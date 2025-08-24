Barcelonala ligahansi flickPedriLevante

A Barcelona feltámadása után is a bíró volt a téma, a Real Madrid is szóba került

Noha a Barcelona 3-2-re nyert a Levante otthonában a labdarúgó La Liga második fordulójában, ahogy egy hete a Mallorca ellen, úgy most is a játékvezető teljesítménye volt a középpontban. Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője és a mérkőzés legjobbjának megválasztott Pedri is kiemelte a hazaiaknak megítélt büntetőt, ami a májusi el Clásico felelevenítéséhez vezetett.

2025. 08. 24.
A Levante az első félidőt követően két góllal is vezetett a Barcelona ellen
A Levante az első félidőt követően két góllal is vezetett a Barcelona ellen Fotó: JOSE BRETON
Szombat este a címvédő Barcelona igencsak megszenvedett az újonc Levante otthonában a La Liga második fordulójában. A valenciai együttes az első félidő végén már kettővel vezetett. A 15. percben Ivan Romero egy testcsellel becsapta Pau Cubarsít, ezután Joao García kapujába lőtt, gyönyörű gól volt. Majd a játékrész hosszabbításában a rutinos José Morales állt a kezezés miatt megítélt büntető mögé, és a 38 éves spanyol nem hibázott. Hansi Flick együttese a fordulás után viszont nagyon gyorsan egyenlített, az 52. percben már 2-2 volt: előbb a meccs legjobbjának megválasztott Pedri lőtt egy távoli bombát, majd Ferran Torres egyenlített ki. A jó iramú meccsen a folytatásban mindkét csapat eldönthette volna a találkozót, a hosszabbításban végül a vendégek voltak pontosabbak, vagyis a Levante, csak a saját kapuja előtt… Lamine Yamal beadására Torres és Robert Lewandowski is érkezett, de végül nem ők, hanem a hazaiak védője, Unai Elgezebal fejelt a kapuba, öngól, 3-2-es Barca-siker.

A Barcelona a második félidőben fordított a Levante otthonában
A Barcelona a második félidőben fordított a Levante otthonában (Fotó: AFP/Jose Jordan)

– Büszke vagyok a csapatomra – kezdte a lefújást követően Flick, a Barcelona vezetőedzője. – A cél az volt a szünetet követően, hogy fordítsunk, a játékosok ebben a végsőkig hittek. Ugyanakkor ez nem volt olyan egyszerű, mert ahogy sokan ellenünk, úgy a Levante is mélyen védekezett. Az ilyen helyzetekbe továbbra is javulnunk kell, ez a mérkőzés viszont sokat segített nekünk a fejlődésben.

A Barcelona edzője próbálja nyugtatni a felháborodott drukkereket

Ezt követően viszont nemcsak a közösségi médiában, hanem Flicknél is a Levante büntetője volt a téma.

Az ilyen döntések miatt dühös az ember. Számomra nem volt egyértelmű, hogy Balde kézzel ért a labdához. De a játékvezető így döntött, ezt tiszteletben kell tartanunk.

Hiába a német edző szavai, a szurkolók mégis háborogtak. A Levante–Barcelona meccsen ugyanis az a Alejandro Hernández fújta a sípot, aki az előző idényben a májusi el Clásicót is vezette. Akkor a Barca 4-3-ra nyert a Real Madrid ellen – ennek is köszönhetően később bajnok lett –, ugyanakkor a drukkerek a szombati meccs után felemlegetik Aurélien Tchouaméni kezezését, ami a lentebbi kép alapján hasonló eset volt, mint Alejandro Balde helyzete, de akkor nem született tizenegyes.

Az ügyben a meccs legjobbjának megválasztott Pedri is megszólalt a lefújást követően.

A kezezés? Őszintén megvallva, nem tudom, nemrégiben a szövetség kiselőadást tartott nekünk a kezezésről. Példának hozhatom én is Tchouaméni esetét a tavaszi el Clásicóról, nálam az tiszta tizenegyes volt, miközben Balde esete nem. A játékvezetői döntés azonban pont fordítva volt…

Helyes ítélet született?

A katalán Mundo Deportivo külön cikkben is foglalkozik Hernández döntéseivel. A sportoldal szerint Balde esete volt a kevésbé egyértelmű a kettő közül, a Mundo egy korábbi spanyol nemzetközi játékvezetőt is megszólaltatott a témában. 

A bíró is azon a véleményen volt, hogy ez nagyon szigorú döntés volt, mert a visszajátszások szerint a Barca balhátvédjének esze ágában sem volt a labdát kézzel blokkolni.

Minden bizonnyal az esetet a Barca-szurkolók a későbbiekben is fel fogják emlegetni, de az nem vitatott, hogy csapatuk két meccset követően hibátlan és nyugodtan készülhet a következő, Rayo Vallecano elleni idegenbeli mérkőzésre. Érdekesség, hogy a katalánok mindkét bajnokija után téma volt a játékvezető, noha egy hete a La Liga-idény első bíróbotránya a Barcelona malmára hajtotta a vizet, ugyanis két Mallorca játékos is piros lapot kapott.

LA LIGA, 2. FORDULÓ

Péntek:

  • Betis–Alavés 1-0 (Lo Celso 15.)
    Szombat:
  • Atlético Madrid–Elche 1-1 (Sörloth 8., ill. Mir 15.)
  • Mallorca–Celta Vigo 1-1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)
  • Levante–Barcelona 2-3 (I. Romero 15., Morales 45+7., ill. Pedri 49., Ferran Torres 52., Elgezabal 90+1. – öngól)
    Vasárnap:
  • 17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)
  • 19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)
  • 19.30: Villarreal–Girona
  • 21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) 
    Hétfő:
  • 19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
  • 21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)

A mérkőzés összefoglalója:

