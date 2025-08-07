HungaroringForma-1Gyulay Zsolt

Hungaroring: hamarosan újra a kivitelezőé a pálya

Hamarosan újra a kivitelezők veszik birtokba a Magyar Nagydíj helyszínét. A 2025-re jelentősen megújult Hungaroringen szerdán még Forma–1-es csapatok teszteltek, hamarosan azonban folytatódnak a munkálatok, hogy aztán a 2026-os futamra már végleges állapotában pompázhasson a létesítmény.

Hatos Szabolcs
2025. 08. 07. 5:43
Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: hamarosan folytatódnak a munkálatok a mogyoródi versenypályán. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Vasárnap Lando Norris győzelmével ért véget a 40. Magyar Nagydíj. A leintést követően a legjobbak a Hungaroring dobogóján ünnepeltek, majd az utazó karaván összepakolt, és nyári szünetre vonult. Illetve mindez csak részben igaz: néhány istálló – McLaren, Racing Bulls, Alpine és Ferrari – még Magyarországon maradt, majd kedden és szerdán is tesztelte a Pirelli 2026-ra szánt gumiabroncsait.

Vasárnap Lando Norris ünnepelhetett a Hungaroring dobogójának tetején
Vasárnap Lando Norris ünnepelhetett a Hungaroring dobogójának tetején (Fotó: Csudai Sándor)

 

Kétnapos F1-teszt otthona volt a Hungaroring

Öt pilóta – Norris, Liam Lawson, Paul Aron, Pierre Gasly, a szerdán balesetet szenvedett, emiatt kórházba került, de az ütközést sértetlenül megúszó Franco Colapinto, valamint Charles Leclerc – tehát még a napokban is szorgalmasan rótta a köröket a mogyoródi pályán. De vajon ez milyen jelenlétet követelt meg a versenyhétvége után?

Készültséget kívánt, hiszen a megfelelő körülményeket biztosítani kellett a tesztnek. Egy ilyen tesztelés alkalmával nincs szükség annyi sportbíróra és biztonsági intézkedésre sem, hiszen nézők nélkül zajlik, de olyan, mint egy általános hasznosítási tevékenység, ami az év nagy részében történik a pályán

 – mondta lapunknak Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

 

Megható pillanatok a start előtt

A sportvezető – aki a Hungaroring vezetése mellett a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is – kisebb mérföldkőhöz ért, az idén teljesítette ugyanis a 15. futamát a ring vezetőjeként. Mivel a 2025-ös nagydíjat megelőzően szoros határidőn belül készültek el olyan látványos újítások, mint a megújult főlelátó és főépület, adta magát a kérdés: az eddigi 15 közül az idei volt a „legmelósabb” felkészülési időszak?

– Abszolút. A megelőző több év, amikor előkészítés alatt volt a projekt, valamint az elmúlt tíz hónap a tavalyi futamtól kezdve, a bontás és a tíz hónapos építkezés az nyilván kemény munka volt – felelte határozottan Gyulay Zsolt, aki azt is elárulta, mi volt számára az előző hétvége legfelemelőbb pillanata. 

Az F1-es futam előtt a rajtrácson a Himnuszt hallgatni fantasztikus érzés volt. A főlelátó üléseire nyolcezer darab piros, fehér, zöld zászlót helyeztünk el, a szurkolók azokat lengették, miközben Janicsák Veca gyönyörűen énekelte a Himnuszt, mi pedig ott álltunk a pilótákkal – az tényleg egy megható pillanat volt. Mindezt ráadásul közel százmillió ember nézte élőben a televízióban.

Zsúfolt lelátók előtt zajlott a 40. Magyar Nagydíj
Zsúfolt lelátók előtt zajlott a 40. Magyar Nagydíj (Fotó: Csudai Sándor)

 

Vannak még feladatok

Noha a Forma–1-es  futam előtt, júliusban, a GT Openen már volt alkalom élesben is tesztelni az újdonságokat, a valódi vizsga az előző hétvége volt. A nézők ugyan nem észlelték ezeket, de Gyulay Zsolt elárulta: sok váratlan problémával szembesültek a teljes terhelés alatt álló főépületben. A Hungaroring stábja ugyanakkor mindenre megtalálta a megoldást, ezzel pedig kivívta az elismeréseket: mások mellett a Magyar Nemzetnek nyilatkozó korábbi vb-győztes, Jacques Villeneuve, az F1 volt vezére, Bernie Ecclestone, de a jelenlegi vezérigazgató, Stefano Domenicali is dicsérte a létesítményt.

– Többen megkérdezték, hogy mikorra leszünk teljesen készen. Erre mindig azt mondom, hogy egy 130 hektáros ingatlannál azért állandóan sok feladat van – folytatta Gyulay.

A nézők még magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében az lenne a cél, hogy folytassuk a lelátók és a kiszolgáló egységek korszerűsítését, hogy mindenhol ugyanolyan színvonalú legyen a szurkolók ellátása, mint a főlelátón. Ezen túl vannak olyan dolgok, amelyek nem rajtunk múlnak, ilyen például a hozzánk vezető út, az elkerülő út és a parkolók minősége. Ez már a jövő zenéje, de azt gondolom, hogy ha ezeket is rendezni tudjuk, akkor a világ, de mindenféleképpen Európa egyik legjobb pályája leszünk.

A már megkezdett fejlesztések befejezésének határideje a 2026-os Magyar Nagydíj kezdete. 

  • Addig belülről is befejezik a főépületet.
  • Emellett helyére kerül a versenyirányítási központ és a médiacenter is.

– A teszt után hamar vissza fogjuk adni a kivitelezőnek a házat, és akkor elkezdődhetnek rögtön a munkálatok. Mindenkinek az az érdeke, hogy minél gyorsabban menjen a munka és mielőbb visszakapjuk a pályát, mert minden ilyen kivitelezésben eltöltött nap bevételkiesés a Hungaroringnek. Mi egész évben hasznosítunk, és jó hír, hogy már a jövő évi naptárunk is tele van. Annyit elárulhatok: nagyon nagy csapatok jönnek hozzánk tesztelni – mondta el Gyulay Zsolt.

A munka tehát nem áll meg, sőt: alig néhány nappal az F1-es futam befejezése után már zajlanak az előkészületek 2026-ra.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

