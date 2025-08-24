A Diósgyőr borzasztó szériája megszakadt, az edző egyből a szurkolóknak üzent

Először nyert a Diósgyőr a labdarúgó NB I 2025/2026-os idényében. A DVTK a négy meccsen szerzett két pont után az ötödik fordulóban a Nyíregyháza ellen győzött idegenben 4-1-re. Vladimir Radenkovics együttesének még az is belefért, hogy a második félidőben Elton Acolatse egy büntetőt is kihagyjon – noha 13 perccel korábban egyet értékesített. A Nyíregyháza egy hete nagy sikert aratott, és a Debrecen otthonában 2-1-re megnyerte a keleti rangadót, ám Szabó Istvánéknak a Nagyerdőben mutatott játékát nem sikerült átmenteniük az újabb rangadóra.

A Diósgyőr szurkolói a Nyíregyháza elleni rangadón is megtöltötték a vendégszektort (Fotó: dvtk.eu/Szabó Krisztián)

Üzent a Diósgyőr vezetőedzője a kitartó szurkolóknak

– Ma az volt a legfontosabb célunk, hogy megmutassuk a szurkolóinknak, hogy képesek vagyunk harcolni a mezért és a klubért. Eddig is voltak a játékunknak olyan részei, amire lehetett építeni, de ma az egész mérkőzésen olyan teljesítményt nyújtottunk, amit szerettünk volna – kezdte a lefújás után Vladimir Radenkovics a Diósgyőr idénybeli első győzelme után.

A DVTK trénere ugyanakkor leszögezte nincs okuk az optimizmusra.

Hittem a játékosokban, tudtam, hogy képesek ilyen teljesítményre. Ugyanakkor felhívom mindenki figyelmét, hogy nincs okunk az eufóriára, nyugodtnak kell maradnunk. Csak ismételni tudom magam, a szurkolókért játszottunk ma, nekik is bizonyítottunk ezzel a győzelemmel

– mondta Radenkovics az M4 Sportnak, aki a drukkereket vélhetően azért is emelte ki ennyiszer, mert a Diósgyőr két hete az MTK otthonában 5-0-s pofonba szaladt bele, és akkor az ultrák nem kímélték a játékosokat és magát a vezetőedzőt sem.

Szabó István szerint ez volt a fordulópont

A Nyíregyháza vezetőedzője szerint a Diósgyőr átmenetekből nyerte meg a meccset, ezekkel a szituációkkal nem tudott mit kezdeni a csapata – emiatt bosszús is a vereség miatt, de sportszerűen gratulált a Diósgyőrnek.

Nem arról volt szó, hogy lefutballoztak bennünket, hanem taktikai hibákat követtünk el, amelyekért megfizettünk.

– utalt ezzel Szabó István a két büntetőre, amit a Diósgyőr kapott a második félidőben, az első még 1-1-es döntetlennél történt.