Kitiltanák a kocsmákból a bűnözőket

Nagy-Britannia kormányának legújabb tervei szerint a bűnözőket kitilthatják a kocsmákból, sportpályákról és koncertekről – számol be róla a Sky News brit hírtelevízió. A javaslat szerint a bírák a jövőben szélesebb körű felhatalmazást kapnak a szigorúbb közösségi büntetések kiszabására.

Nagy-Britannia igazságügyi minisztere, Shabana Mahmood meg akarja mutatni, hogy a bűnözés nem kifizetődő (Fotó: Anadolu via AFP)

Az Angliára és Walesre vonatkozó intézkedések célja, hogy „emlékeztessék a bűnelkövetőket, hogy a jelenlegi kormány alatt a bűnözés nem kifizetődő” – jelentette ki Shabana Mahmood igazságügyi miniszter.

A kormány közleménye szerint a bűnelkövetők szabadságát olyan további büntetésekkel is korlátozhatják, mint a vezetési és az utazási tilalmak, valamint területi korlátozó intézkedések. Hasonló intézkedések vonatkozhatnak a feltételesen szabadlábra helyezett fogvatartottakra is, míg a kábítószer-tesztelést kiterjesztenék minden szabadlábra helyezettre, nem csak a korábban kábítószert fogyasztókra.