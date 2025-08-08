Nagy a baj, intenzív osztályra került a Fradi legendája

A hatszoros magyar válogatott Mucha József, aki 252 tétmérkőzésen 35 gólt szerzett a Ferencváros mezében, kórházi kezelésre szorul, ráadásul az intenzív osztályon ápolják. Erről a fia, Mucha Bálint számolt be a Borsnak. A 73 éves Fradi-legenda balszerencsésen elesett, megütötte a lábát és a csuklóját, utóbbi csúnyán bedagadt. Ennél is nagyobb baj, hogy vérmérgezést gyanítanak nála.

Mucha József, a Fradi legendája kórházba került. Fotó: Hatlaczki Balázs

– Szepszis a kórisme, vérmérgezés gyanúja áll fenn, egyfajta baktériummal fertőződhetett meg a szervezete – árulta el Mucha Bálint. – Ez főként azért veszélyes, mert korábban csípőprotézis-műtéten esett át, és azt a területet is veszélyeztetheti a szepszis. Az Uzsoki Utcai Kórház orvosi és ápolói személyzete nagy odafigyeléssel viseli a gondját, mivel egyelőre nem tud felkelni az ágyából. Szerencsére a szervezete jól reagál az alkalmazott antibiotikum-kúrára, ezért bízom mihamarabbi felépülésében. Pénteken reggel kilenckor beszéltem a kórházzal, van esély rá, hogy délután az intenzívről átkerül egy másik osztályra.

A fiú napi szinten látogatja az édesapját a kórházban, Mucha József szerdán a Fradi Ludogorec elleni BL-selejtezőjét sem nézhette a tévében. De amikor értesült az idegenben elért 0-0-s eredményről, felderült az arca, és azt mondta: „továbbjutunk”.

Mucha József nemrég még Nyilasi Tibor miatt aggódott

Idén a Fradi másik legendás alakja, Nyilasi Tibor is kórházba került, akkor még Mucha József aggódott a barátjáért.

– Nyíl amúgy sose panaszkodik, mert olyan típusú férfi. Próbáltam telefonon hívni, de nem reagált, amint a fia sem – nyilatkozta akkor Mucha József.

Egyik legnagyobb sikere az volt, hogy 1975-ben KEK-döntőt játszott a Fradival a Dinamo Kijev ellen, Mucha kezdőként végigjátszotta a 3-0-s vereséggel véget ért európai kupadöntőt, amiről tavaly így mesélt a Magyar Nemzetnek:

– A Dinamo akkor egy az egyben a szovjet válogatott volt. Az ellenfél kispadján egy olyan agilis edző, Valerij Lobanovszkij foglalt helyet, aki nem sokkal a döntő előtt vette át a csapatot, tele ambícióval, ami később be is igazolódott, hiszen mint kiderült, idővel Európa egyik legjobb edzője vált belőle – fogalmazott Mucha, aki tagja volt az 1971/1972-es szezonban UEFA Kupa-elődöntős Ferencvárosnak is. – Azt ma már mindenki tudja, hogy simán, 3-0-ra kikaptunk. Részünkről már az is óriási eredmény volt, hogy a döntőig eljutottunk, ott viszont a körülmények abszolút nem voltak egyenlők.