Két súlyos következménnyel jár, hogy Sinner feladta az Alcaraz elleni döntőt Cincinnatiben

Mint utóbb elárulta, Jannik Sinner már a döntő napján nem érezte jól magát, mégis kiállt Carlos Alcaraz ellen.„Megpróbáltam kijönni, és legalább kicsit játszani, de többet nem bírtam” – mondta azok után, hogy már az első szettben az ő szemszögéből 0:5-ös állásnál feladta a meccset Cincinnatiben. Hozzátette, tudja, hogy csalódást okozott, ezért nagyon sajnálja, de képtele volt játszani.

Jannik Sinnert nem viselte meg különösebben lelkileg, hogy feladta a Carlos Alcaraz elleni döntőt Cincinnatiben. A világelsőnek az egyes a fontos a US Openen, valószínűleg visszalép a vegyes párostól Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Egy feladott meccs nem a világvége. Novak Djokovicsot eleget cikizték azért a pályafutása során, hogy több mérkőzést is feladott egészségügyi problémák miatt. Bár két éve éppen Cincinnatiben támadt fel látványosan, hőguta kerülgette, el is vesztette Alcaraz ellen az első szettet, aztán fordított és győzött, majd ezzel a lendülettel a US Open is nyer – Grand Slam-tornán másig utoljára.

Ugrik a vegyes páros a US Openen?

Nos, tavaly éppen Jannik Sinner győzött Cincinnatiban, majd a US Openen is. Nem véletlenül tartják az ohiói tornát a US Open legfontosabb felvezető viadalának. Ez a forgatókönyv idén már biztosan nem valósul meg. Sőt, további következményekkel is járhat, hogy az olasz világelső feladta a döntőt. Jelesült, Sinner valószínűleg mégsem indul vegyes párosban New Yorkban.

„Néhány napra szükségem van ahhoz, hogy összeszedjem magam” – mondta az olasz teniszező, miután feladta a meccset. Nos Jannik Sinnernek már kedden pályára kellene lépnie, ez viszont csupán egyetlen nap pihenő. Az olasz döntését megkönnyítheti, hogy eredeti párja, az amerikai Emma Navarro már korábban bejelentette, kihagyja a rendhagyó lebonyolítású tornát. Sinnernek ugyan kerítettek egy kiváló új társat: Katerina Siniaková női és vegyes párosban is Grand Slam-, illetve olimpiai bajnok. Ám a cseh bajnoknő valószínűleg megérti, ha Sinner a regenerációt választja.

Carlos Alcaraz nem hagyja ki a vegyes mókát, Emma Raducanu lesz a párja, miként Iga Swiatek is indul, aki Cincinnatiben az olasz Paolinit győzte le 7:5, 6:4-re.

Sinner vagy Alcaraz: ki lesz a világelső az év végén?

A szakértők továbbá azt is pedzegetik, hogy ha Jannik Sinner a US Openen is alulmarad Carlos Alcarazzal szemben, akkor a spanyol még idén letaszíthatja őt a világranglista éléről. Sinnernek címvédőként Cincinnatiban és New Yorkban is pontokat kell (kellett volna) megvédenie, Alcaraz viszont hasít felfelé.