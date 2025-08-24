Djokovics beszólt a riválisainak, a US Open rekordnyereménye sem elég neki

Novak Djokovics újra ütőt ragad. A huszonötödik Grand Slam-trófeáját üldöző szerb teniszlegenda a Jannik Sinner ellen elveszített wimbledoni elődöntő óta egyetlen hivatalos meccset játszott, azt is elveszítette a US Open megreformált vegyes páros versenyén Olga Danilovics oldalán. Immár egyesben sem ő a fő esélyes, hanem a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz duó, de ha esetleg Sinner betegsége és Alcaraz nehéz sorsolása lehetőséget teremtene neki, Djokovicsnak idei három Grand Slam-elődöntője alapján jó esélye lenne rá, hogy begyűjtse a lepattanót.

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner legutóbbi, cincinnati döntőjén a világelső betegsége miatt elmaradt a várt csata (Fotó: NurPhoto via AFP/Jason Whitman)

Túl nagy tétet azért nem érdemes tenni arra, hogy nem a Sinner, Alcaraz duóból kerül ki a US Open bajnoka: legutóbb tavaly áprilisban, Madridban fordult elő, hogy egy teniszverseny főtábláján mindketten szerepeltek, de egy harmadik teniszező – Andrej Rubljov – lett a végső győztes.

A legutóbbi két Grand Slam-tornán egymás ellen vívták a döntőt, a Roland Garroson Alcaraz, Wimbledonban Sinner nyert, a cincinnati döntőjük viszont gyorsan véget ért, Sinner betegsége miatt az első játszmát sem fejezte be.

Sinner vagy Alcaraz? A világelsőség is a US Open tétje

Az olasz utána visszalépett a US Open vegyes párosától, de vélhetően az egyes rajtjára meggyógyul. Gondja így is akadhat az első héten, a második fordulóban az ausztrál Alexei Popyrin lehet az ellenfele, aki tavaly Novak Djokovicsot verte a New York-i Grand Slam-tornán. A harmadik fordulóban pedig akár Fucsovics Mártonnal is összecsaphat, a magyar játékos Winston-Salemben szombat este még ATP-tornadöntőt játszott, és karrierje harmadik tornagyőzelmét aratta, a US Openen pedig a 27. kiemelt Denis Shapovalov ellen kezd.