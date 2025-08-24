Fucsovics MártonATP 250tenisz

Fucsovics Márton a földön elterülve a fejét fogta, óriási sikert aratott az éjjel

Nem találta a szavakat Fucsovics Márton, aki elérzékenyülve értékelt, miután pályafutása a harmadik ATP-tornagyőzelmét aratta az éjjel. A világranglistán top 100-as magyar teniszező 6:3, 7:6 (7-3)-ra legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot a winston-salemi kemény pályás tenisztorna szombat éjjel véget ért döntőjében, majd elterült a földön és a fejét fogta. A 33 éves Fucsovics később a feleségével, Molnár Ninivel ünnepelt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 6:45
Fucsovics Márton alig találta a szavakat a harmadik ATP-tornagyőzelme után Fotó: GRANT HALVERSON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ötödik ATP-döntőjére készült Fucsovics Márton, aki korábban 2018-ban Genfben és 2024-ben Bukarestben tudott tornát nyerni, amik mellett két veresége is volt a finálékban. Most a winston-salemi torna döntőjében az a Botic van de Zandschulp volt az ellenfele, aki korábban 22. is volt a világranglistán (most 92.) és akivel szemben Fucsovics mérlege negatív volt: 2-1-re a holland vezetett ellene.

Fucsovics Márton pályafutása harmadik ATP-tornagyőzelmát aratta.
Fucsovics Márton pályafutása harmadik ATP-tornagyőzelmát aratta (Fotó: Getty Images North America/Grant Halverson)

A világranglistán 94. Fucsovics elődöntő nélkül jutott be a fináléba az amerikai Sebastian Korda betegsége miatt, így kipihenten várhatta a meccset. Az első szettet a magyar játékos 36 perc alatt, magabiztosan hozta 6:3-ra Van de Zandschulp ellen.

A második játszma is jól kezdődött Fucsovicsnak, aki már 3:0-ra vezetett, amikor ellenfele elkezdett felébredni. A holland zsinórban öt játékot nyert meg, így végül Fucsovics örülhetett, hogy tie-breakre mentette a játszmát. Ott aztán a magyar teniszező miután két meccslabdát elrontott, a harmadikat már beütötte: 7-3-ra nyerte a rövidítést, 7:6-ra a második szettet, vele a meccset és az ATP-tornát is.

Így zárta le a mérkőzést Fucsovics:

Fucsovics Márton érzelmes nyilatkozata: Csinálom, amíg bírom

Fucsovics a győztes pontja után elterült a földön és a fejét fogta – sokat jelentett neki az siker. Utána a kamerák előtt is nehezen találta a szavakat.

– Nehéz megszólalnom most. Hosszú pályafutásom van, ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél éves vagyok. Az idősebb korosztályhoz tartozom, de még mindig itt vagyok, és bizonyítom, hogy képes vagyok ATP 250-s tornát nyerni. Folytatom a harcot, nem adom fel, csinálom, amíg bírom – fogalmazott Fucsovics Márton.

A magyar teniszezőnek a helyszínen szurkolt a felesége, Molnár Nini, akivel nemrég házasodtak össze, és a közös ünneplős fotó sem maradhatott el. Fucsovics a US Openen folytatja, amelyen a 27. kiemelt Denis Shapovalov ellen kezdi meg a szereplését.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.