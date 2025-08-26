BL-selejtezőBajnokok LigájaBodö/GlimtPafoszKajrat Almati

A Kisvárda ellen esélye sem volt, most mégis csodatevő a BL-ben

A labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján biztos hellyel rendelkező 29 csapat között egyetlen újonc szerepel. Kedd este további három együttes csatlakozhat a belga Union SG-hez: a norvég Bodö/Glimt, a ciprusi Pafosz és a kazah Kajrat Almati is esélyesként várhatja a BL-selejtezős párharcának visszavágóját. Mindhárom futballklubnak különleges, közülük utóbbi kettőnek magyar kötődésű története van.

Wiszt Péter
2025. 08. 26. 5:40
A Kisvárda kettős győzelemmel ejtette ki a Kajrat Almatit, amikor a kazah csapat legutóbb európai kupában vett részt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
A 2024–25-ös idénytől megújult Bajnokok Ligája tavalyi kiírásában öt újonc is szerepelt a főtáblán, és közülük többen is topligákból, hiszen az angol Aston Villa, az olasz Bologna, a francia Brest és a spanyol Girona debütált a szlovák Slovan Bratislava mellett. A 2025–26-os évadban biztosan nem lesz ennyi új csapat, ugyanis a belga bajnok Royale Union Saint-Gilloise együtteséhez legfeljebb hárman csatlakozhatnak a BL-selejtezőből. Kedd este azonban a ciprusi Pafosz FC, a kazah FC Kajrat Almati és a norvég Bodö/Glimt főtáblára kerülése is abszolút reálisnak mondható.

A Bodö/Glimt a Sturm Graz elleni BL-selejtező visszavágóját úgy várhatja, hogy szinte biztosan feljut újoncként a főtáblára
A Bodö/Glimt a Sturm Graz elleni BL-selejtező visszavágóját úgy várhatja, hogy szinte biztosan feljut újoncként a főtáblára (Fotó: NTB/Mats Torbergsen)

A Bodö/Glimt már gyakorlatilag továbbjutott a BL-selejtezőből

A norvég együttes az első csapat lehet a BL-főtábla történetében az északi sarkkörön túlról, és ez alighanem meg is valósul, hiszen 5-0-s előnyről várhatja a Sturm Graz elleni ausztriai visszavágót. A Bodö/Glimt 2017-ben jutott fel a norvég élvonalba, majd Kjetil Knutsen érkezett a vezetőedzői pozícióba, és a legutóbbi hat bajnoki idényben négy arany- és két ezüstéremhez segítette a klubot. 

Már Európa-szerte is ért el sikereket a csapat: egymás után háromszor élte meg a tavaszt a Konferencialigában, legutóbb pedig Európa-liga-elődöntős volt.

A BL-selejtezőkkel eddig nem volt szerencséje, ugyanis a horvát Dinamo Zagreb és a szerb Crvena zvezda ellen is előnyből bukta el a visszavágót – viszont nehéz látni, hogy ez az 5-0-s odavágó után is megtörténik Klagenfurtban.

Magyar rekorder és NB I-es gólkirály is játszott a Kajratban

A Bodö/Glimt BL-főtáblás szereplése előzetesen nem lett volna igazán meglepő, a kazah Kajraté azonban már igen. Az almati együttes 2014 és 2022 között rendszeres szereplője volt az európai kupaporondnak, de ebben az időszakban csupán egy Konferencialiga-csoportkört tudott elérni, és ott is siker nélkül zárt a kvartettjében. Magyar vonatkozása is volt ekkor a klubnak: Elek Ákos 2017 és 2019, az NB I-es gólkirály Eppel Márton pedig 2018 és 2020 között szerepelt a keretben, miközben a magyar futsalválogatott rekordere, Dróth Zoltán is játszott két évet a világ egyik legjobb futsalcsapatának számító Kajrat Almatiban.

