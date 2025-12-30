Európa elittornáján szerepelt a Vasas tehetsége

A Vasas tehetsége a nyáron még az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Brooklyn Nets egyéni edzőjével készült, majd az Euroliga-győztes volt magyar válogatott kosárlabdázó, Hanga Ádám is fontos tanácsokat adott neki a szezonkezdet előtt. A tizenkét éves Kiss Fülöp számára a Vasas mérkőzései mellett az ünnepek előtt sem volt lazítás, hiszen december elején Európa egyik legszínvonalasabb utánpótlástornáján vett részt, amelyen több mint ötszáz, tizenhárom év alatti lány és fiú játékos pattogtatta a labdát.

A Vasas tehetsége, Kiss Fülöp (felső sor, balról a második) nemzetközi mezőnyben is megállta a helyét a spanyolországi tornán. Fotó: Debama U13 Vila de Parets/Instagram

A Vasas tehetsége kemény erőpróbán van túl

A spanyolországi Parets del Vallés városában december 5. és 8. között rendezték meg huszadik alkalommal azt a négynapos minitornát (Debama U13 Vila de Parets), ahol Spanyolország legjobb utánpótláscsapatai közül a Barcelona, a Real Madrid és Hanga Ádám jelenlegi csapata, a Joventut Badalona is pályára lépett. Az idei megméretésen ázsiai csapat, a Dubai Basketball Academy nemzetközi játékosokból álló válogatottja is szerepelt, soraiban egy magyar játékossal, a Vasas Akadémia tizenkét éves tehetségével, Kiss Fülöppel. A fiatal kosaras megérkezése sem volt zökkenőmentes a Barcelonától alig húsz kilométerre fekvő kisvárosba, mivel a gépük késéssel landolt. Így Fülöp a külföldi csapattársaival sem tudott összehangolódni, edzés nélkül kellett pályára lépnie.

– Három nap alatt hat mérkőzést játszott a Dubai csapatával. Kilenc országból voltak csapattársai, többek között libanoni, brazil, francia, török, cseh, spanyol és olasz gyerekek, akik mind meg akarták mutatni, hogy nem véletlenül kaptak meghívót a szervezőktől. Szerencsére Füli nem ment fejjel a falnak, de ő is bizonyítani akarta, hogy a játék minden elemében jól tud teljesíteni, és nem véletlenül van itt a helye – nyilatkozta Fülöp édesapja, Kiss Károly, akinek fia először a későbbi győztes Barcelona ellen lépett pályára.

A Vasas tehetsége, Kiss Fülöp szinte itta a Dubai Basketball Academy edzőjének minden szavát. Fotó: Debama U13 Vila de Parets/Instagram

– A Barcelona kiváló csapat, s talán ők voltak a legnagyobb hatással rám, mivel gyakran nem is tudtam, hogyan támadjak és milyen döntéseket kellene hoznom ellenük, két kosarasuk is több mint két méter magas volt. Védekezésben különösen nehéz dolgom volt, mert sokkal nagyobb és erősebb játékosokat kellett megállítanom – árulta el Kiss Fülöp, aki a minitorna egyik legfiatalabb játékosa volt.