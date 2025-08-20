A tenisz Hollywoodja: csalódást okozott az álompár a US Openen

A nagy várakozás és médiavihar ellenére Emma Raducanu és Carlos Alcaraz nem tudta megváltani a világot az új vegyes páros formátumban: Jessica Pegula és Jack Draper 4:2, 4:2-re győzte le őket alig ötven perc alatt a US Openen a vegyes páros versenyben. Írjuk Alcaraz javára, hogy Jannik Sinnerrel szemben legalább vállalta a játékot, Cincinnatiből rögtön New Yorkba utazott, hogy pályára léphessen.

Csak hogy maradjon téma a bulvársajtónak: nem maradt el az ölelés Carlos Alcaraz és Emma Raducanu között. Búcsú vegyes párosban, egyesben folytatják a US Openen. Fotó: Getty Images

– Nagyon jó partnerem van. Óriási élmény volt Emma és Carlos ellen játszani. Ennél nem is lehetne jobb, igazi öröm volt egy ilyen kiváló játékossal az oldalamon pályára lépni – nyilatkozta a mérkőzés után Draper elégedetten.

Azért Alcaraznak is volt egy nagy dobása, a torna eddigi talán legbravúrosabb pontját szerezte:

Carlos brought the around-the-net shot to mixed doubles! pic.twitter.com/TS1Fem70Y3 — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025

Alcaraz és Raducanu: románc vagy csak barátság?

A közönség és a bulvársajtó napok óta azt találgatja, vajon Raducanu és Alcaraz csupán páros társak, netán össze is jöttek. Raducanu azonban határozottan lehűtötte a kedélyeket:

Mindig mosolygok rajta, amikor az emberek próbálnak valami rejtélyt kitalálni. A magánéletemet megtartom magamnak. Azt hiszem, az embereket jobban érdekli ez, mint maga a tenisz.

A páros kiesésével a „románc” története egyelőre inkább bulvármesének, semmint sporttörténetnek tűnik.

Djokovics és Danilovics sem járt jobban

Nemcsak az „álompár”, hanem a szerb szuperduó, Novak Djokovic és Olga Danilovics is az első fordulóban búcsúzott. Mirra Andreeva és Daniil Medvedev 4:2, 5:3 arányban győzött ellenük, így a szerb páros sem tudott igazán beleszólni a torna első napjának alakulásába. Novak Djokovicsnak tehát nem sok idő adatott arra, hogy téthelyzetben hangolódjon a US Open férfiversenyére. Mint ismert, a szerb klasszis Wimbledon óta egyetlen hivatalos meccset sem játszott.

Novak Djokovics és Olga Danilovics csalódásként élte meg a korai búcsút a US Open vegyes páros versenyén. Fotó: Getty Images

A címvédők menetelése és a show árnyoldala a US Openen

Miközben a szupersztárok egymás után estek ki, a címvédő Sara Errani és Andrea Vavassori páros megállíthatatlanul menetel. Előbb Rybakina és Fritz duóját győzték le simán, majd Muchová és Rubljov ellen is magabiztos teljesítményt nyújtottak.