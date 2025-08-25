A washingtoni csúcs után

Míg az előző hetet az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozó határozta meg, addig az elmúlt hétnek a diplomáciai kulcseseménye Washingtonban volt: Trump amerikai elnök találkozott Zelenszkij ukrán elnökkel.

Mivel február végén az amerikai–ukrán csúcstalálkozó botrányba fulladt, és az amerikai vezetés nyersen figyelmeztette Ukrajnát, hogy ő a gyengébb fél és nincsenek ütőkártyái, most az ukrán vezetőt elkísérte más nyugati vezetők mellett a német kancellár – aki, szemben a többi résztvevővel, nem békéről, hanem fegyverszünetről beszélt –, és a francia államfő, aki Washingtonban is kifejtette különutas elképzelését a jövőről.

Amíg az amerikai elnök előbb kétoldalú orosz–ukrán, majd háromoldalú amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozót javasolt, addig Macron elnök négyoldalút, azaz Európa bevonását is. Ezt az amerikaiak nem támogatták, mivel az Európai Unió jó ideje nem globális tényező, és 27 ország vagy azok képviselőinek a részvétele csak nehezítené a békekötés folyamatát.

Washingtonban részt vett még a brit miniszterelnök, akinek egyre nehezebb a belpolitikai helyzete, a finn államfő, aki régóta ismeri az amerikai elnököt, baráti viszonyt ápol vele, és az olasz miniszterelnök is. Az utóbbi hazai pozícióit meghatározza az olasz gazdaság gyenge állapota, a visszafizethetetlen államadósság, a problémás viszony Brüsszellel és Párizzsal, és a megoldatlan migránskérdés.

A nemzetközi szervezetek részéről ott volt Von der Leyen és Rutte, a NATO főtitkára is. Zelenszkijt felkészítették, hogy röviden beszéljen, ne mondjon ellent az amerikai elnöknek és lehetőség szerint dicsérje Trumpot és politikáját.

Az ukrán vezetőt Trump fogadta a Fehér Ház bejáratánál. Zelenszkij a rá nehezedő nyomásra hajlandó volt az egyenruha helyett egy nagyon hasonló fekete öltönyt felvenni. Putyin fogadásánál volt vörös szőnyeg, itt most nem. Nem is lehetett, mert nem volt rá hely, de a szimbolizmus működött.

A többieket – állam- és kormányfőkről, valamint fontos nemzetközi szervezetek egyes számú vezetőiről van szó – a Fehér Ház protokollfőnöke várta az épület bejáratánál és kísérte őket egy terembe, nem messze attól, ahol az amerikai–ukrán tárgyalások folytak.