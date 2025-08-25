kajak-kenuSchmidt Gáborvilágbajnokság

„Ezek mindig nagyon veszélyes dolgok” − a kapitányok döntéseit is minősítette a szövetség elnöke

Toronymagasan zárt az éremtáblázat élén Magyarország a sportág számára az év fő versenyét jelentő kajak-kenu világbajnokságon. Schmidt Gábor, a honi szövetség elnöke is a helyszínen követte az eseményeket Milánóban. A sportvezető lapunknak nyilatkozott a benyomásairól, az újjáalakuló csapatról. Szóba került az ősszel megválasztott szövetségi kapitányok munkája is. Schmidt Gábor úgy látja, bátor döntéseket hozott a kajakosoknál Tóth Dávid. A kenusoknál szerinte már érzékelhető, hogy Ifjabb Foltán László összhangot teremtett.

Schmidt Gábor
Schmidt Gábor elnök is árgus szemekkel figyelte a kajak-kenu világbajnokságot Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter
Az új olimpiai ciklus első világbajnokságán remekül teljesített a magyar kajak-kenu-válogatott, ötkarikás számokban 2 arany-, 1 ezüst- és egy bronzérem, összesen 15 medália a termés. Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke amondó, alakul a Los Angeles-i csapat gerince, a feltörekvő fiatalok bizonyítottak. Ahogy az új szövetségi kapitányok is.

Schmidt Gábor
Schmidt Gábor (jobbra) Baráth Etele tiszteletbeli elnökkel is szakmázott Milánóban Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

− Fantasztikus élményeim voltak ezen a világbajnokságon! Szerintem az, hogy egy ilyen megújulóban lévő, nagyon sok fiatalból álló csapat − amelyből nagy neveink hiányoznak, Csipes Tamara és Tótka Sándor, valamint Gazsó Dorka sem volt százszázalékos −, ilyen eredményeket tudott elérni, egyértelműen azt jelzi: nagyon komoly hátországa van a sportágnak.

 Azok a sikeres ifjúsági versenyzők, akik az elmúlt években bizonyítottak, a fiú és a lány kenusok vagy a kajakosok közül Csikós Zsóka, Kurucz Levente, Opavszky Márk, és még sorolhatnám, ott lesznek a következő évek csapatában. 

Az olimpiai válogatott gerincét láttuk most itt a személyükben − adott helyzetértékelést lapunknak Schmidt Gábor.

 

Schmidt Gábor élményei

A sportági vezetőre kellemes terhet róttunk, amikor azt kértük, válasszon egyet a legemlékezetesebb milánói magyar sikerek közül.

− Nem szeretnék kiemelni különösebben. Azért Kopasz Bálintot mégis, mert felemelő élmény volt látni a versenyzését. Megkérdőjelezhetetlen volt a pályájának a felépítése, az utolsó 50-100 méteren, amin méterről méterre felőrölte a versenyzőtársait. 

A két kenunégyesünk aranyérme áttörés a szakágban, illetve két érmet szereztünk két olimpiai számban. Végre megint van egy erős kenu szakágunk, lányok és fiúk is, van a csapatnak tartása. 

Képesek együtt dolgozni, összhang van a kapitány és a versenyzők között. Ez óriási előrelépés, Ifjabb Foltán László munkáját dicséri − dicsérte az egyik új szövetségi kapitányt Schmidt Gábor, aki a kajakosok szakmai vezetőjére is kitért.

Schmidt Gábor
Ifjabb Foltán László (balra) kenu- és Tóth Dávid kajakkapitány remek első évet zár Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

− Legalább ennyire kiemelném Tóth Dávidot, aki mert komoly szakmai döntéseket hozni. A kajaknégyes ügyében határozott, valamint volt bátorsága az Európa-bajnokság után változtatni a férfi kajakpároson. 

Ezek mindig nagyon veszélyes dolgok, de én is arra biztatom őket: merjenek szakmai vezetőként döntéseket hozni.

 Ha azt látják, lehet valahol javítani, vállalják fel, mégha van is benne kockázat. Mindkettőnek kiváló versenyző volt és edzői tapasztalattal is rendelkezik.

A Schmidt Gáborral készült teljes interjúnkat − amelyben a következő olimpia, az új világranglista-rendszer és a bázis erősítése is téma volt − az alábbi videóban láthatják:

