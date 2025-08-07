A gyilkosságról való online fantáziálás nem maradhat büntetlen

„Tombol az erőszakra történő felhívás a közösségi médiában!” – írja Facebook-bejegyzésében Budai Gyula. Az országgyűlési képviselő példákkal támasztja alá állítását. Eszerint

Egy tiszás kommentelő Orbán Viktor és édesanyja megölését helyezte kilátásba a Facebookon Orbán Viktor születésnapján.

Pankotai Lili pedig azt mondta: „Orbán Viktort el kell pusztítani, hogy ne térhessen vissza!”

Egy debreceni nő az alábbi bejegyzést írta a Facebookon Orbán Viktorra utalva :„nyolc milliméter mindent megoldana, anno mint Romániába!”

Campus fesztivál, Majka-koncert – a miniszterelnök nyilvános fejbe lövése a színpadon több ezer őrjöngő ember előtt!

Egy kommentelő a Facebookon bérgyilkost keresett Orbán Viktor miniszterelnök kivégzésére.

„Itt tartunk ma 2025-ben Magyarországon! Egyértelmű, hogy az internetes agresszió egyéves büntetési tétele nem elég visszatartó erő az agresszív kommentelőkkel szemben! A verbális erőszakot mindig követi a fizikai erőszak. Szigorúbb büntetési tételre van szükség!” – zárta gondolatait a képviselő. A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról is, hogy egy férfi egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik a miniszterelnök megölésére.

