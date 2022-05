Tököli Attila reméli, előbb-utóbb valakinek az eszébe jut majd

Ádám Martin a gólkirálysággal az idény meglepetésembere címet is kiérdemelhetné, tavaly ilyenkor kevesen fogadtak volna arra, hogy róla szól majd az évad, amelyben Marco Rossi válogatottjába is bekerül. Tököli szerint ez az élet rendje, de a 27 éves csatár sikere nem volt előzmények nélküli.

– Szerintem sokan akkor is meglepődtek, amikor én lettem gólkirály annyi góllal – jegyezte meg Tököli.

– Martin már az előző idényben is csaknem tíz gólt szerzett, benne volt a kiugró teljesítmény. Korábban voltak a karrierjében fordulópontok, amelyekből nem jött ki jól, de Pakson megkapta a bizalmat, ami egy csatár életében különösen fontos. Mostanra került a helyére az utolsó mozaikdarab is a játékában.

Tököli Attila 2002-ben a leginkább gólgazdag idénye után a Ferencvárosba szerződött, s csak később, 2004-ben tette próbára magát külföldön, előbb Németországban a Kölnnél, majd Cipruson. Szerinte Ádámnak nincs mire várnia.

– Ha külföldre szeretne menni, hát mikor, ha nem most? – tette fel a kérdést. – Egy ilyen idény után van a legjobb esélye, de még most is sok min­dennek össze kell állnia ahhoz, hogy külföldre tudjon igazolni. Én csak annyit mondanék neki, hogy mindenképpen olyan helyre menjen, ahol az edző őt akarja és bízik benne.

Bizalomra lenne szüksége Tököli Attilának is

A korábbi közönségkedvenc csatár a visszavonulása után, 2014-ben Pakson kezdett edzősködni, s egészen 2019-ig a klubnál dolgozott a szakmai stábban. 2020-ban Békéscsabára igazolt, ahol Preisinger Sándor vezetőedző munkáját segítette. Tavaly szeptemberben az akkortájt az NB II 18. helyén álló klub elköszönt a két korábbi gólkirálytól, Tököli azóta vár az újabb feladatra.

– Lehet, hogy többet kellene szerepelnem a médiában, eljárkálni ide-oda, mutatni magam, de az nem én lennék – reagált a helyzetére. – Remélem, hogy előbb-utóbb valakinek az eszébe jutok, és megcsörren a telefonom egy ajánlattal.

Ha ez nem történik meg, az is egyfajta szakmai visszajelzés.

Lassan egy éve tart a Pécs, a Dunaferr, a Fradi, a Paks és a Kecskemét egykori gólfelelősének a hiábavaló várakozása, de a sportág iránti elkötelezettsége nem szenvedett csorbát. – Nekem az életem a futball, és ez azóta sem változott, hogy nincsen munkám – jelentette ki. – Kijártam mérkőzésekre, a tévében pedig szinte az összes meccset megnéztem. Mondhatni, képben vagyok.