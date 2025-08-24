Gazdag Dániel Marco Rossinak üzent, saját csapattársa elől rúgta el a labdát

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban a magyar válogatott középpályás, Gazdag Dániellel a soraiban lépett pályára a Columbus Crew hazai pályán a New England Revolution ellen. Gazdagék a forduló előtt a hatodik helyen álltak a Keleti Konferenciában, míg a vendégek nagy lemaradással csak a 11. pozíciót foglalták el.

Gazdag Dániel gólt szerzett a Columbus Crew színeiben (Fotó: Columbus Crew/Drew Horton)

Gazdag villant a második félidőben

Hiába a tabella, az első félidőben a vendégek voltak a veszélyesebbek, amit két gólt is eredményezett. Előbb az ecuadori Leonardo Campana lőtte be a jobbról betett labdát, majd a 39. percben a szélvész gyors Ignatius Ganago két védőt is lefutott, aztán a kameruni Patrcik Schulte kapujába lőtt.

A szünet után a New England már nem találta el a hazaiak kapuját, Gazdagék viszont rá tettek egy lapáttal, és a 71. percben sikerült a szépítés.

A támadás éppen Gazdagtól indult, aki Malte Amundsennek passzolt, a dán pedig vissza is tette a labdát a 29 éves játékosnak. Gazdag remekül érkezett, olyannyira, hogy a beadást váró támadó elől rúgta el a labdát – emiatt valószínűleg nem fognak összeveszni, miután gól lett az akció vége.

Az egyenlítés már nem jött össze, így a Columbus zsinórban harmadik bajnokiján maradt nyeretlen.

Ezért volt különösen fontos Gazdag gólja

A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 6-án Írországban kezdi meg a világbajnoki selejtezőt a jövő évi tornára. Marco Rossi együttese rá három nappal pedig Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. Az olasz szövetségi kapitány jövő héten kedden, augusztus 26-án Telkiben hirdeti ki a keretet a soron következő két meccsre. Gazdag kezdőjátékos a Columbus színeiben, új csapatában eddig két gólt szerzett az MLS-ben, ebből a szempontból jobb pillanatban aligha találhatott volna be.