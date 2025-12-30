férfi kosárlabdaHanga ÁdámBarcelonaEuroligavasas akadémiaUtánpótlássportReal Madrid

Európa elittornáján szerepelt a Vasas tehetsége

Hatalmas megtiszteltetésben volt része a Vasas Akadémia ifjú kosárlabdázójának, Kiss Fülöpnek. A fiatal kosaras meghívást kapott Európa egyik legszínvonalasabb utánpótlástornájára, ahol december elején a Vasas tehetsége egyedüli magyarként a kontinens legjobb tizenhárom év alatti játékosaival mérhette össze az erejét. A rangos eseményen többek között olyan világszerte is ismert klubok képviseltették magukat, mint a Real Madrid, a Barcelona, a Valencia vagy a Joventut Badalona. A tizenkét éves Kiss Fülöp annyira jól szerepelt a tornán, hogy egy kétszeres Euroliga-győztes edző kosárlabda-akadémiája megfigyelőjének is szemet szúrt.

Perje Sándor
2025. 12. 30. 4:50
A Vasas tehetsége Kiss Fülöp a kontinens legjobb fiatalkorú kosarasai között is helytállt Forrás: Instagram/torneigvilaparets
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Vasas tehetsége a nyáron még az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Brooklyn Nets egyéni edzőjével készült, majd az Euroliga-győztes volt magyar válogatott kosárlabdázó, Hanga Ádám is fontos tanácsokat adott neki a szezonkezdet előtt. A tizenkét éves Kiss Fülöp számára a Vasas mérkőzései mellett az ünnepek előtt sem volt lazítás, hiszen december elején Európa egyik legszínvonalasabb utánpótlástornáján vett részt, amelyen több mint ötszáz, tizenhárom év alatti lány és fiú játékos pattogtatta a labdát.

A Vasas tehetsége Kiss Fülöp (felső sor, balról a második) nemzetközi mezőnyben is megállta a helyét a spanyolországi tornán.
A Vasas tehetsége, Kiss Fülöp (felső sor, balról a második) nemzetközi mezőnyben is megállta a helyét a spanyolországi tornán. Fotó: Debama U13 Vila de Parets/Instagram

A Vasas tehetsége kemény erőpróbán van túl

A spanyolországi Parets del Vallés városában december 5. és 8. között rendezték meg huszadik alkalommal azt a négynapos minitornát (Debama U13 Vila de Parets), ahol Spanyolország legjobb utánpótláscsapatai közül a Barcelona, a Real Madrid és Hanga Ádám jelenlegi csapata, a Joventut Badalona is pályára lépett. Az idei megméretésen ázsiai csapat, a Dubai Basketball Academy nemzetközi játékosokból álló válogatottja is szerepelt, soraiban egy magyar játékossal, a Vasas Akadémia tizenkét éves tehetségével, Kiss Fülöppel. A fiatal kosaras megérkezése sem volt zökkenőmentes a Barcelonától alig húsz kilométerre fekvő kisvárosba, mivel a gépük késéssel landolt. Így Fülöp a külföldi csapattársaival sem tudott összehangolódni, edzés nélkül kellett pályára lépnie.

– Három nap alatt hat mérkőzést játszott a Dubai csapatával. Kilenc országból voltak csapattársai, többek között libanoni, brazil, francia, török, cseh, spanyol és olasz gyerekek, akik mind meg akarták mutatni, hogy nem véletlenül kaptak meghívót a szervezőktől. Szerencsére Füli nem ment fejjel a falnak, de ő is bizonyítani akarta, hogy a játék minden elemében jól tud teljesíteni, és nem véletlenül van itt a helye – nyilatkozta Fülöp édesapja, Kiss Károly, akinek fia először a későbbi győztes Barcelona ellen lépett pályára.

A Vasas tehetsége szinte itta a Dubai Basketball Academy edzőjének minden szavát.
A Vasas tehetsége, Kiss Fülöp szinte itta a Dubai Basketball Academy edzőjének minden szavát. Fotó: Debama U13 Vila de Parets/Instagram

 – A Barcelona kiváló csapat, s talán ők voltak a legnagyobb hatással rám, mivel gyakran nem is tudtam, hogyan támadjak és milyen döntéseket kellene hoznom ellenük, két kosarasuk is több mint két méter magas volt. Védekezésben különösen nehéz dolgom volt, mert sokkal nagyobb és erősebb játékosokat kellett megállítanom – árulta el Kiss Fülöp, aki a minitorna egyik legfiatalabb játékosa volt.

Az NBA bajnokának nevelőegyesülete ellen is játszott

A 4×8 perces mérkőzéseken Jordi Rierának, aki egyébként a Barcelona utánpótlásedzőjeként is dolgozik, tizenkét gyereket kellett forgatnia. A magyar kosaras átlagban tizennyolc percnyi játékidőt kapott, s ezalatt közel nyolc dobott pontot átlagolt. Az Ulm elleni meccsen volt a legponterősebb, ott tizenhárom pontot dobott a legjobb német utánpótlásképzőnek számító együttes ellen, de Kiss Fülöp egy másik mérkőzést is kiemelt.

