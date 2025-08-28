Óratekerés, farkasordító hideg, északi fény: ez is a Bajnokok Ligája

A labdarúgó Bajnokok Ligája történetében soha nem fordult még elő olyan, hogy egy olyan város csapata szerepeljen a legjobbak között (most éppen a 36 csapatos főtáblán), amely az északi sarkkörön túl fekszik. Most ez a pillanat is elkövetkezett: a norvég Bodö/Glimt együttese várhatja a sorsolást, az ellenfelek meg izgulhatnak, hogy mikor kell elutazniuk az északnorvég kisvárosba. Labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblás meccsre.

A Bödö szurkolói a labdarúgó Bajnokok Ligája meccseire készülnek

Fotó: AFP/BEN STANSALL

Labdarúgó Bajnokok Ligája: az északi sarkkörön túl is lehet focizni

Mindazonáltal a norvég Bodö együttese ma már nem az ismeretlen csapatok közé tartozik Európában. Hogy is tartozhatna oda, amikor az előző kiírásban az Európa-ligában a legjobb négy közé jutott, s ott is csak egy Premier League-csapat, a Tottenham tudta megállítani? Ez az írás azonban most nem elsősorban a fociról, hanem a körülményekről szól, amelyekkel a Bodö ellenfeleinek is meg kell küzdeniük.

Ez a kisváros nem a legszebb települése Norvégiának, de ezzel most alig foglalkozik valaki. Az országnak korábban volt már olyan csapata, amely a főtáblán szerepelt, s amire a közvélemény azt mondta: ennél messzebb, ennél feljebb már nem lehet utazni.

Ez volt a Rosenborg Trondheim, amely a múlt század kilencvenes éveinek végén volt meghatározója a norvég klubfutballnak.

Ha ránézünk a térképre, azt láthatjuk, hogy Bodö az északi sarkkörön túl (északra) fekszik. Az északnorvég régió második legnagyobb városa. Futballszempontból az egész országot tekintve első, de ezt most mindenki tudja arrafelé. A BL alapszakasza szeptember közepétől január végéig tart majd (a pontos dátumok szeptember 16.–január 28.), ami azt jelenti, hogy a Bodönek (és a Kajratnak is) egészen biztosan lesz hazai meccse decemberben vagy januárban. Ez pedig már több kérdést vet fel.

Ami a norvég időjárási viszonyokat illeti, Bodöben az év első és utolsó hónapjában hideg van, de nincs elviselhetetlenül hideg. Ez pedig azért lehetséges, mert

a város éghajlatát jelentősen befolyásolja a Golf-áramlat melegítő hatása.

Éppen ezért abban sincs semmi meglepő, ha a téli időszakban inkább az eső esik, s nem a hó. Amit ennél nehezebb elviselni, az a szinte egész nap tartó szürkeség és a nagyon hosszú sötétség. Az nem igaz, hogy ebben a városban fél évig világos van, fél évig meg sötét, de a december-januári napok kevés fénnyel jutalmazzák meg az ott élőket és oda látogatókat. Erre pedig tényleg fel kell készülnie azoknak a csapatoknak, amelyeket ebben az időszakban rendel a sors az északnorvég városkába. De ha szerencsések az arra járók, akár az északi fény csodájában is gyönyörködhetnek a meccs előtti este.