a csoportkörben. A Real Madrid és a Tottenham ellen nem jött össze a pontszerzés, a Borussia Dortmund ellen viszont két döntetlent ért el Sallai akkori csapata.

Kerkez Milos még nem játszott BL-meccsen, neki nemzetközi klubszíntéren eddig a Konferencialiga-elődöntő volt a csúcs, még a holland AZ Alkmaar színeiben.

Hogyan működik a BL-sorsolás?

Szoboszlai tavaly volt klubja, az RB Leipzig – Gulácsi Péter és Willi Orbán – ellen vívott magyar rangadót, hasonlóra idén is lesz lehetőség, ha összecsap a Liverpool és a Galatasaray. A Vörösöknél ennek vélhetően nem örülnének annyira, a negyedik kalapból talán az isztambuli csapat tűnik a legerősebbnek. Bár lehet, hogy a Liverpool nagy meccs helyett inkább az ötórás időeltolódással járó kazahsztáni túrát kerülné el.

A 36 csapatos mezőnyt négy kalapba sorolták, minden csapat mindegyik kalapból – azaz a sajátjából is – két-két ellenfelet kap. Két fontos korlátozás van: azonos bajnokság képviselői nem játszhatnak egymás ellen a ligafázisban, s egyetlen csapat sem kaphat kettőnél több riválist ugyanabból az országból.

A korlátozások leginkább az angol csapatokat, köztük a Liverpoolt érintik: a Premier League idén történelmet ír azzal, hogy hat csapata is lesz a BL-főtáblán.

Az alapszakasz után az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettek oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg.

Kalapok a BL-sorsolásra

  • 1. kalap: PSG (francia), Real Madrid, Barcelona (spanyolok), Manchester City, Liverpool, Chelsea (angolok), Bayern München, Borussia Dortmund (németek), Inter (olasz)
  • 2. kalap: Arsenal (angol), Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt (német), Atlético Madrid, Villarreal (spanyolok), Benfica (portugál), Atalanta, Juventus (olaszok), Club Brugge (belga)
  • 3. kalap: Tottenham Hotspur (angol), PSV Eindhoven, Ajax (hollandok), Napoli (olasz), Sporting (portugál), Olimpiakosz (görög), Slavia Prága (cseh), Bodö/Glimt (norvég), Olympique Marseille (francia)
  • 4. kalap: Köbenhavn (dán), Monaco (francia), Galatasaray (török), Union Saint-Gilloise (belga), Qarabag (azeri), Athletic Bilbao (spanyol), Newcastle United (angol), Pafosz (ciprus), Kajrat Almati (kazah)

Szoboszlai tavalyi magyar BL-rangadójának összefoglalója

 