– A spanyol CB L’Hospitalet csapata ellen is jól ment a játék. Végig fej fej mellett haladtunk, egyikünk sem tudott elhúzni a másiktól, s nekem az utolsó öt percben sikerült sorozatban hat pontot szereznem, amivel szorossá tudtuk tenni a mérkőzést, amit csak egy hajszállal veszítettünk el. Ez volt a legizgalmasabb találkozóm a tornán – emelte ki Kiss Fülöp az utánpótlásképzéséről híres klubbal kapcsolatban, ahol többek között a spanyol Serge Ibaka is nevelkedett. A center NBA-bajnokságot nyert a Toronto Raptors tagjaként még 2019-ben, később a Bayern Münchennel német, a Real Madriddal spanyol bajnoki elsőséget is szerzett. 

A Vasas tehetsége Kiss Fülöp épp büntetődobáshoz készülődik.
A Vasas tehetsége, Kiss Fülöp épp büntetődobáshoz készülődik. Fotó: Coach Mario/YouTube

A Vasas ifjú tehetségének játéka mások számára sem maradt észrevétlen.

Az európai kosárlabdázás egyik meghatározó edzője Pablo Laso, akinek akadémiája is van Madridban. Az ő játékosmegfigyelője kérte el Fülöptől a telefonszámomat. A technikai képzettsége mellett a hozzáállását is kiemelte, miszerint edzés nélkül újonc létére is képes volt felvenni a ritmust a nemzetközi mezőnyben. Nagy potenciált látnak benne

– mondta el Kiss Károly. Az 58 éves Laso vezetőedzőként legnagyobb sikereit a Real Madrid élén érte el, ahol az ő irányításával 2011 és 2022 között a madridi csapat kétszer nyerte meg az Euroligát (2015, 2018), hat spanyol bajnoki címet (ACB) szerzett, emellett több Spanyol Kupát és Szuperkupát is elhódított. 

A Vasas tehetsége Pablo Laso játékosmegfigyelőjének is feltűnt. A spanyol edző az NBA-bajnok Sergei Ibakának ad tanácsokat a Bayernnél.
A Vasas tehetsége Pablo Laso játékosmegfigyelőjének is feltűnt. A spanyol edző  az NBA-bajnok Sergei Ibakának ad tanácsokat a Bayernnél. Fotó: Firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht

A spanyol szakember nevéhez kötődő kosárlabda-akadémia elsősorban arról híres, hogy nem pusztán technikai elemeket tanít, hanem a játékolvasást, a döntéshozatalt és a kosárlabda-intelligencia fejlesztését helyezi a középpontba. Az utánpótláskorú kosarasok képzésében hangsúlyosak, hogy a játékosok gondolkodó, sokoldalú kosárlabdázókká váljanak. A szakember jelenleg a török Anadolu Efes vezetőedzője.

Gyorsabbnak kell lennem, mivel nemzetközi szinten rettentően fürgék a védők. Egész pályán védekezni sem volt egyszerű, óriási az intenzitás, ehhez is jobban hozzá kell majd szoknom

– válaszolta Kiss Fülöp arra a kérdésre, hogy miben kell még fejlődnie a jövőben. A fiatal játékos negyven nap alatt huszonegy meccset játszik még a nemzetközi tornákkal együtt. Adódik a kérdés, hogy nincs-e túl nagy nyomás egy tizenkét éves gyereken.

– Szülőként azt gondolom, hogy az egész család arra törekszik, hogy ezt egyensúlyban tartsuk. Fontos, hogy az iskolai tanulmányai is rendben legyenek, a kosárlabda csak utána jöhet. Szerencsére Fülöp remekül helytáll, nagy hangsúlyt helyez a tanulásra is, és elhivatott a sportban is. Ez az ő álma, s mi a legjobb tudásunk szerint támogatjuk őt – hangsúlyozta Kiss Károly.

Kiss Fülöp a Vasas tehetsége imád kosárlabdázni.
Kiss Fülöp, a Vasas tehetsége imád kosárlabdázni. Forrás: Facebook/Kiss Fülöp

– Kosárlabdával kel és fekszik, nagyon elhivatott és a csapatedzések mellett sok pluszmunkát is végez. Amiben fejlődnie kell, az a csapatban való gondolkozás, a társai helyzetbe hozatala, robbanékonyság és dobáskiválasztás, azt azonban sosem szabad elfelejteni, hogy egy 12 éves gyermekről beszélünk, akinek a legfontosabb, hogy szeresse ezt a sportot. Cserfes, nagyhangú, igazi központi személyiség, az egy évvel idősebb csapatban is jól megtalálja a hangot csapattársaival. Ígéretes tehetség, büszkék vagyunk rá a Vasasnál! – nyilatkozta a Vasas Akadémia edzője, Mezei Máté.

Kiss Fülöp a Vasassal január 1-jén egy U13-as nemzetközi tornán vesz részt Berlinben, ahol a német Alba Berlin mellett a francia Nantes, a cseh Praha, és a német Ludwisburg lesznek az ellenfelek. Január 15-től pedig az eggyel idősebb U14 korosztályos együttes tagjaként Belgrádba utaznak, ahol egy tizenhat csapatos tornán vesznek részt olyan kiváló csapatok ellen mint a Partizán Belgrád vagy a Crvena zvezda.

Kiss Fülöp legszebb megmozdulásai a spanyolországi tornán: 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.