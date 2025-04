Nyilasi Tibor titokban tartotta a betegségét, korábbi csapattársai tudják, hogy miért

Túlzás nélkül sokkolta a sportrajongókat a pénteken nyilvánosságra került hír, miszerint Nyilasi Tibor egy hete előbb szívműtéten esett át, majd mert nem érezte jól magát, visszakerült a Városmajori klinikára, ahol életmentő beavatkozást hajtottak rajta végre. Korábbi csapattársait megdöbbentette, ami a népszerű Nyíllal történt.

Nyilasi Tibor évek óta népszerűsíti az MLSZ utánpótlás-eseményeit. Korábbi csapattársai aggódnak az FTC 70 éves kiválóságáért. Fotó: Nemzeti Sport/Havran Zoltán

Ebedli, Nyilasi, Mucha… A hetvenes években gyakorta állt fel így a Ferencváros középpályássora. Megesett, hogy Nyilasi olykor (majd a válogatottban egyre inkább) csatárként, Mucha „beállóként” játszott (ez utóbbi kifejezés, poszt a kilencvenes évekre kikopott a futballból és a szakzsargonból is), a középpályán Takács (a kis Taki), Vad és Mészöly is játszott, de az biztos, hogy Ebedli Zoltán, Nyilasi Tibor és Mucha József nélkül elképzelhetetlen volt a Fradi. Közös bennük, hogy később mindhárman edzőként is dolgoztak a klubnál.

Érthetően a korábbi csapattársakat is lesújtotta a hetvenszeres válogatott Nyíl állapota.