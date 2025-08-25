Kisebb és nagyobb pofonokat kapva várja a légió, ki kap meghívót

A magyar légió két tagja is méretes pofonba szaladt bele a hétvégén: a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig a Bundesliga rajtján 6-0-ra kikapott Münchenben a Bayerntól. Marco Rossi keretében a kapus biztosan nem lesz benne, mert már korábban lemondta a válogatottságot, ő egyébként profi karrierje során még sohasem kapott hat gólt egyetlen meccsen, számára ez igazi negatív rekord. Az Union Berlin Schäfer Andrással a csapatban 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, Dárdai Bence viszont csak a Wolfsburg kispadjáról nézhette, hogy a társai 3-1-re nyertek Heidenheimben. A német másodosztályban a Braunschweig 2-0-ra kikapott Karlsruhéban, Szabó Levente a 64. percben állt be. A Hertha hétfőn a Német Kupában 0-0-ra végzett a Preussen Münster otthonában, de a tizenegyespárbajt 5-4-re megnyerte, majd a bajnokságban a Darmstadt vendégeként is 0-0-t játszott, az előbbi meccset Dárdai Márton végigjátszotta, az utóbbiba viszont csak a 67. percben szállt be.

A magyar légió egyik biztos tagjának, Schäfer Andrásnak a gólöröme ( Fotó: AFP)

Az angol élvonalban a hét végén nem szurkolhattunk a magyar légió tagjainak, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool ugyanis hétfőn 21 órakor lép pályára Newcastle-ban. A Liverpool harmadik magyarja, Pécsi Ármin az U21-es csapatban védett hétfőn a Premier League 2 nyitó fordulójában a Leicester U21-es gárdájának az otthonában, és az itteni debütálása sajnos nem sikerült, mert a csapata 4-2-re kikapott.

A másodosztályban, azaz a Championshipben a Blackburn Rovers Tóth Balázzsal a kapujában 3-0-ra legyőzte idegenben a Hull Cityt, a West Bromwich Albion pedig otthon 1-1-re végzett a Portsmouth-szal, a házigazdánál Callum Styles végig a pályán volt, a vendégeknél Kosznovszky Márkot a 85. percben cserélték be.

A harmadosztályban a Bolton Wanderers még egyszer sem nevezte az új idényben Schön Szabolcsot, de ezt a távozni akaró játékos kérésére tette, ugyanis egy évadban legfeljebb két csapatban léphet pályára egy labdarúgó, és az esélyeit rontaná, ha akár csak egy percre is beállítanák.

A Plymouth Argyle kedden a saját pályáján 1-0-ra kikapott a Leyton Orient csapatától, szombaton viszont ugyanott 1-0-ra nyert a Blackpool ellen, Szűcs Kornél mindkét meccsen végig élvezte az edzője bizalmát.