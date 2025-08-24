Novak DjokovicsPiros ZsomborJannik SinnerUS OpenCarlos Alcaraz

Djokovics beszólt a riválisainak, a US Open rekordnyereménye sem elég neki

Vasárnap elkezdődik az év utolsó Grand Slam-tornája, legalábbis annak fő attrakciói, azaz az egyes versenyek. A férfiak mezőnyében Jannik Sinner és Carlos Alcaraz újabb álomdöntője a US Open-trófea mellett a világelsőségért is zajlana. Sinner betegsége, Alcaraz nehéz sorsolása miatt aggódhat, az idén mindhárom Grand Slam-tornán elődöntőig jutott Novak Djokovics pedig vár a lepattanóra, miközben további változásokat sürget. Djokovics folyamatosan hazai ellenfelekkel játszhat a tornán, hacsak nem Piros Zsombor lesz a második fordulós ellenfele.

Koczó Dávid
2025. 08. 24. 5:45
Novak Djokovics Wimbledon óta nem játszott egyes meccset, de így is a US Open esélyesei közé sorolandó Jannik Sinner és Carlos Alcaraz mögé Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
Novak Djokovics újra ütőt ragad. A huszonötödik Grand Slam-trófeáját üldöző szerb teniszlegenda a Jannik Sinner ellen elveszített wimbledoni elődöntő óta egyetlen hivatalos meccset játszott, azt is elveszítette a US Open megreformált vegyes páros versenyén Olga Danilovics oldalán. Immár egyesben sem ő a fő esélyes, hanem a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz duó, de ha esetleg Sinner betegsége és Alcaraz nehéz sorsolása lehetőséget teremtene neki, Djokovicsnak idei három Grand Slam-elődöntője alapján jó esélye lenne rá, hogy begyűjtse a lepattanót.

Carlos Alcaraz and Jannik Sinner are seen before the start of the Men's Finals match between Jannik Sinner and Carlos Alcaraz at the Cincinnati Open in Mason, Ohio, on August 18, 2025. (Photo by Jason Whitman/NurPhoto) (Photo by Jason Whitman / NurPhoto via AFP)
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner legutóbbi, cincinnati döntőjén a világelső betegsége miatt elmaradt a várt csata (Fotó: NurPhoto via AFP/Jason Whitman)

Túl nagy tétet azért nem érdemes tenni arra, hogy nem a Sinner, Alcaraz duóból kerül ki a US Open bajnoka: legutóbb tavaly áprilisban, Madridban fordult elő, hogy egy teniszverseny főtábláján mindketten szerepeltek, de egy harmadik teniszező – Andrej Rubljov – lett a végső győztes.

A legutóbbi két Grand Slam-tornán egymás ellen vívták a döntőt, a Roland Garroson Alcaraz, Wimbledonban Sinner nyert, a cincinnati döntőjük viszont gyorsan véget ért, Sinner betegsége miatt az első játszmát sem fejezte be.

Sinner vagy Alcaraz? A világelsőség is a US Open tétje

Az olasz utána visszalépett a US Open vegyes párosától, de vélhetően az egyes rajtjára meggyógyul. Gondja így is akadhat az első héten, a második fordulóban az ausztrál Alexei Popyrin lehet az ellenfele, aki tavaly Novak Djokovicsot verte a New York-i Grand Slam-tornán. A harmadik fordulóban pedig akár Fucsovics Mártonnal is összecsaphat, a magyar játékos Winston-Salemben szombat este még ATP-tornadöntőt játszott, és karrierje harmadik tornagyőzelmét aratta, a US Openen pedig a 27. kiemelt Denis Shapovalov ellen kezd.

Carlos Alcaraz sorsolása azonban még nehezebbnek tűnik, rögtön az első fordulóban bajba kerülhet, ha az amerikai óriás, a 211 centis Reilly Opelka jó szervanapot fog ki ellene. Ám igazán a nyolcaddöntőtől sűrűsödik be a spanyol útja, ott a páratlan években 2019-cel kezdődően mindig US Open-döntős Danyiil Medvegyev várhat rá – már ha kezdésként visszavág a wimbledoni vereségért Benjamin Bonzinak –, a negyeddöntőben az immár mesterversenygyőztes Ben Shelton, az elődöntőben pedig Djokovics vagy Taylor Fritz.

