Ezért támadják az Otthon start programot: ami jó az országnak, az rossz a Tisza Pártnak

Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mondta a Harcosok órájának csütörtöki adásában Panyi Miklós az Otthon start programról.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint ez a program így rossz a Tisza Pártnak, ezért támadni kell. Mint mondta, az albérletpiacon kevesebb lesz az albérlő, hiszen a következő egy évben több tulajdonos lesz a piacon, így kevesebb lesz az albérlő. Csökkenni fognak az albérletárak.

Az államtitkár kifejtette, ez a program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól. Panyi Miklós szerint Magyar Péterék ingatlanár-emelkedésről szóló hergelése azért veszélyes, mert a hergelés valóban árat emelhet. Az ingatlantulajdonosok ugyanis ezeket látják, és így emelhetnek az árakon is.

Középosztályosodás, mennyi az annyi?

Az államtitkár szerint lehet Bécs bérlakásprogramjára hivatkozni, de ebben az ügyben érdemes lenne Karácsony Gergellyel konzultálni, ugyanis amióta ő polgármester, azóta nulla bérlakás épült a magyar fővárosban. Hozzátette: a bérlakásprogram nem épít olyan polgári meggyőződést és felelősségvállalást, ami egy öntudatos társadalom felépítését szolgálja. Panyi Miklós elmondta: Magyarországon a munkaalapú társadalom óriási előrelépést teremtett a középosztályosodási programban, hiszen egymillióval kevesebb szegény van hazánkban ma már emiatt.

Ebben a középosztályosodásban segíthet a mostani program is, hogy sokan első tulajdonhoz jussanak.

Egy piaci alapú, 50 millió forintos hitelvelvétel esetén 65 millió forintot kellene visszafizetni 25 éves futamidő esetén, a programnak köszönhetően ez az összeg csupán 21 millió forint

Ez 41 millió forintos megtakarítást jelent Panyi Miklós tájékoztatása szerint. Ez éves szinten 1,5 millió forintot jelent. Az államtitkár tájékoztatása szerint 7-8 százalék a piaci hitel, ez a mostani 3 százalékos, így 600 ezer forintos bruttó kereset esetén 42 millió forintos hitelhez is hozzáférhet, a piaci alapon csupán 25 millió forintos hitelhez férne hozzá.