Nagy-Britanniabüntetésbörtön

Kitiltanák a kocsmákból a bűnözőket

Új eszközökkel korlátozhatják a bűnelkövetők szabadságát a brit bíróságok. A javaslat végső célja az, hogy csökkenjen Nagy-Britannia büntetés-végrehajtási rendszerének zsúfoltsága.

Munkatársunktól
2025. 08. 25. 5:32
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy-Britannia kormányának legújabb tervei szerint a bűnözőket kitilthatják a kocsmákból, sportpályákról és koncertekről – számol be róla a Sky News brit hírtelevízió. A javaslat szerint a bírák a jövőben szélesebb körű felhatalmazást kapnak a szigorúbb közösségi büntetések kiszabására.

Nagy-Britannia igazságügyi minisztere, Shabana Mahmood meg akarja mutatni, hogy a bűnözés nem kifizetődő
Nagy-Britannia igazságügyi minisztere, Shabana Mahmood meg akarja mutatni, hogy a bűnözés nem kifizetődő (Fotó: Anadolu via AFP)

Az Angliára és Walesre vonatkozó intézkedések célja, hogy „emlékeztessék a bűnelkövetőket, hogy a jelenlegi kormány alatt a bűnözés nem kifizetődő” – jelentette ki Shabana Mahmood igazságügyi miniszter.

A kormány közleménye szerint a bűnelkövetők szabadságát olyan további büntetésekkel is korlátozhatják, mint a vezetési és az utazási tilalmak, valamint területi korlátozó intézkedések. Hasonló intézkedések vonatkozhatnak a feltételesen szabadlábra helyezett fogvatartottakra is, míg a kábítószer-tesztelést kiterjesztenék minden szabadlábra helyezettre, nem csak a korábban kábítószert fogyasztókra.

Bár a bírák jelenleg is elrendelhetnek korlátozásokat bizonyos bűncselekmények esetében, például kitilthatják a futballmérkőzésekről azokat, akiket meccsnapon a stadionban elkövetett bűncselekmény miatt ítéltek el, az új intézkedések lehetővé tennék, hogy ilyen tilalmakat bármilyen bűncselekmény esetén kiszabjanak.

Amikor a bűnözők megszegik a társadalom szabályait, meg kell büntetni őket. Azoknak, akik a közösségben töltik a büntetésüket, ott is korlátozni kell a szabadságát. Ezeknek az új büntetéseknek emlékeztetniük kell minden elkövetőt, hogy a jelenlegi kormány alatt a bűnözés nem kifizetődő

– hangsúlyozta az igazságügyi miniszter.

A javaslatok végső célja a börtönök túlzsúfoltságának csökkentése. Júniusban derült ki, hogy a fogvatartottakat alacsonyabb biztonsági fokozatú börtönökbe helyezik át a túlzsúfoltság enyhítése érdekében. Anne Owers volt börtönügyi főfelügyelő vizsgálata feltárta, hogy a brit börtönrendszer 2023 ősze és 2024 nyara között számos alkalommal a összeomlás közelébe jutott. Jelentése szerint rendszerszintű probléma áll fenn, amely az elmúlt tizennyolc évben visszatérő börtönkapacitási válságokhoz vezetett.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csóti György
idezojelekNATO

Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

Csóti György avatarja

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu