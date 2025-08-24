A Barcelona feltámadása után is a bíró volt a téma, a Real Madrid is szóba került

Szombat este a címvédő Barcelona igencsak megszenvedett az újonc Levante otthonában a La Liga második fordulójában. A valenciai együttes az első félidő végén már kettővel vezetett. A 15. percben Ivan Romero egy testcsellel becsapta Pau Cubarsít, ezután Joao García kapujába lőtt, gyönyörű gól volt. Majd a játékrész hosszabbításában a rutinos José Morales állt a kezezés miatt megítélt büntető mögé, és a 38 éves spanyol nem hibázott. Hansi Flick együttese a fordulás után viszont nagyon gyorsan egyenlített, az 52. percben már 2-2 volt: előbb a meccs legjobbjának megválasztott Pedri lőtt egy távoli bombát, majd Ferran Torres egyenlített ki. A jó iramú meccsen a folytatásban mindkét csapat eldönthette volna a találkozót, a hosszabbításban végül a vendégek voltak pontosabbak, vagyis a Levante, csak a saját kapuja előtt… Lamine Yamal beadására Torres és Robert Lewandowski is érkezett, de végül nem ők, hanem a hazaiak védője, Unai Elgezebal fejelt a kapuba, öngól, 3-2-es Barca-siker.

A Barcelona a második félidőben fordított a Levante otthonában (Fotó: AFP/Jose Jordan)

– Büszke vagyok a csapatomra – kezdte a lefújást követően Flick, a Barcelona vezetőedzője. – A cél az volt a szünetet követően, hogy fordítsunk, a játékosok ebben a végsőkig hittek. Ugyanakkor ez nem volt olyan egyszerű, mert ahogy sokan ellenünk, úgy a Levante is mélyen védekezett. Az ilyen helyzetekbe továbbra is javulnunk kell, ez a mérkőzés viszont sokat segített nekünk a fejlődésben.

A Barcelona edzője próbálja nyugtatni a felháborodott drukkereket

Ezt követően viszont nemcsak a közösségi médiában, hanem Flicknél is a Levante büntetője volt a téma.

Az ilyen döntések miatt dühös az ember. Számomra nem volt egyértelmű, hogy Balde kézzel ért a labdához. De a játékvezető így döntött, ezt tiszteletben kell tartanunk.

Hiába a német edző szavai, a szurkolók mégis háborogtak. A Levante–Barcelona meccsen ugyanis az a Alejandro Hernández fújta a sípot, aki az előző idényben a májusi el Clásicót is vezette. Akkor a Barca 4-3-ra nyert a Real Madrid ellen – ennek is köszönhetően később bajnok lett –, ugyanakkor a drukkerek a szombati meccs után felemlegetik Aurélien Tchouaméni kezezését, ami a lentebbi kép alapján hasonló eset volt, mint Alejandro Balde helyzete, de akkor nem született tizenegyes.