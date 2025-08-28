Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

Óratekerés, farkasordító hideg, északi fény: ez is a Bajnokok Ligája

Mennyire pikáns lenne, ha a labdarúgó Bajnokok Ligájában összejönne egy Bodö–Kajrat párharc. Ez esetben ugyanis a BL történetének legészakibb és legkeletibb csapata játszana egymással. Ha ez nem is következik be, a két együttes főtáblás szereplése mindenképp szenzáció. Ez is a labdarúgó Bajnokok Ligája.

Lantos Gábor
2025. 08. 28. 6:58
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Egy téli kép a kazahsztáni Almati városából Fotó: ERIC BRONCARD Forrás: Hans Lucas
A labdarúgó Bajnokok Ligája történetében soha nem fordult még elő olyan, hogy egy olyan város csapata szerepeljen a legjobbak között (most éppen a 36 csapatos főtáblán), amely az északi sarkkörön túl fekszik. Most ez a pillanat is elkövetkezett: a norvég Bodö/Glimt együttese várhatja a sorsolást, az ellenfelek meg izgulhatnak, hogy mikor kell elutazniuk az északnorvég kisvárosba. Labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblás meccsre.

labdarúgó Bajnokok Ligája
A Bödö szurkolói a labdarúgó Bajnokok Ligája meccseire készülnek
Fotó: AFP/BEN STANSALL

Labdarúgó Bajnokok Ligája: az északi sarkkörön túl is lehet focizni

Mindazonáltal a norvég Bodö együttese ma már nem az ismeretlen csapatok közé tartozik Európában. Hogy is tartozhatna oda, amikor az előző kiírásban az Európa-ligában a legjobb négy közé jutott, s ott is csak egy Premier League-csapat, a Tottenham tudta megállítani? Ez az írás azonban most nem elsősorban a fociról, hanem a körülményekről szól, amelyekkel a Bodö ellenfeleinek is meg kell küzdeniük.

Ez a kisváros nem a legszebb települése Norvégiának, de ezzel most alig foglalkozik valaki. Az országnak korábban volt már olyan csapata, amely a főtáblán szerepelt, s amire a közvélemény azt mondta: ennél messzebb, ennél feljebb már nem lehet utazni. 

Ez volt a Rosenborg Trondheim, amely a múlt század kilencvenes éveinek végén volt meghatározója a norvég klubfutballnak.

Ha ránézünk a térképre, azt láthatjuk, hogy Bodö az északi sarkkörön túl (északra) fekszik. Az északnorvég régió második legnagyobb városa. Futballszempontból az egész országot tekintve első, de ezt most mindenki tudja arrafelé. A BL alapszakasza szeptember közepétől január végéig tart majd (a pontos dátumok szeptember 16.–január 28.), ami azt jelenti, hogy a Bodönek (és a Kajratnak is) egészen biztosan lesz hazai meccse decemberben vagy januárban. Ez pedig már több kérdést vet fel.

Ami a norvég időjárási viszonyokat illeti, Bodöben az év első és utolsó hónapjában hideg van, de nincs elviselhetetlenül hideg. Ez pedig azért lehetséges, mert 

a város éghajlatát jelentősen befolyásolja a Golf-áramlat melegítő hatása.

Éppen ezért abban sincs semmi meglepő, ha a téli időszakban inkább az eső esik, s nem a hó. Amit ennél nehezebb elviselni, az a szinte egész nap tartó szürkeség és a nagyon hosszú sötétség. Az nem igaz, hogy ebben a városban fél évig világos van, fél évig meg sötét, de a december-januári napok kevés fénnyel jutalmazzák meg az ott élőket és oda látogatókat. Erre pedig tényleg fel kell készülnie azoknak a csapatoknak, amelyeket ebben az időszakban rendel a sors az északnorvég városkába. De ha szerencsések az arra járók, akár az északi fény csodájában is gyönyörködhetnek a meccs előtti este. 

