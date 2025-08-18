Jannik SinnerteniszCarlos Alcaraz

Nem várt teniszdráma, a beteg Sinner feladta Alcaraz ellen

Cincinnatiban nem úgy alakult a Carlos Alcaraz–Jannik Sinner teniszdöntő, ahogyan azt a világ várta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 22:05
Jannik Sinner
Az olasz világelső, Jannik Sinner a hőség miatt lett rosszul Fotó: MATTHEW STOCKMAN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az első játszmában a spanyol már 5-0-ra vezetett, amikor Sinner jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Ezzel Carlos Alcaraz nyerte meg a Cincinnatiban rendezett döntőt.

Az olasz világelső a visszalépés után elnézést kért a szurkolóktól, de megértést kért, mert egészségügyi problémái miatt nem tudta a meccset folytatni.

A döntőt tikkasztó hőségben rendezték, s mindez befolyásolta Sinner állapotát. Ezzel a vereséggel Sinner 26 mérkőzésen át tartó győzelmi sorozata szakadt meg, már ami a keménypályán rendezett összecsapásokat illeti.

Sinner azt mondta: megérti a közönség csalódottságát. Tudja, hogy sokan szabadságot vettek ki azért, hogy a hétfői döntőn ott lehessenek, Azt mondta: nagyon sajnálja, hogy csalódást okozott a közönségnek, de már egy nappal a döntő előtt rosszul érezte magát. Ennek ellenére kiállt Alcaraz ellen, mert senkit sem akart cserben hagyni. „Megpróbáltam kijönni, és legalább egy kicsit játszani, de többet nem bírtam.”

Fucsovics Márton nyert Észak-Karolinában

Egy házzal odébb Fucsovics Márton hétfőn két szettben legyőzte Hugo Gastont a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai keménypályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán a 94. helyen álló magyar játékos még sosem találkozott a francia riválissal (125.), de az elmúlt hetek eredményei alapján esélyesebbként várta a mérkőzést. 

Fucsovics a legutóbbi Grand Slam-tornán, Wimbledonban a kvalifikációból indulva a harmadik fordulóig jutott, így az amerikai nyílt teniszbajnokságon már nem kell selejtezőt játszania, azaz jövő héten a főtáblán kezdi a US Opent. Gaston hat versenyen indult Wimbledon óta, de nyolc mérkőzése közül csak kettőt nyert meg. A tengerentúli viadalon Fucsovics az első szettben 3:2-es vezetésnél brékelt, ez pedig elegendő volt számára, hogy 6:3-ra megnyerje a játszmát. 

A folytatásban döntőnek bizonyult, hogy Fucsovics háromszor elvette Gaston adogatójátékát, míg a magyar teniszező csak egyszer veszítette el, így 6:3-ra hozta a második felvonást is, a mérkőzést pedig 1 óra 22 perc alatt. Fucsovics ellenfele a következő fordulóban a torna második kiemeltje, a holland Tallon Griekspoor lesz.

Eredmény, 1. forduló: Fucsovics Márton-Hugo Gaston (francia) 6:3, 6:3

