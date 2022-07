Két győzelemmel, kapott gól nélkül jutott tovább a Kisvárda

Válaszul egy éles szögből leadott lövéssel a Kajrat is veszélyeztetett, aztán kicsit alább hagyott az iram.

A 39. percben ritkán látható helyzetből szerezte meg a vezetést a Kisvárda.

Labdaejtés következett a Kajrat térfelének a közepén, a ciprusi játékvezető elküldte a környékről a Kajrat játékosait, így a labdát Ötvös zavartalanul ívelhette középre, az elalvó kazah védők között Mesanovic pedig a kapuba fejelt – 1-0.

Mesanovic feje győzelmet ért. Fotó: Czeglédi Zsolt

Ezzel a Kisvárda összesítésben már kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre. Térfélcsere után a magyar csapat átadta a kezdeményezést a Kajratnak, amely azonban rengeteg hibával játszott, ezért nem tudott komoly veszélyt kelteni. A Kisvárda kontrákra rendezkedett be, egy ilyenből Mesanovicnak volt is egy veszélyes lövése, a hajrában Driton Camaj a felső lécet találta el, büntetőgyanús helyzet miatt is reklamálhattak a várdaiak, de az eredmény már nem változott.

Kétszer 1-0-s győzelemmel, összesítésben 2-0-ra legyőzte Török László együttese a Kajratot, amely az első meccsen sokkal veszélyesebb ellenfél benyomását keltette.

Története első nemzetközi párharcát tehát sikerrel vette a Kisvárda, amely az Ekl selejtezőjének harmadik fordulójában a norvég Molde csapatával találkozik majd, amely összesítésben 6-2-re legyőzte a svéd Elfsborgot. Az első meccset a jövő héten rendezik.

Európa-konferencialiga, selejtező, 2. forduló: Kisvárda–Kajrat Almati 1-0 (1-0). Kisvárda, Várkerti Stadion, jv.: Hriszovalantisz Theuli (ciprusi). Gól: Mesanovic 39. Összesítésben 2-0 a Kisvárda javára.