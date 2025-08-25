magyar légióGulácsi PéterMarco Rossimagyar válogatott

Kisebb és nagyobb pofonokat kapva várja a légió, ki kap meghívót

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden kihirdeti a keretét a válogatott Írország és Portugálie elleni vb-selejtezőire. A légió tagjai közül egész biztosan többen is meghívót kapnak erre a két mérkőzésre, ezért most különösen érdekes, hogy mennyit és milyen formában játszottak a múlt héten. Sajnos néhányan kisebb-nagyobb pofon után várják a kerethirdetést, több légiósunk is vesztes csapat tagja volt.

A magyar léió egyik legtekintélyesebb tagja, Willi Orbán is összetört a Bayern Münchentől elszenvedett katasztrófális vereség után. Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON
A magyar légió két tagja is méretes pofonba szaladt bele a hétvégén: a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig a Bundesliga rajtján 6-0-ra kikapott Münchenben a Bayerntól. Marco Rossi keretében a kapus biztosan nem lesz benne, mert már korábban lemondta a válogatottságot, ő egyébként profi karrierje során még sohasem kapott hat gólt egyetlen meccsen, számára ez igazi negatív rekord. Az Union Berlin Schäfer Andrással a csapatban 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, Dárdai Bence viszont csak a Wolfsburg kispadjáról nézhette, hogy a társai 3-1-re nyertek Heidenheimben. A német másodosztályban a Braunschweig 2-0-ra kikapott Karlsruhéban, Szabó Levente a 64. percben állt be. A Hertha hétfőn a Német Kupában 0-0-ra végzett a Preussen Münster otthonában, de a tizenegyespárbajt 5-4-re megnyerte, majd a bajnokságban a Darmstadt vendégeként is 0-0-t játszott, az előbbi meccset Dárdai Márton végigjátszotta, az utóbbiba viszont csak a 67. percben szállt be. 

A légió tagja közül Schäfer András ünnepelhetett gólt
A magyar légió egyik biztos tagjának, Schäfer Andrásnak a gólöröme ( Fotó: AFP)

Az angol élvonalban a hét végén nem szurkolhattunk a magyar légió tagjainak, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool ugyanis hétfőn 21 órakor lép pályára Newcastle-ban. A Liverpool harmadik magyarja, Pécsi Ármin az U21-es csapatban védett hétfőn a Premier League 2 nyitó fordulójában a Leicester U21-es gárdájának az otthonában, és az itteni debütálása sajnos nem sikerült, mert a csapata 4-2-re kikapott

A másodosztályban, azaz a Championshipben a Blackburn Rovers Tóth Balázzsal a kapujában 3-0-ra legyőzte idegenben a Hull Cityt, a West Bromwich Albion pedig otthon 1-1-re végzett a Portsmouth-szal, a házigazdánál Callum Styles végig a pályán volt, a vendégeknél Kosznovszky Márkot a 85. percben cserélték be. 

A harmadosztályban a Bolton Wanderers még egyszer sem nevezte az új idényben Schön Szabolcsot, de ezt a távozni akaró játékos kérésére tette, ugyanis egy évadban legfeljebb két csapatban léphet pályára egy labdarúgó, és az esélyeit rontaná, ha akár csak egy percre is beállítanák.

 A Plymouth Argyle kedden a saját pályáján 1-0-ra kikapott a Leyton Orient csapatától, szombaton viszont ugyanott 1-0-ra nyert a Blackpool ellen, Szűcs Kornél mindkét meccsen végig élvezte az edzője bizalmát. 

A légió Gazdag Dániel révén volt eredményes

Az olasz Serie A-ban a Parma a Juventus vendége volt, a magyar válogatott védő, Balogh Botond a felkészülés során az új edzőtől, a mindössze 30 éves spanyol Carlos Cuestától nem kapott lehetőséget , a múlt hét végi Olasz Kupa-mérkőzésen sem játszott, és Torinóban sem került be a keretbe. A másodosztályú Spezia hétfőn a kupában 1-1-re végzett a Sampdoriával, a tizenegyespárbajt 4-2-re megnyerte, Nagy Ádám a teljes játékidőt a gyepen töltötte, és nem rúgott tizenegyest, majd a csapat vasárnap a bajnokságban a Carrarese együttesét fogadta, a magyar középpályás kezdőként 67 percet kapott a 2-0-ra elveszített meccsen. A francia Ligue 1-ben a Le Havre Loic Negóval a csapatban otthon nem bírt a Lens csapatával, utóbbi 2-1-es sikerrel mehetett haza. A spanyol második osztályban a Valladolid Nikitscher Tamást nem nevezve győzött 1-0-ra a Castellón vendégeként, az FC Andorra pedig 3-1-re nyert Zaragozában, Yaakobishvili Antal nem volt a meccskeretben, viszont Yaakobishvili Áron védte az andorrai kaput.

Adam Nagy of Spezia Calcio during the Serie B match between SS Juve Stabia and Spezia Calcio at Stadio Romeo Menti Castellammare Di Stabia Italy on 10 November 2024. (Photo by Franco Romano/NurPhoto) (Photo by Franco Romano / NurPhoto via AFP)
Fotó: FRANCO ROMANO / NurPhoto

A török Süper Ligben a Kasimpasa hétfőn Szalai Attilával a védelemben házigazdaként szenvedett 1-0-s vereséget a Trabzonsportól, vasárnap a Samsunspor elleni meccsét az ellenfél nemzetközi szereplése miatt elhalasztották, és ugyanez történt Mocsi Attila csapatának, a Rizespornak a Basaksehir elleni találkozójával. A Galatasaray a Kayserispor otthonában Sallai Rolandot ismét jobbhátvédként alkalmazta a 79. percig, és 4-0-ra győzött. 

Az osztrák Rapid Wien csütörtökön 2-1-re kikapott Győrben az ETO FC-től a Konferencialiga-selejtezők rájátszásának az első mérkőzésén, majd vasárnap a bajnokságban a Wolfsberger otthonában 2-1-re nyert, Bolla Bendegúz mindkét meccsen ott volt a csapatban.

 A svájci élvonalban a St. Gallen Csoboth Kevint a kispadon jegelve a saját stadionjában vallott 1-0-s kudarcot a Luzern ellen. A Svéd Kupában az AIK Stockholm idegenben 7-0-ra lelépte a negyedosztályú Hudiksvallt, Csongvai Áron ezúttal sem hiányzott a csapatból, a Degerfors ellen 1-0-ra megnyert bajnokin viszont eltiltás miatt nem lehetett ott, az előző fordulóban kapott piros lapot.

Az észak-amerikai profi ligában Gazdag Dániel gólt szerzett, ám a csapata, a Columbus Crew így is kikapott 2-1-re a New England Revolutiontól. A harmincszoros válogatott támadó a 71. percben tíz méterről talált a hálóba. Gazdag a mostani idényben a negyedik gólját lőtte bajnoki meccsen, csapata pedig a keleti főcsoport tabellájának hatodik helyén áll.

 