Ahol igazán hideg van: Almati

Más a helyzet a kazahsztáni Almatiban, ahol a decemberi és januári éghajlat és a hideg is más értelmezést nyer. Ezekben a hetekben a városban nem ritka a rendkívül erős fagy. 

Kazakhstan, Almaty, 2013-12-22. A man tries to start his Lada in the snow in the middle of winter. Located in the south-east of the country, Almaty is Kazakstan s main city and its former capital. Photography by Eric Broncard/Hans Lucas Kazakhstan, Almaty, 2013-12-22. Un homme essaye de faire demarrer sa Lada sous la neige en plein hiver. Situee dans le sud est du pays, Almaty est la principale ville du Kazakstan et son ancienne capitale. Photographie par Eric Broncard/Hans Lucas (Photo by Eric Broncard / Hans Lucas via AFP)
Egy téli kép a kazahsztáni Almatiból
Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

A mínusz 15 fok arrafelé átlagosnak számít, s ennél lehet sokkal hidegebb is. Ez pedig szintén rendkívüli erőpróba elé állítja az ott fellépő csapatokat. 

Nagy kérdés, mit lép majd az UEFA akkor, ha a hőmérő higanyszála mínusz 20 fok alá süllyed?

Azt ugyanis nem lehet megtenni, hogy az Almati a BL-ben az első négy alapszakaszmeccsét egymás után játssza le hazai pályán, arra való tekintettel, hogy ekkor még elviselhetőbbek a klimatikus viszonyok. 

Az órát is tekerni kell rendesen

E cikk írásának pillanatában Almatiban 3 órával mutatnak többet az órák a közép-európai időnél. Mivel Kazahsztánban nincs óraátállítás, 2025. október 26. után ez az időkülönbség 4 órára ugrik, 

de a brit és portugál csapatoknak 5 órás időkülönbséget kell leküzdeniük. Ez pedig már nagyon komoly megterhelés alá vonhatja bármelyik sportoló szervezetét.

Olyan sem volt még a BL történetében, hogy egy-egy csoportmeccset közép-európai idő szerint 16 órakor kezdjenek, de most erre is sor kerül, mert figyelembe kell venni az időeltolódást Kazahsztánnal szemben. Ilyenkor azért sok emberben merül fel a kérdés, hogy Kazahsztán miért is tartozik az európai zónába, már ami a focit illeti, mert amúgy ázsiai ország, De ennek a megfejtése nem a cikk feladata.

8602 kilométer egyetlen BL-meccsért

A portugál főtáblások most egészen biztosan azon imádkoznak, hogy kerüljék el az Almati elleni idegenbeli meccset. A két város közötti távolság brutális: 8602 km. Ennél többet egy BL-meccsért még soha senkinek nem kellett utaznia a sorozat történetében. (Ez persze oda-vissza igaz, azaz az Almatinak is ennyit kellene mennie, ha Lisszabonba rendelné őket a sors.) De nem csekély a ciprusi Páfosz és a norvégiai Bodö közötti 5658 kilométer sem, észak-déli irányban.

A nagy klubok most imádkoznak

Egészen biztosak lehetünk abban, hogy a BL nagycsapatai közül egy sem szívesen menne Almatiba. Számukra az a rossz hír, hogy ez nem kívánságműsor, azaz az első kalapos csapatok közül is lesz olyan, amelynek vizitálnia kell Kazahsztánban. 

Kazakh policemen drink hot coffee after the awarding ceremony for the men's and women's alpine skiing downhill event of the 7th Asian Winter Games at Shymbulak Alpine Sport Resort in Almaty on January 31, 2011. AFP PHOTO / LIU Jin (Photo by LIU JIN / AFP)
A kazah rendőrök is fáznak Almatiban
Fotó: LIU JIN / AFP

Ahol természetesen rém boldogok attól, hogy a város csapata odaért az elitliga 36 együttese közé. Ugyanígy éreznek most Norvégiában is, ahol valóságos népünnepély kezdődött azok után, hogy a Bodö túljutott a Sturm Graz csapatán, s a klub történetében most először szerepel a Bajnokok Ligája főtábláján.

 