Aztán 2022 nyarán a Kisvárda kettős győzelemmel búcsúztatta a kazah csapatot a Kl-selejtező első körében, és újabb hullámvölgy következett a Kajratnál – éppen úgy, mint a 2006-os, Videoton elleni UEFA-kupa-búcsú után.

Tavaly teljesen váratlanul lett ismét, immáron negyedszer kazah bajnok a klub, az elmúlt hetekben pedig folytatódik a menetelés.

A szlovén Olimpija Ljubljana elleni továbbjutás után a finn KuPS ráijesztett a közép-ázsiaiakra, de a Kajrat 0-2-ről megfordította a párharcot. Majd a Slovan Bratislava ellen tizenegyespárbajt követően került a rájátszásba Rafael Urazbahtin vezetőedző együttese. A playoffkörben pedig a skót Celtic otthonában elért 0-0-s döntetlen után várja izgatottan a visszavágót egész Almati. Mindössze két játékos piaci értéke haladja meg az egymillió eurót a Kajratnál, így tényleg bravúr lenne a jóval esélyesebb skótok kiejtése – ehhez elég, ha a kazahok nem kapnak ki tőlük odahaza.

A ciprusi Pafosz FC stadionja helyett Limasszol ad otthont a Crvena zvezda elleni BL-visszavágónak
A ciprusi Pafosz FC stadionja helyett Limasszol ad otthont a Crvena zvezda elleni BL-visszavágónak (Fotó: NurPhoto/Giannis Alexopoulos)

Tizenegy éve alakult a Pafosz, máris BL-főtáblás lehet

Az AEP Pafosz és az AEK Kuklia egybeolvadásával, 2014-ben alapították a ciprusi Pafosz FC csapatát, amely első (másodosztályban töltött) idényében a kapus Sebők Zsolt is a keret tagja volt. 

Nem sokkal később a székesfehérvári születésű orosz üzletember, Roman Dubov felkarolta a klubot, és megindult a feltámadás: tavaly a Ciprusi Kupa-győzelem után Konferencialiga-nyolcaddöntőig jutott, idén pedig bajnoki címmel került BL-selejtezőbe.

A spanyol Juan Carlos Carcedo irányításával eddig öt meccsen négy győzelem és egy döntetlen a Pafosz mérlege, és ez az izraeli Maccabi Tel-Aviv és az ukrán Dinamo Kijev kiejtését is jelentette. Múlt héten a Crvena zvezda otthonában aratott 2-1-es győzelem pedig azt jelenti, hogy amennyiben kedd este nem kap ki odahaza a szerbektől, akkor a Pafosz ott lesz Európa 36 legjobb együttese között. No, ez nem feltétlenül jelenti a ciprusi válogatott erősödését is, hiszen az elmúlt évekbeli gólfelelős Jairo távozása után is brazilok vezetik a csapatot, hogy a horvátokkal vb-bronzérmes Mislav Orsicról vagy a svéd válogatott Muamer Tankovicról ne is beszéljünk. Helyi futballista ugyanakkor elvétve fordul elő a keretben.

A maradék négy BL-selejtezős párharc visszavágóját szerda este rendezik, a magyar bajnok Ferencváros azerbajdzsáni mérkőzéséről a Magyar Nemzet a helyszínről tudósít.

Bajnokok Ligája, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágók:

kedden játsszák:

  • FC Kajrat Almati (kazah)–Celtic Glasgow (skót) 18.45 (első mérkőzés: 0-0)
  • Sturm Graz (osztrák)–Bodö/Glimt (norvég) 21.00 (0-5)
  • Pafosz FC (ciprusi)–Crvena zvezda (szerb) 21.00 (2-1)

szerdán játsszák:

  • Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC 18.45 (3-1)
  • FC Köbenhavn (dán)–FC Basel (svájci) 21.00 (1-1)
  • Benfica (portugál)–Fenerbahce (török) 21.00 (0-0)
  • Club Brugge (belga)–Glasgow Rangers (skót) 21.00 (3-1)

 