Alcaraz és Sinner közül a US Open után az áll majd a világranglista élén, aki jobban szerepel New Yorkban, a spanyol egy esetleges újabb álomdöntőben veheti vissza az első helyet, amelyet karrierje során először szintén US Open-döntőben szerzett meg, amikor a 2022-es döntőben Casper Ruud ellen nyert hasonló, világelsőségért is zajló finálét.

 

Djokovics szerint passzívak a riválisai

Novak Djokovics ahhoz már keveset versenyez, hogy a világelső pozíciónál szóba kerülhessen a neve, New Yorkban hetedik kiemelt a szerb, aki a verseny előtt az esélylatolgatás helyett inkább nagyobb távlatokról, a tenisz jövőjéről beszélt. A US Open minden korábbinál nagyobb, 90 millió dolláros összdíjazással zajlik, Djokovics mégsem elégedett.

– Ez egy lépés a jó irányba, de a helyzet továbbra sem ideális. 

És nem arról van szó, hogy magamnak akarok több pénzt, az összdíjazásról beszélek. Nem elég játékos tud megélni a teniszből

– mondta a szerb, aki a mestertornák másfél-két hetesre nyújtása miatt sem boldog. Utóbbit mások is kritizálták, de úgy tűnik, hiába.

– Feltűnt, hogy mások is ellenezték a változást, de amikor eljött az egyeztetés és a döntéshozatal ideje, a játékosok nem vettek részt eléggé a folyamatban. 

Általában így alakul ez, főleg a top játékosok azok, akik elmondják az érzéseiket, de aztán nem áldoznak pénzt és energiát a megbeszélésekre

kritizálta a riválisait Djokovics, aki érdekvédelmi szervezetével (PTPA) próbál tenni a játékosokért, bár mint kiderült, annak a pereskedésével sem ért teljesen egyet.

Ami a teniszt illeti: a szerb az első játéknapon pályára lép, az amerikai Learner Tien ellen, aki az Australian Openen legyőzte Medvegyevet. A folytatásban pedig folyamatosan amerikai ellenfelek (sorrendben Svajda, Michelsen, Tiafoe, Fritz) kerülhetnek Djokovics útjába, vagy éppen Piros Zsombor, ha az első fordulóban legyőzi a hozzá hasonlóan selejtezőből érkezett Zachary Svajdát.

Piros mellett Marozsán Fábián is selejtezős játékos, a francia Ugo Blanchet ellen kezd, utána pedig a tizenhatodik kiemelt, de Grand Slameken eddig gyenge mérlegű Jakub Mensík vagy a chilei Nicolás Jarry várhat rá.

Swiatek újra világelső lehet

A női tornán is a világelsőség a US Open tétje, bár Arina Szabalenka jó eséllyel megőrizheti az első helyét, ehhez elég a negyeddöntőbe jutnia, ez a 2022-es Roland Garros óta minden Grand Slam-tornán sikerült neki, amelyen elindult.

Ha viszont megszakad a fehérorosz teniszező jó sorozata, akkor Iga Swiatek vagy Coco Gauff tornagyőzelemmel a rangsor élére állhat. Az elmúlt három évben éppen ez a trió osztozott a US Open-trófeákon, az elmúlt hetekben Swiatek mutatta a legjobb formát, aki Wimbledonban, majd Cincinnatiben is trófeát nyert, s még a vegyes páros tornán is döntőt játszott.

A torna korábbi győztesei közül Oszaka Naomi (2018, 2020) és Emma Raducanu (2021) is ott van az idei mezőnyben, akárcsak Venus Williams (2000, 2001). Utóbbi 45 évesen 1981 óta a legidősebb résztvevője a US Open női egyes versenyének, de nem lesz könnyű dolga, az elmúlt két évben egyaránt elődöntős Karolína Muchová ellen kezd.

A magyarok közül Bondár Anna a Roland Garros és Wimbledon után ismét Elina Szvitolina (12. kiemelt) ellen játszik, Gálfi Dalma Linda Nosková (21.) ellen lép pályára az első fordulóban.

A tavalyi Sinner–Fritz döntő összefoglalója

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

