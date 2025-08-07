Orbán ViktorCampusminiszterelnök

A gyilkosságról való online fantáziálás nem maradhat büntetlen

Tombol az erőszakra való felhívás a közösségi médiában – figyelmeztet Budai Gyula. A fideszes képviselő szerint egyre több olyan bejegyzés és komment születik, amely nyíltan a miniszterelnök halálát kívánja vagy gyilkosságra buzdít. A képviselő szigorúbb büntetéseket sürget, mielőtt a verbális erőszak fizikaivá válik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 7:52
„Tombol az erőszakra történő felhívás a közösségi médiában!” – írja Facebook-bejegyzésében Budai Gyula. Az országgyűlési képviselő példákkal támasztja alá állítását. Eszerint

  • Egy tiszás kommentelő Orbán Viktor és édesanyja megölését helyezte kilátásba a Facebookon Orbán Viktor születésnapján. 
  • Pankotai Lili pedig azt mondta: „Orbán Viktort el kell pusztítani, hogy ne térhessen vissza!”
  •  Egy debreceni nő az alábbi bejegyzést írta a Facebookon Orbán Viktorra utalva :„nyolc milliméter mindent megoldana, anno mint Romániába!”
  • Campus fesztivál, Majka-koncert – a miniszterelnök nyilvános fejbe lövése a színpadon több ezer őrjöngő ember előtt!
  • Egy kommentelő a Facebookon bérgyilkost keresett Orbán Viktor miniszterelnök kivégzésére.

„Itt tartunk ma 2025-ben Magyarországon! Egyértelmű, hogy az internetes agresszió egyéves büntetési tétele nem elég visszatartó erő az agresszív kommentelőkkel szemben! A verbális erőszakot mindig követi a fizikai erőszak. Szigorúbb büntetési tételre van szükség!” – zárta gondolatait a képviselő. A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról is, hogy egy férfi egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik a miniszterelnök megölésére.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekOrbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

