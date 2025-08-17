Az utolsó percben jött a drámai fordulat a keleti rangadón az NB I-ben

Keleti rangadóval kezdődött a vasárnap a labdarúgó NB I negyedik fordulójában. Az új edzővel eddigi veretlen Debrecen fogadta a Puskás Akadémiától és a Ferencvárostól is vereséget szenvedő Nyíregyházát. A mérkőzés iránt nagy volt az érdeklődés, több mint tízezer néző látogatott ki a Nagyerdei Stadionba. A nyíregyházi szurkolók a találkozó előtt már bevették Debrecent, majd a stadion előtt nagyon szigorú biztonsági protokoll volt érvényben. A vendégdrukkerekről még a cipőt is levetették – ugyanakkor ez az intézkedés nem ismeretlen, hiszen tavaly éppen a debreceniek ellen alkalmazták Nyíregyházán.

A Debrecen az első félidő után már előnyben volt a Nyíregyháza ellen az NB I-ben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az első negyedóra után a Loki pedig vezetett is. Szűcs Tamás úgy 30 méterről próbálkozott távoli lövéssel, Kovács Dániel kapus pedig csúnyán belepkézte a próbálkozást. A nyáron érkező kapus hiába reklamált, egyik védőn sem pattant meg a labda.

Az első félidőben újabb gól nem született, amit a DVSC bánhatott, mert Szabó István együttese szinte teljesen veszélytelen volt a hazai kapura. S ahogy az lenni szokott, a vendégek a szünet után egyből büntettek.

Nemanja Antonov bal oldali beadására tökéletesen érkezett az új igazolás, a korábbi diósgyőri Bright Edomwonyi.

Hiába a Debrecen fölénye, büntetett a Nyíregyháza a keleti rangadón

A Loki viszont kis híján újra vezetett pár perccel később. A 23 éves Kocsis Dominik előzte meg Antonovot a jobb szélen, hét méterről azonban a jobb kapufát lőtte telibe.

Szabó a meccs előtt elmondta, hogy ők már az egy pontnak is örülnének, de valószínűleg Aboubakar Keitát nem fogja leszidni, amiért a rendes játékidő utolsó percében gólt szerzett, ezzel pedig a keleti rangadót is megnyerte a Nyíregyházának.

Az elefántcsontparti középpályás egy szöglet utáni kalamajka után csapott le a labdára. A háromperces hosszabbításban már nem volt helyzet, a keleti rangadón aratta a Nyíregyháza az első győzelmét az új idényben, míg a Debrecennek a rivális ellen lett oda a veretlensége.