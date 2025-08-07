Hungaroring: hamarosan újra a kivitelezőé a pálya

Vasárnap Lando Norris győzelmével ért véget a 40. Magyar Nagydíj. A leintést követően a legjobbak a Hungaroring dobogóján ünnepeltek, majd az utazó karaván összepakolt, és nyári szünetre vonult. Illetve mindez csak részben igaz: néhány istálló – McLaren, Racing Bulls, Alpine és Ferrari – még Magyarországon maradt, majd kedden és szerdán is tesztelte a Pirelli 2026-ra szánt gumiabroncsait.

Vasárnap Lando Norris ünnepelhetett a Hungaroring dobogójának tetején (Fotó: Csudai Sándor)

Kétnapos F1-teszt otthona volt a Hungaroring

Öt pilóta – Norris, Liam Lawson, Paul Aron, Pierre Gasly, a szerdán balesetet szenvedett, emiatt kórházba került, de az ütközést sértetlenül megúszó Franco Colapinto, valamint Charles Leclerc – tehát még a napokban is szorgalmasan rótta a köröket a mogyoródi pályán. De vajon ez milyen jelenlétet követelt meg a versenyhétvége után?

Készültséget kívánt, hiszen a megfelelő körülményeket biztosítani kellett a tesztnek. Egy ilyen tesztelés alkalmával nincs szükség annyi sportbíróra és biztonsági intézkedésre sem, hiszen nézők nélkül zajlik, de olyan, mint egy általános hasznosítási tevékenység, ami az év nagy részében történik a pályán

– mondta lapunknak Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

The second and final day of development tests for the 2026 tyres took place today at the Hungaroring where Alpine and Scuderia Ferrari supported Pirelli in this delicate work. It was again hot today with a similar programme of testing to yesterday. #F1 https://t.co/kSvRuwbu8u pic.twitter.com/ocqCSpJroP — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 6, 2025

Megható pillanatok a start előtt

A sportvezető – aki a Hungaroring vezetése mellett a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is – kisebb mérföldkőhöz ért, az idén teljesítette ugyanis a 15. futamát a ring vezetőjeként. Mivel a 2025-ös nagydíjat megelőzően szoros határidőn belül készültek el olyan látványos újítások, mint a megújult főlelátó és főépület, adta magát a kérdés: az eddigi 15 közül az idei volt a „legmelósabb” felkészülési időszak?

– Abszolút. A megelőző több év, amikor előkészítés alatt volt a projekt, valamint az elmúlt tíz hónap a tavalyi futamtól kezdve, a bontás és a tíz hónapos építkezés az nyilván kemény munka volt – felelte határozottan Gyulay Zsolt, aki azt is elárulta, mi volt számára az előző hétvége legfelemelőbb pillanata.