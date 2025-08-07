kánikulaidőjáráscsúcshőmérsékletidőjárásjelentés

Nyári meleg után jön a forróság, 38 fok is lehet

Csütörtökön még kellemes nyári melegben lehet részünk, de a hétvége már igazi kánikulát hoz: szombaton akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A következő napokban is derült, száraz időre van kilátás, csapadék továbbra sem várható.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 6:33
illusztráció Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön még mérsékelten meleg, napos időre számíthatunk, az égen csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg. A csúcshőmérséklet 29 és 30 fok között alakul, csapadék sehol sem várható – írja a Hungaromet.

Hétvégére beköszönt az országos hőség

Szombaton tovább fokozódik a meleg. A napsütést alig zavarja felhő, és a hőmérséklet országosan 30 és 38 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban sokfelé meghaladhatjuk a 35 fokot, ami miatt akár hőségriasztás is érvénybe léphet.

Továbbra is száraz marad az idő

A hétvégére sem várható számottevő csapadék, sőt a következő napokban is folytatódik a száraz, forró időjárás. A tűző nap és a perzselő meleg miatt érdemes gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről, valamint a déli órákban árnyékba vonulni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekOrbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.