Az utolsó percben jött a drámai fordulat a keleti rangadón az NB I-ben

A Debrecen jobban játszott a Nyíregyházánál a labdarúgó NB I negyedik fordulójában, de mindez hiába, a vendégek a második félidőben fordítottak, a győztes gólt a 90. percben szerezve 2-1-re megnyerték a keleti rangadót. A Nyíregyháza először győzött a 2025/2026-os idényben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 17:25
A Debrecen és a Nyíregyháza kezdte a vasárnapot az NB I-ben
A Debrecen és a Nyíregyháza kezdte a vasárnapot az NB I-ben Fotó: Czeglédi Zsolt
Keleti rangadóval kezdődött a vasárnap a labdarúgó NB I negyedik fordulójában. Az új edzővel eddigi veretlen Debrecen fogadta a Puskás Akadémiától és a Ferencvárostól is vereséget szenvedő Nyíregyházát. A mérkőzés iránt nagy volt az érdeklődés, több mint tízezer néző látogatott ki a Nagyerdei Stadionba. A nyíregyházi szurkolók a találkozó előtt már bevették Debrecent, majd a stadion előtt nagyon szigorú biztonsági protokoll volt érvényben. A vendégdrukkerekről még a cipőt is levetették – ugyanakkor ez az intézkedés nem ismeretlen, hiszen tavaly éppen a debreceniek ellen alkalmazták Nyíregyházán.

A Debrecen az első félidő után már előnyben volt a Nyíregyháza ellen az NB I-ben
A Debrecen az első félidő után már előnyben volt a Nyíregyháza ellen az NB I-ben  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az első negyedóra után a Loki pedig vezetett is. Szűcs Tamás úgy 30 méterről próbálkozott távoli lövéssel, Kovács Dániel kapus pedig csúnyán belepkézte a próbálkozást. A nyáron érkező kapus hiába reklamált, egyik védőn sem pattant meg a labda. 

Az első félidőben újabb gól nem született, amit a DVSC bánhatott, mert Szabó István együttese szinte teljesen veszélytelen volt a hazai kapura. S ahogy az lenni szokott, a vendégek a szünet után egyből büntettek. 

Nemanja Antonov bal oldali beadására tökéletesen érkezett az új igazolás, a korábbi diósgyőri Bright Edomwonyi.

Hiába a Debrecen fölénye, büntetett a Nyíregyháza a keleti rangadón

A Loki viszont kis híján újra vezetett pár perccel később. A 23 éves Kocsis Dominik előzte meg Antonovot a jobb szélen, hét méterről azonban a jobb kapufát lőtte telibe. 

Szabó a meccs előtt elmondta, hogy ők már az egy pontnak is örülnének, de valószínűleg Aboubakar Keitát nem fogja leszidni, amiért a rendes játékidő utolsó percében gólt szerzett, ezzel pedig a keleti rangadót is megnyerte a Nyíregyházának.

 Az elefántcsontparti középpályás egy szöglet utáni kalamajka után csapott le a labdára. A háromperces hosszabbításban már nem volt helyzet, a keleti rangadón aratta a Nyíregyháza az első győzelmét az új idényben, míg a Debrecennek a rivális ellen lett oda a veretlensége. 

Labdarúgó NB I, 4. forduló

Péntek

Szombat

  • DVTK–Kazincbarcika 2-2 (0-2), DVTK Stadion, 5468 néző, jv.: Bogár. Gólszerzők: Babos (74.), Saponjics (90+5., 11-esből) illetve Baranyai (16.), Meshack (18.)
  • Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2 (1-1), Groupama Aréna, 10 679 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Cadu (24.), illetve Lukács (20., 71.)

Vasárnap

  • Debrecen–Nyíregyháza 1-2 (1-0), Nagyerdei Stadion, 12626 néző jv.: Bognár. Gólszerzők: Szűcs (16.), illetve Edomwonyi (48.), Keita (90.)
  • MTK–ETO FC 17.45 (tv: M4 Sport)
  • Paks–ZTE 20.00 (tv: M4 Sport)

 

