A Kisvárda ellen esélye sem volt, most mégis csodatevő a BL-ben

A 2024–25-ös idénytől megújult Bajnokok Ligája tavalyi kiírásában öt újonc is szerepelt a főtáblán, és közülük többen is topligákból, hiszen az angol Aston Villa, az olasz Bologna, a francia Brest és a spanyol Girona debütált a szlovák Slovan Bratislava mellett. A 2025–26-os évadban biztosan nem lesz ennyi új csapat, ugyanis a belga bajnok Royale Union Saint-Gilloise együtteséhez legfeljebb hárman csatlakozhatnak a BL-selejtezőből. Kedd este azonban a ciprusi Pafosz FC, a kazah FC Kajrat Almati és a norvég Bodö/Glimt főtáblára kerülése is abszolút reálisnak mondható.

A Bodö/Glimt a Sturm Graz elleni BL-selejtező visszavágóját úgy várhatja, hogy szinte biztosan feljut újoncként a főtáblára (Fotó: NTB/Mats Torbergsen)

A Bodö/Glimt már gyakorlatilag továbbjutott a BL-selejtezőből

A norvég együttes az első csapat lehet a BL-főtábla történetében az északi sarkkörön túlról, és ez alighanem meg is valósul, hiszen 5-0-s előnyről várhatja a Sturm Graz elleni ausztriai visszavágót. A Bodö/Glimt 2017-ben jutott fel a norvég élvonalba, majd Kjetil Knutsen érkezett a vezetőedzői pozícióba, és a legutóbbi hat bajnoki idényben négy arany- és két ezüstéremhez segítette a klubot.

Már Európa-szerte is ért el sikereket a csapat: egymás után háromszor élte meg a tavaszt a Konferencialigában, legutóbb pedig Európa-liga-elődöntős volt.

A BL-selejtezőkkel eddig nem volt szerencséje, ugyanis a horvát Dinamo Zagreb és a szerb Crvena zvezda ellen is előnyből bukta el a visszavágót – viszont nehéz látni, hogy ez az 5-0-s odavágó után is megtörténik Klagenfurtban.

Magyar rekorder és NB I-es gólkirály is játszott a Kajratban

A Bodö/Glimt BL-főtáblás szereplése előzetesen nem lett volna igazán meglepő, a kazah Kajraté azonban már igen. Az almati együttes 2014 és 2022 között rendszeres szereplője volt az európai kupaporondnak, de ebben az időszakban csupán egy Konferencialiga-csoportkört tudott elérni, és ott is siker nélkül zárt a kvartettjében. Magyar vonatkozása is volt ekkor a klubnak: Elek Ákos 2017 és 2019, az NB I-es gólkirály Eppel Márton pedig 2018 és 2020 között szerepelt a keretben, miközben a magyar futsalválogatott rekordere, Dróth Zoltán is játszott két évet a világ egyik legjobb futsalcsapatának számító Kajrat Almatiban.