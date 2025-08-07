Nyári meleg után jön a forróság, 38 fok is lehet

Csütörtökön még mérsékelten meleg, napos időre számíthatunk, az égen csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg. A csúcshőmérséklet 29 és 30 fok között alakul, csapadék sehol sem várható – írja a Hungaromet.

Hétvégére beköszönt az országos hőség

Szombaton tovább fokozódik a meleg. A napsütést alig zavarja felhő, és a hőmérséklet országosan 30 és 38 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban sokfelé meghaladhatjuk a 35 fokot, ami miatt akár hőségriasztás is érvénybe léphet.

Továbbra is száraz marad az idő

A hétvégére sem várható számottevő csapadék, sőt a következő napokban is folytatódik a száraz, forró időjárás. A tűző nap és a perzselő meleg miatt érdemes gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről, valamint a déli órákban árnyékba vonulni.