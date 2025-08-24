Női kenunégyesünk lemásolta a férfiakat, de egy páros bronz is összejött

Az egyéni és páros versenyszámok csalódásaira csattanós választ adtak a magyar kenus lányok. Kiss Ágnes és Nagy Bianka 200 és 500 méteren lett 5. Opavszky Réka 500 egyesben végzett a 4. helyen korábban a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Négyesben csodálatos sikert arattak, aranyérmesek lettek a milánói világbajnokságon.

Büszkén tekinthetnek vissza Nagy Bianka és a társai: világbajnokok lettek Milánóban 2025-ben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nem tudni, honnan vették a lelki erőt vagy a dac munkálkodott bennük, mindenestere a Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia alkotta egység maga mögé utasította a teljes mezőnyt úgy, hogy a semleges színekben induló fehéroroszokat és a kínaiakat is biztosan győzte le.

A magyar női kenunégyes fél távnál a második volt a kínaiak mögött, aztán alaposan belehúzott a második 250 méteren, és világbajnoki címet szerzett.

Az első három helyezett kiemelkedett a mezőnyből, a mieink több mint egy másodperccel verték a második fehéroroszokat és a kínaiakat.

Nagy Bianka gondolatai

A párosbeli csalódások után végre tud mosolyogni Nagy Bianka. A szegedi kenus az öröm pillanataiban is önkritikusan, mégis optimistán értékelt.

− Örülök neki, hogy aranyérmesek lettünk. Nagyon sokat vártam rá és dolgoztam ezért, hogy legyen egy felnőtt világbajnoki címem. Igaz, hogy most egy a négyessel jött össze, nem feltétlenül csak ezért utaztunk ide. a többi feladat nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de mégiscsak jó így egy sikerrel hazamenni.

Nincs szükség áldozatvállalásra, mert tudjuk, hogy minden szám ugyanolyan fontos, főleg az új olimpiai kvalifikációs rendszerben.

Boldog vagyok, hogy megtaláltuk ezt a négyest, látszik, nagyon eredményes lesz. A párossal mélypontra kerültünk, ám fel kell állnunk Kiss Ágnessel, és meg kell találnunk azokat az apró dolgokat, amelyekkel felkerülhetünk a dobogóra. Nincs olyan messze, nem elérhetetlen − nyilatkozta lapunknak Nagy Bianka.

Érem olimpiai távon

A magyar női kenunégyes gyakorlatilag lemásolta a szombaton aranyérmes férfiak teljesítményét, az akkori csapatból Kollár Kristóf és Juhász István vasárnap párosban versenyzett olimpiai távon, 500 méteren. És milyen jól!

Fél távnál a negyedik helyen haladtak a magyarok, a végén megszerezték a bronzérmet érő harmadik helyet. A brazilokat és a spanyolokat is sikerült lehajrázniuk, közel voltak a második kínaiakhoz is.

Az oroszok, Petrov és Shtyl győzelme nem fogott veszélyben.