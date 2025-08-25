„Ezek mindig nagyon veszélyes dolgok” − a kapitányok döntéseit is minősítette a szövetség elnöke

Az új olimpiai ciklus első világbajnokságán remekül teljesített a magyar kajak-kenu-válogatott, ötkarikás számokban 2 arany-, 1 ezüst- és egy bronzérem, összesen 15 medália a termés. Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke amondó, alakul a Los Angeles-i csapat gerince, a feltörekvő fiatalok bizonyítottak. Ahogy az új szövetségi kapitányok is.

Schmidt Gábor (jobbra) Baráth Etele tiszteletbeli elnökkel is szakmázott Milánóban Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

− Fantasztikus élményeim voltak ezen a világbajnokságon! Szerintem az, hogy egy ilyen megújulóban lévő, nagyon sok fiatalból álló csapat − amelyből nagy neveink hiányoznak, Csipes Tamara és Tótka Sándor, valamint Gazsó Dorka sem volt százszázalékos −, ilyen eredményeket tudott elérni, egyértelműen azt jelzi: nagyon komoly hátországa van a sportágnak.

Azok a sikeres ifjúsági versenyzők, akik az elmúlt években bizonyítottak, a fiú és a lány kenusok vagy a kajakosok közül Csikós Zsóka, Kurucz Levente, Opavszky Márk, és még sorolhatnám, ott lesznek a következő évek csapatában.

Az olimpiai válogatott gerincét láttuk most itt a személyükben − adott helyzetértékelést lapunknak Schmidt Gábor.