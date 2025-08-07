Pócs János: Ha nem védjük meg magunkat, alulmaradunk

Pócs János szerint semmi alapja nincs annak az állításnak, hogy be akarnák zárni a jászberényi kórházat. A Harcosok órája csütörtöki adásában, amelyet Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vezet, a politikus egyértelműen cáfolta a híreszteléseket.

– Ál­hír, hogy be akarják zárni a jászberényi kórházat – jelentette ki a műsorban, hozzátéve: minden ezzel kapcsolatos állítás alaptalan.

A képviselő élesen bírálta Magyar Pétert is.

– Magyar Péter bármikor, bármit mond, az hazugság. Elmondta, hogy nem akar politikus lenni, és most az. Mindennek, amit mond, az ellenkezője igaz – fogalmazott Pócs aki hozzátette:

ő minden ember rendelkezésére áll, és 300 milliárd forintnyi fejlesztést bármikor fel tud sorolni a térségből.

A liberális sajtó torzítja a közvélemény-kutatásokat

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nem szabad túlértékelni az egyes közvélemény-kutatásokat, főleg, ha azok mögött politikai szándék sejlik fel. Mint mondta, „a közvélemény-kutatást el kell engedni az ablakon”.

– Nagyon vicces, ahogy a liberális portálok kezelik ezeket a kutatásokat. Az Index szerint a három nyilvános kutatás megerősíti Orbán Viktor tusványosi kijelentését, miszerint a Fidesz most is 80 egyéni kerületet megnyerne. De ez nem kedvező hír a liberálisok számára, ezért az Átlátszó már tegnap elkezdte relativizálni ezeket az adatokat, pont a te kerületeddel kapcsolatban is – mondta Németh Pócshoz fordulva.

Szerinte minden politikai oldal a saját szempontjai szerint emel ki és torzít kutatási adatokat. – Természetesen mindenki azokat a kutatásokat szereti felhangosítani, amelyek számára kedvezők. Ez vágyvezérelt megközelítés – fogalmazott.

Élesedik a közélet

A jászsági térség országgyűlési képviselője szerint a közéleti légkör egyre élesebb, amit szerinte Magyar Péter stílusa is súlyosbít. – Megváltozott a politikai kultúra – Magyar Péter behozott egy olyan gyűlöletkeltő politikát, amivel szemben, ha nem védjük meg magunkat, akkor alulmaradunk – jelentette ki Pócs János.