Trump elárulta, hogy ki lehet a Republikánus Párt következő elnökjelöltje

Lehetséges utódjáról, a Republikánus Párt következő elnökjelöltjéről beszélt újságíróknak Donald Trump amerikai elnök. Trump szerint alelnöke, J. D. Vance vezethetné a pártot a következő elnökválasztáson, és az alelnökjelölt személyére is volt egy javaslata.

Munkatársunktól
2025. 08. 07. 7:59
Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök Fotó: Getty Images via AFP
Donald Trump amerikai elnök J. D. Vance alelnököt jelölte meg „legvalószínűbb” utódjaként, a Republikánus Párt elnökjelöltjeként a 2028-as elnökválasztásra – írja a Reuters hírügynökség. Trump eddig nem volt hajlandó egyértelműen állást foglalni az utódlás kérdésében.

Trump szerint Marco Rubio külügyminiszter alelnökjelölt lehetne
Trump szerint Marco Rubio külügyminiszter alelnökjelölt lehetne (Fotó: AFP)

Nos, azt hiszem, ő a legvalószínűbb

– mondta Trump az újságíróknak, amikor arról kérdezték, Vance tekinthető-e az általa inspirált mozgalom örökösének.

Méltányosan nézve, ő az alelnök

– tette hozzá.

Trump tovább is ment: felvetette, hogy Vance a jelenlegi külügyminisztert, Marco Rubiót választhatná alelnökjelöltjének.

Ugyan a 2028-as választásig még rengeteg idő van hátra, Trump szavainak óriási súlya lehet a Republikánus Párt jövője szempontjából.

Az elnök februárban még vonakodott Vance-t lehetséges elnökjelöltként megnevezni, csupán annyit mondott róla, hogy „nagyon rátermett”. A 40 éves, egykori tengerészgyalogos Vance jelentős szerepet vívott ki magának a Trump-adminisztrációban, mind bel-, mind külpolitikai kérdésekben.

Rubio, a floridai szenátorból lett külügyminiszter szintén kiemelkedő alakja lett a kormányzatnak, különösen a bonyolult külpolitikai kihívások kezelésében. Ő az első amerikai külügyminiszter Henry Kissinger óta, aki nemzetbiztonsági tanácsadóként is szolgál.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök (Fotó: Getty Images via AFP)

