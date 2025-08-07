Hungaroring: hamarosan újra a kivitelezőé a pálya

Vasárnap Lando Norris győzelmével ért véget a 40. Magyar Nagydíj. A leintést követően a legjobbak a Hungaroring dobogóján ünnepeltek, majd az utazó karaván összepakolt, és nyári szünetre vonult. Illetve mindez csak részben igaz: néhány istálló – McLaren, Racing Bulls, Alpine és Ferrari – még Magyarországon maradt, majd kedden és szerdán is tesztelte a Pirelli 2026-ra szánt gumiabroncsait.
Kétnapos F1-teszt otthona volt a Hungaroring
Öt pilóta – Norris, Liam Lawson, Paul Aron, Pierre Gasly, a szerdán balesetet szenvedett, emiatt kórházba került, de az ütközést sértetlenül megúszó Franco Colapinto, valamint Charles Leclerc – tehát még a napokban is szorgalmasan rótta a köröket a mogyoródi pályán. De vajon ez milyen jelenlétet követelt meg a versenyhétvége után?
Készültséget kívánt, hiszen a megfelelő körülményeket biztosítani kellett a tesztnek. Egy ilyen tesztelés alkalmával nincs szükség annyi sportbíróra és biztonsági intézkedésre sem, hiszen nézők nélkül zajlik, de olyan, mint egy általános hasznosítási tevékenység, ami az év nagy részében történik a pályán
– mondta lapunknak Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Megható pillanatok a start előtt
A sportvezető – aki a Hungaroring vezetése mellett a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is – kisebb mérföldkőhöz ért, az idén teljesítette ugyanis a 15. futamát a ring vezetőjeként. Mivel a 2025-ös nagydíjat megelőzően szoros határidőn belül készültek el olyan látványos újítások, mint a megújult főlelátó és főépület, adta magát a kérdés: az eddigi 15 közül az idei volt a „legmelósabb” felkészülési időszak?
– Abszolút. A megelőző több év, amikor előkészítés alatt volt a projekt, valamint az elmúlt tíz hónap a tavalyi futamtól kezdve, a bontás és a tíz hónapos építkezés az nyilván kemény munka volt – felelte határozottan Gyulay Zsolt, aki azt is elárulta, mi volt számára az előző hétvége legfelemelőbb pillanata.
Az F1-es futam előtt a rajtrácson a Himnuszt hallgatni fantasztikus érzés volt. A főlelátó üléseire nyolcezer darab piros, fehér, zöld zászlót helyeztünk el, a szurkolók azokat lengették, miközben Janicsák Veca gyönyörűen énekelte a Himnuszt, mi pedig ott álltunk a pilótákkal – az tényleg egy megható pillanat volt. Mindezt ráadásul közel százmillió ember nézte élőben a televízióban.