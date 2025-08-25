teniszPiros ZsomborNovak DjokovicsUS OpenMarozsán Fábián

Fájó magyar szereplések a US Openen, pedig Djokovics megtette a magáét

Két magyar játékos lépett pályára az amerikai nyílt teniszbajnokság első napján. Marozsán Fábián és Piros Zsombor is már az első fordulóban búcsúzott a US Openen, így nem utóbbi lesz Novak Djokovics ellenfele a második körben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 5:38
Novak Djokovics sorozatban 75. alkalommal nem kapott ki GS-torna nyitókörében (Fotó: Anadolu/Selcuk Acar)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marozsán Fábián és Piros Zsombor is selejtezős ellenféltől kapott ki, előbbi négy, utóbbi három szettben. A világranglistán 53. Marozsán a francia Ugo Blanchet (184.) elleni találkozóján elveszítette az első felvonást, majd az egyenlítés után két játszmalabdáról bukta el a harmadikat, a negyedikre pedig már elbizonytalanodott, így 2 óra 50 perc alatt elveszítette a US Open-mérkőzést. Piros Zsombor (156.) karrierje során először jutott fel Grand Slam-torna főtáblájára , az amerikai Zachary Svajda (145.) azonban hiába szintén a kvalifikációból érkezett, az igazán nagy küzdelem elmaradt: a magyar teniszező 52 ki nem kényszerített hibája és gyenge adogatójátéka nem fért bele. Svajda 2 óra 5 perc alatt lezárta a mérkőzést, így ő játszhat a négyszeres bajnok Novak Djokovics ellen a második fordulóban.

Marozsán Fábián először nem tudott US Open-főtáblás meccset nyerni, selejtezős teniszezőtől kapott ki
Marozsán Fábián először nem tudott US Open-főtáblás meccset nyerni, selejtezős teniszezőtől kapott ki (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Djokovics Piros Zsombor legyőzőjével folytatja

A 24-szeres Grand Slam-győztes Djokovics (7.) a 2006-os Australian Open óta sorozatban a 75. alkalommal nyerte meg az első fordulós meccsét GS-tornán, ezúttal az amerikai Learner Tien (50.) ellen jutott tovább három szettben, 2 óra 24 perc alatt.

Marozsán és Piros búcsúja után még három magyar van versenyben egyesben a US Openen: a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma. Bondár magyar idő szerint hétfő este, míg Gálfi és a friss ATP-tornagyőztes Fucsovics kedden kezdi meg a szereplését.

US Open, férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

érdekesebb eredmények:

  • Novak Djokovics (szerb, 7. kiemelt)–Learner Tien (amerikai) 6:1, 7:6 (7-3), 6:2
  • Zachary Svajda (amerikai)–Piros Zsombor 6:4, 6:2, 7:5
  • Ugo Blanchet (francia)–Marozsán Fábián 6:4, 3:6, 7:6 (9-7), 6:2

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csóti György
idezojelekNATO

Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

Csóti György avatarja

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu