Óvatosak a Fradi legendái, akik Pakson is játszottak

Ferencváros, Puskás Akadémia, Paks – arra csaknem mérget vehetünk, hogy ez a három csapat végez majd a dobogón. Papíron persze még van erre esélye több csapatnak is, ám a realitás ezt nem engedi meg komolyan venni. Nagyon régen fordult elő, hogy hat fordulóval a vége előtt még ennyire nyílt lenne a verseny az aranyéremért, az elmúlt hat idényben a Ferencváros már megszoríthatatlan, biztos befutónak számított.

Egy olyan meccs 2013-ból, amikor a Puskás Akadémia nyerni tudott Pakson 2-0-ra Fotó: Paksifc.hu

Most azonban végre nemcsak a kiesés, hanem a bajnoki cím is szoros küzdelemben dőlhet el. A három bajnokaspiráns, tehát a Ferencváros, Puskás Akadémia mellett a Paks még mind játszik egymással, és bizony a felcsútiak többször megtréfálták már a Fradit a Groupama Arénában is, a címvédő többnyire Paksra sem nyerni jár, tehát a versenyfutás még teljesen nyílt, egyik együttest sem lehet már most megkoronázni és eltemetni sem.

Most, a 28. fordulóban a Paks és a Puskás Akadémia összecsapásán eldőlhet, melyik lehet az FTC igazi kihívója, közben a Fradi életéért harcoló Nyíregyházát fogadja, majd két héttel később mennek hozzá a felcsútiak, rá egy hétre pedig Paks–Ferencváros mérkőzéssel zárul hármójuk minibajnoksága.

És könnyen előfordulhat, hogy még akkor, két fordulóval a vége előtt sem dől el minden, akkora a kiszámíthatatlanság, annyi a lehetséges variáció, ráadásul az FTC és a Paks még érdekelt a Magyar Kupában, a fontos bajnoki fordulók között elődöntőt kell játszaniuk, és ha sikerrel veszik az akadályt, május 14-én a döntőben is szembenézhetnek egymással.

Dzurják József: Csapatként a Paks a legerősebb

– Nagyon izgalmas három-négy hét elé nézünk – szögezte le a Magyar Nemzet megkeresésére Dzurják József, a ferencvárosiak legendás Csöpije , aki szinte sohasem hiányzik egykori csapata meccseiről. – A Paks a télen megerősödött, Bognár György több egyforma képességű és tudású játékos közül válogathat, és a három rivális közül csapatként ez a legerősebb gárda.

Tudom, remek a kohézió, a játékosok a szabadidejük egy részét is együtt töltik, és egy jó közösség jó eredményekre képes, ráadásul mindannyian magyarok.

Szerintem a Paks a Ferencváros első számú kihívója, és egyben a mumusa is. Ugyanakkor a Ferencvárosé a legerősebb keret, és remélem, ez meg is mutatkozik a hátra lévő meccseken. Még akkor is, ha Bognár György rutinosabb edző és jobban ismeri a magyar mezőnyt, mint Robbie Keane. Természetesen nem írom le a Puskás Akadémiát sem, hamarosan eldől, részt tud-e venni a bajnoki címért zajló versenyfutásban.

Lisztes Krisztián derűlátó a Ferencváros újabb bajnoki címéről beszélve Fotó: Mirkó István

Lisztes Krisztián: A Paks a Fradi mumusa

Több olyan futballistát is találunk, akik a három klubból legalább kettőben megfordultak, ezért magukban is meg kell vitatniuk, hogy melyiknek szurkolnak. Lisztes Krisztián esetében ez persze nem nehéz, hiszen itthon a legnagyobb sikereit a Ferencvárosban aratta, Pakson viszont egy évet töltött el, miután végleg hazajött külföldről.

