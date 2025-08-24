Fucsovics Márton a földön elterülve a fejét fogta, óriási sikert aratott az éjjel

Az ötödik ATP-döntőjére készült Fucsovics Márton, aki korábban 2018-ban Genfben és 2024-ben Bukarestben tudott tornát nyerni, amik mellett két veresége is volt a finálékban. Most a winston-salemi torna döntőjében az a Botic van de Zandschulp volt az ellenfele, aki korábban 22. is volt a világranglistán (most 92.) és akivel szemben Fucsovics mérlege negatív volt: 2-1-re a holland vezetett ellene.

Fucsovics Márton pályafutása harmadik ATP-tornagyőzelmát aratta (Fotó: Getty Images North America/Grant Halverson)

A világranglistán 94. Fucsovics elődöntő nélkül jutott be a fináléba az amerikai Sebastian Korda betegsége miatt, így kipihenten várhatta a meccset. Az első szettet a magyar játékos 36 perc alatt, magabiztosan hozta 6:3-ra Van de Zandschulp ellen.

A második játszma is jól kezdődött Fucsovicsnak, aki már 3:0-ra vezetett, amikor ellenfele elkezdett felébredni. A holland zsinórban öt játékot nyert meg, így végül Fucsovics örülhetett, hogy tie-breakre mentette a játszmát. Ott aztán a magyar teniszező miután két meccslabdát elrontott, a harmadikat már beütötte: 7-3-ra nyerte a rövidítést, 7:6-ra a második szettet, vele a meccset és az ATP-tornát is.

Így zárta le a mérkőzést Fucsovics:

Moment of Victory 🙌



Marton Fucsovics ends his week in Winston-Salem as the 2025 champion!@WSOpen pic.twitter.com/ic0fV4y9bv — Tennis TV (@TennisTV) August 23, 2025

Fucsovics Márton érzelmes nyilatkozata: Csinálom, amíg bírom

Fucsovics a győztes pontja után elterült a földön és a fejét fogta – sokat jelentett neki az siker. Utána a kamerák előtt is nehezen találta a szavakat.

– Nehéz megszólalnom most. Hosszú pályafutásom van, ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél éves vagyok. Az idősebb korosztályhoz tartozom, de még mindig itt vagyok, és bizonyítom, hogy képes vagyok ATP 250-s tornát nyerni. Folytatom a harcot, nem adom fel, csinálom, amíg bírom – fogalmazott Fucsovics Márton.

Fucsovics after winning @WSOpen🏆



“I’m speechless. I had a long career. This is my third trophy. I’m 33 and a half years old. So I belong to the older generation, but I am still here winning an ATP 250. So I will keep fighting…I’m going to play as long as I can.”



🎥: ATP Media pic.twitter.com/kMb7sYwzLA — TennisONE App (@TennisONEApp) August 24, 2025

A magyar teniszezőnek a helyszínen szurkolt a felesége, Molnár Nini, akivel nemrég házasodtak össze, és a közös ünneplős fotó sem maradhatott el. Fucsovics a US Openen folytatja, amelyen a 27. kiemelt Denis Shapovalov ellen kezdi meg a szereplését.