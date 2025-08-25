Fájó magyar szereplések a US Openen, pedig Djokovics megtette a magáét

Marozsán Fábián és Piros Zsombor is selejtezős ellenféltől kapott ki, előbbi négy, utóbbi három szettben. A világranglistán 53. Marozsán a francia Ugo Blanchet (184.) elleni találkozóján elveszítette az első felvonást, majd az egyenlítés után két játszmalabdáról bukta el a harmadikat, a negyedikre pedig már elbizonytalanodott, így 2 óra 50 perc alatt elveszítette a US Open-mérkőzést. Piros Zsombor (156.) karrierje során először jutott fel Grand Slam-torna főtáblájára , az amerikai Zachary Svajda (145.) azonban hiába szintén a kvalifikációból érkezett, az igazán nagy küzdelem elmaradt: a magyar teniszező 52 ki nem kényszerített hibája és gyenge adogatójátéka nem fért bele. Svajda 2 óra 5 perc alatt lezárta a mérkőzést, így ő játszhat a négyszeres bajnok Novak Djokovics ellen a második fordulóban.

Marozsán Fábián először nem tudott US Open-főtáblás meccset nyerni, selejtezős teniszezőtől kapott ki (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Djokovics Piros Zsombor legyőzőjével folytatja

A 24-szeres Grand Slam-győztes Djokovics (7.) a 2006-os Australian Open óta sorozatban a 75. alkalommal nyerte meg az első fordulós meccsét GS-tornán, ezúttal az amerikai Learner Tien (50.) ellen jutott tovább három szettben, 2 óra 24 perc alatt.

Marozsán és Piros búcsúja után még három magyar van versenyben egyesben a US Openen: a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma. Bondár magyar idő szerint hétfő este, míg Gálfi és a friss ATP-tornagyőztes Fucsovics kedden kezdi meg a szereplését.