– A szombati rangadó meghatározó lesz, és a Paks, valamint a Puskás Akadémia is megérdemel minden elismerést, nekik köszönhető, hogy a tabella elején is izgalmasan alakul a bajnokság – mondta a 49-szeres válogatott korábbi középpályás. – A nyertes lehet a Fradi igazi kihívója, és szerintem a Paks áll ehhez közelebb, de minden meccs érdekes lesz már.

A Puskás Akadémia stabil csapat, a Paks pedig rendkívül gólerős, Bognár György jól rotálja a játékosait, akik ráadásul szemre is tetszetős futballt nyújtanak.

Nem vagyok jós, hogy megmondjam, hogyan végződik ez a versenyfutás, viszont remélem, a Fradi jobb minősége dönt majd, és meglesz sorozatban a hetedik a bajnoki arany is. Ugyanakkor a kihívók szemlátomást nagyon éhesek, tehát még bármi lehet…

A Puskás Akadémia furcsa előnye

A 25-szörös válogatott Tököli Attila is kétszer is megfordult a Ferencvárosban és a Paksban is, ráadásul az visszavonulása után az utóbbinál edzőként is dolgozott. Egészen tavaly nyárig, amikor a Mezőkövesd pályaedzője lett, ám természetesen naprakész az élvonal történéseiben is.

– Hat meccs van hátra, mindenki játszik még mindenkivel az élen, komolyan nem is lehet beszélni arról, hogy melyikük jön ki ebből győztesen – hárította el a kérést, hogy tippeljen a befutóra. – Az az igazság, hogy a Puskás Akadémia nem sokszor tudott nyerni Pakson, most sem neki áll a zászló. Örülök, hogy ennyire szoros az állás a dobogón, ám szögezzük le, a Fradi a legesélyesebb az aranyéremre, de… És itt van az a bizonyos de…

A két trónkövetelőn nincsen nagy lelki teher, tőlük már az eddigi szereplés is bravúr, a Ferencvárostól azonban mindenki elvárja az újabb címvédést, tehát számára nagyobb a tét.

A Paks nálam a csoda kategóriájába tartozik, Haraszti Zsolt ügyvezető válogatott futballistákat igazolva varázsol, nem is igen tudom, hogyan csinálja. A Puskás Akadémiának van egy előnye, az, hogy nem érdekelt már a Magyar Kupában, ezért csak a bajnoki mérkőzésekre összpontosíthat, a Fradi és a Paks viszont még ott is szeretne alkotni – majd meglátjuk, ez befolyásol-e valamennyit is.

Tököli Attilát ünneplik a társak egy paksi gól után Fotó: Nemzeti Sport/Czagány Balázs

A pályán hamarosan minden eldől

Polonkai Attila háromszor szerepelt a magyar válogatottban, hat évet húzott le Felcsúton, majd tavaly nyárig ott is dolgozott edzőként. Akkor Pető Tamás segítője lett a Fehérvárnál, a hét eleje óta pedig munkanélküli, miután a klub megköszönte az egész stáb munkáját, és új vezetőedzőt szerződtetett Tímár Krisztián személyében. Természetes, hogy a Puskás Akadémia sikeréért szorít.

– Nagyon sokat számít a kiegyensúlyozottság, és az a Paks mellett szól – jelentette ki. – A Fradi és a Paks érdekelt még a kupában, kérdés, hogy ez fizikálisan és mentálisan mennyit vesz el tőlük. Sok minden dönthet még, ilyen a kispad hossza, az esetleges cserék mennyit tudnak hozzátenni a játékhoz.

A Puskás Akadémia kerete is erős, a gond az, hogy a remek teljesítmény mellett olykor képes gyengébb produkcióra is.

A Ferencváros kétségtelen előnye az erős keret és a szurkolótábora, de hosszan folytathatnánk ezt a pró és kontra játékot, majd a pályán eldől minden hamarosan. Ha tippelnem kell, akkor a szívemre hallgatok, és a Puskás Akadémia nyeri meg a bajnokságot.